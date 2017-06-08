Новости » Культура Введите слово для поиска : Культура Незаменимые ценности



Азербайджанский музей ковра продолжает в разных странах серию мероприятий, посвященных его 50-летию







В Этнографическом музее Белграда состоялось открытие выставки «Незаменимые ценности», организованной в рамках цикла мероприятий, посвященных 50-летию Азербайджанского музея ковра. Показ лучших образцов его коллекции в сербской столице проводится и в соответствии с пятилетним меморандумом о сотрудничестве в области музейной деятельности и охраны культурного наследия.









Элеонора АБАСКУЛИЕВА



В октябре прошлого года в Азербайджанском музее ковра свои экспонаты демонстрировали сербы: пиротские килимы из коллекции Этнографического музея в Белграде привлекли внимание не только специалистов, но и просто любителей этого древнего прекрасного ремесла — особенно в связи с всплеском интереса к этнике.

Дизайнеры смело вводят килимы в интерьер современных жилищ. Разновидностей этого вида ковровых изделий очень много — турецкие, кавказские, берберские, болгарские и др.

Прошлогодняя выставка сербских — пиротских — килимов имела у нас большой успех. Теперь ответный визит в Белград: в течение месяца здесь будет демонстрироваться азербайджанское искусство ковроделия. И посмотреть есть что. На выставке «Незаменимые ценности» представлено около полусотни экспонатов: безворсовые и ворсовые ковры, ковровые изделия XIX — начала XX века, авторские работы выдающегося ученого и художника, основателя Музея ковра Лятифа Керимова, а также медные изделия XIX века, вышивка и традиционный костюм.

Организаторы выставки: куратор — директор Азербайджанского музея ковра, президент Национального комитета ИКОМ Азербайджан Ширин Меликова и дизайнер — известный австрийский архитектор Кристиан Штурмингер -подумали о том, как интересней подать отобранный из сокровищницы музея материал. Презентацию сопровождал саундтрек из азербайджанских мелодий. Сербские и азербайджанские музыканты исполнили азербайджанские народные произведения, популярные песни известного композитора Тофига Гулиева и мугам «Баяты Шираз», приоткрыв для зрителей небольшое окошко и в мир музыкальной культуры нашей страны.

Выступившие на открытии выставки директоры: Этнографического музея — Мирьяна Менкович, Азербайджанского музея ковра — Ширин Меликова, Азербайджанского культурного центра в Белграде — Зарифа Ализаде и главный советник в Министерстве культуры и информации Сербии Весна Мариски Остожич отметили, что выставки как пиротских килимов, прошедшая в прошлом году в Баку, так и экспонатов Азербайджанского музея ковра в Белграде сблизили наши народы, выявив схожие черты наших культур.

А на следующий день в Этнографическом музее на лекцию «Полувековой юбилей первого в мире Музея ковра», которую вела Ширин Меликова, собрались специалисты, знатоки музейного и коврового дела, художники, сотрудники посольства Азербайджана в Сербии. Однако, прослышав о теме, послушать именитого музейщика пришли и студенты факультета прикладного искусства и дизайна Белградского университета, Академии искусств. Будущим дизайнерам и прикладникам было интересно из первых уст узнать о том, как создавался единственный в своем роде музей, о его коллекциях и образовательных программах.

Ширин Меликова ответила на вопросы слушателей об искусстве ковроткачества и орнаментах, представила уникальный ковер карабахской группы, который удалