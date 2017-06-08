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В Азербайджане широко отмечается юбилей

выдающегося композитора современности







Композитор широкого творческого диапазона, получивший поистине всемирное признание, Франгиз ханым Ализаде в эти дни празднует свой юбилей. А торжества по этому случаю для художника, тем более такого вдумчивого и глубокого, как Франгиз Ализаде, — вовсе не застолья. Юбилей стал лишь поводом для ретроспективы ее творчества. Цикл мероприятий, осуществленных при поддержке Министерства культуры и туризма, по праву можно назвать Фестивалем Франгиз Ализаде.





Кямаля МУРАДОВА



Программа музыкального чествования нашей выдающейся соотечественницы — Артиста мира ЮНЕСКО, народной артистки Азербайджана, кавалера орденов «Шараф» и «Шохрет», председателя Союза композиторов Азербайджана, профессора Франгиз Ализаде была чрезвычайно насыщенной и интересной. Она включила в себя спектакль Государственного театра оперы и балета — уникальную, объединившую традиции и авангард оперу «Интизар» («Карабахнаме»), камерный концерт ее произведений в Международном центре мугама, торжества в Национальной академии наук, возглавляемом ею Союзе композиторов, Бакинской музыкальной академии и, наконец, главное событие — юбилейный вечер в Азгосфилармонии имени Муслима Магомаева.

Как водится в таких случаях, было много цветов и поздравлений. Выступавшие говорили об уникальном даровании композитора, получившего высокую оценку и признание далеко за пределами Азербайджана, об огромном кладе, который она внесла в развитие национальной музыкальной культуры. «Франгиз Ализаде, — заявил в своем приветствии на юбилейном вечере министр культуры и туризма Абульфас Гараев, — композитор широкого творческого диапазона. Она автор опер, балетов, многочисленных произведений камерной, симфонической, инструментальной, вокальной, хоровой музыки. Ее произведения воплощают современность и традиции национальной музыки».

Он рассказал о том, что, закончив Азгосконсерваторию (ныне Бакинская музыкальная академия) по классам фортепиано Урфана Халилова (1970) и композиции Кара Караева (1972), Франгиз Ализаде была первой исполнительницей в Азербайджане, а в ряде случаев и в СССР фортепианных произведений классиков музыкального авангарда XX века: Арнольда Шёнберга, Антона Веберна, Альбана Берга, Оливье Мессиана, Джона Кейджа, Джорджа Крама. С 1976 года преподавала в Бакинской консерватории, с 1990-го — профессор. В 1993-1996 годы работала в консерватории города Мерсин (Турция), с 1999 года жила в ФРГ. Затем вернулась на родину и в 2007 году была избрана руководителем Союза композиторов Азербайджана, продолжая активно заниматься творчеством. Ее оперы «Интизар», «Твое имя море», «Всадник на белом коне», балеты «Пустая колыбель» и «Город-граница», произведения для различных составов ансамблей «Габильсаягы», «Мугамсаягы», «Оазис», «Дервиш», «Абшерон», «Шелковый путь», концерт для виолончели с оркестром и другие стали яркими страницами азербайджанской музыкальной культуры.

Как композитор Франгиз Ализаде сотрудничала со многими мировыми музыкантами, особенно с виолончелистами: ее концерт для виолончели с оркестром был посвящен Ивану Монигетти и исполнен им, пьеса «Дервиш» написана для Йо-Йо Ма и включена им в программу мирового турне, пьеса «Оян!» написана по заказу Мстислава Ростроповича как обязательное сочинение Международного конкурса виолончелистов Мстислава Ростроповича. Диск, полностью состоящий из произведений Ализаде, записал «Кронос-квартет». Музыку Ализаде исполняют также Давид Герингас, Александр Ивашкин, другие известные музыканты и ансамбли.

Именно об этом — о значении замечательного композитора в национальной и мировой культуре — и говорил министр. «Произведения Франгиз Ализаде, — подчеркнул он, — входят в сокровищницу азербайджанской музыкальной культуры, хорошо известны и часто исполняются и за пределами Азербайджана. Сегодня творения Франгиз Ализаде украшают репертуар самых лучших коллективов и солистов Европы и Америки, покоряют слушателей самых престижных концертных залов многих стран и континентов».

Известны слова авторитетного американского музыковеда Николая Слонимского после прослушивания ее сочинений: «Франгиз Ализаде — это чудо природы. Она на пятьдесят лет опередила свое время». И, конечно, оценка ее творчества Mстиславом Ростроповичем, не случайно сказавшим: «Берегите Франгиз Ализаде!» И добавившим, что самый знаменитый в мире бакинец отнюдь не он, а Франгиз Ализаде.

Подтверждением всех этих высоких похвал, собственно, и стала музыка, звучавшая в эти дни на концертных площадках столицы: «Мелодия любви» для сольной флейты и электронной звукозаписи в исполнении Ниджата Мамедова, Соната для фортепиано (посвящение Албану Бергу) в исполнении лауреата международных конкурсов Фагана Гасанлы, «Импульс» для скрипки и фортепиано (лауреаты международных конкурсов Умид Аббасов — скрипка и Саида Таги-заде — фортепиано), «Скрещивание 1» для кларнета, клавесина и вибрафона (лауреаты международных конкурсов Вели Будагов — кларнет, Наргиз Aлиeва — клавесин и Уджал Мамедханов -вибрафон) и многое другое, но прежде всего — последнее и, возможно, главное на сегодня произведение Франгиз Ализаде — «Passion Nasimi», посвященная 600-летию великого Насими. Его зарубежная премьера имела в Париже и Амстердаме неописуемый успех. И вот теперь она впервые прозвучала и в Баку, став не просто очередным свидетельством уникального таланта композитора, но все еще продолжающего развитие ее мощного, не имеющего границ творческого потенциала, не умещающегося в рамки стереотипов.

Об этом же и анонсируемый российским телеканалом «Культура» выпуск популярного среди ценителей музыки телепроекта «Энигма», посвященный Франгиз Ализаде, который выйдет в эфир сегодня, 8 июня, в 22.25 по московскому времени.

«В семидесятые, — говорится в анонсе программы, автор и ведущая которого президент фонда «Музыкальный Олимп» Ирина Никитина, — Франгиз Ализаде с успехом концертировала по всему Советскому Союзу как пианистка, исполняя, в основном, музыку Кейджа, Крамба, Шёнберга, Берга, не боясь, что ее кто-то не поймет или что публика до этой музыки еще не доросла. Она вообще не любит стереотипы и охотно их разрушает — последние полвека как композитор. Тот же Шёнберг не верил, что классическую западную музыкальную традицию можно соединить с восточной, утверждая, что они не смешиваются, как масло и вода. Но ведь Франгиз соединила! Да так, что сегодня ее имя с придыханием произносят на всех главных сценах мира, где такие выдающиеся музыканты, как Йо-Йо Ма, Хилари Ханн или «Кронос-квартет», считают за честь играть написанную по их заказу музыку Франгиз Ализаде».

Композитор широкого творческого диапазона, получивший поистине всемирное признание, Франгиз ханым Ализаде в эти дни празднует свой юбилей. А торжества по этому случаю для художника, тем более такого вдумчивого и глубокого, как Франгиз Ализаде, — вовсе не застолья. Юбилей стал лишь поводом для ретроспективы ее творчества. Цикл мероприятий, осуществленных при поддержке Министерства культуры и туризма, по праву можно назвать Фестивалем Франгиз Ализаде.Программа музыкального чествования нашей выдающейся соотечественницы — Артиста мира ЮНЕСКО, народной артистки Азербайджана, кавалера орденов «Шараф» и «Шохрет», председателя Союза композиторов Азербайджана, профессора Франгиз Ализаде была чрезвычайно насыщенной и интересной. Она включила в себя спектакль Государственного театра оперы и балета — уникальную, объединившую традиции и авангард оперу «Интизар» («Карабахнаме»), камерный концерт ее произведений в Международном центре мугама, торжества в Национальной академии наук, возглавляемом ею Союзе композиторов, Бакинской музыкальной академии и, наконец, главное событие — юбилейный вечер в Азгосфилармонии имени Муслима Магомаева.Как водится в таких случаях, было много цветов и поздравлений. Выступавшие говорили об уникальном даровании композитора, получившего высокую оценку и признание далеко за пределами Азербайджана, об огромном кладе, который она внесла в развитие национальной музыкальной культуры. «Франгиз Ализаде, — заявил в своем приветствии на юбилейном вечере министр культуры и туризма Абульфас Гараев, — композитор широкого творческого диапазона. Она автор опер, балетов, многочисленных произведений камерной, симфонической, инструментальной, вокальной, хоровой музыки. Ее произведения воплощают современность и традиции национальной музыки».Он рассказал о том, что, закончив Азгосконсерваторию (ныне Бакинская музыкальная академия) по классам фортепиано Урфана Халилова (1970) и композиции Кара Караева (1972), Франгиз Ализаде была первой исполнительницей в Азербайджане, а в ряде случаев и в СССР фортепианных произведений классиков музыкального авангарда XX века: Арнольда Шёнберга, Антона Веберна, Альбана Берга, Оливье Мессиана, Джона Кейджа, Джорджа Крама. С 1976 года преподавала в Бакинской консерватории, с 1990-го — профессор. В 1993-1996 годы работала в консерватории города Мерсин (Турция), с 1999 года жила в ФРГ. Затем вернулась на родину и в 2007 году была избрана руководителем Союза композиторов Азербайджана, продолжая активно заниматься творчеством. Ее оперы «Интизар», «Твое имя море», «Всадник на белом коне», балеты «Пустая колыбель» и «Город-граница», произведения для различных составов ансамблей «Габильсаягы», «Мугамсаягы», «Оазис», «Дервиш», «Абшерон», «Шелковый путь», концерт для виолончели с оркестром и другие стали яркими страницами азербайджанской музыкальной культуры.Как композитор Франгиз Ализаде сотрудничала со многими мировыми музыкантами, особенно с виолончелистами: ее концерт для виолончели с оркестром был посвящен Ивану Монигетти и исполнен им, пьеса «Дервиш» написана для Йо-Йо Ма и включена им в программу мирового турне, пьеса «Оян!» написана по заказу Мстислава Ростроповича как обязательное сочинение Международного конкурса виолончелистов Мстислава Ростроповича. Диск, полностью состоящий из произведений Ализаде, записал «Кронос-квартет». Музыку Ализаде исполняют также Давид Герингас, Александр Ивашкин, другие известные музыканты и ансамбли.Именно об этом — о значении замечательного композитора в национальной и мировой культуре — и говорил министр. «Произведения Франгиз Ализаде, — подчеркнул он, — входят в сокровищницу азербайджанской музыкальной культуры, хорошо известны и часто исполняются и за пределами Азербайджана. Сегодня творения Франгиз Ализаде украшают репертуар самых лучших коллективов и солистов Европы и Америки, покоряют слушателей самых престижных концертных залов многих стран и континентов».Известны слова авторитетного американского музыковеда Николая Слонимского после прослушивания ее сочинений: «Франгиз Ализаде — это чудо природы. Она на пятьдесят лет опередила свое время». И, конечно, оценка ее творчества Mстиславом Ростроповичем, не случайно сказавшим: «Берегите Франгиз Ализаде!» И добавившим, что самый знаменитый в мире бакинец отнюдь не он, а Франгиз Ализаде.Подтверждением всех этих высоких похвал, собственно, и стала музыка, звучавшая в эти дни на концертных площадках столицы: «Мелодия любви» для сольной флейты и электронной звукозаписи в исполнении Ниджата Мамедова, Соната для фортепиано (посвящение Албану Бергу) в исполнении лауреата международных конкурсов Фагана Гасанлы, «Импульс» для скрипки и фортепиано (лауреаты международных конкурсов Умид Аббасов — скрипка и Саида Таги-заде — фортепиано), «Скрещивание 1» для кларнета, клавесина и вибрафона (лауреаты международных конкурсов Вели Будагов — кларнет, Наргиз Aлиeва — клавесин и Уджал Мамедханов -вибрафон) и многое другое, но прежде всего — последнее и, возможно, главное на сегодня произведение Франгиз Ализаде — «Passion Nasimi», посвященная 600-летию великого Насими. Его зарубежная премьера имела в Париже и Амстердаме неописуемый успех. И вот теперь она впервые прозвучала и в Баку, став не просто очередным свидетельством уникального таланта композитора, но все еще продолжающего развитие ее мощного, не имеющего границ творческого потенциала, не умещающегося в рамки стереотипов.Об этом же и анонсируемый российским телеканалом «Культура» выпуск популярного среди ценителей музыки телепроекта «Энигма», посвященный Франгиз Ализаде, который выйдет в эфир сегодня, 8 июня, в 22.25 по московскому времени.«В семидесятые, — говорится в анонсе программы, автор и ведущая которого президент фонда «Музыкальный Олимп» Ирина Никитина, — Франгиз Ализаде с успехом концертировала по всему Советскому Союзу как пианистка, исполняя, в основном, музыку Кейджа, Крамба, Шёнберга, Берга, не боясь, что ее кто-то не поймет или что публика до этой музыки еще не доросла. Она вообще не любит стереотипы и охотно их разрушает — последние полвека как композитор. Тот же Шёнберг не верил, что классическую западную музыкальную традицию можно соединить с восточной, утверждая, что они не смешиваются, как масло и вода. Но ведь Франгиз соединила! Да так, что сегодня ее имя с придыханием произносят на всех главных сценах мира, где такие выдающиеся музыканты, как Йо-Йо Ма, Хилари Ханн или «Кронос-квартет», считают за честь играть написанную по их заказу музыку Франгиз Ализаде». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.06.17 | Просмотров : 78

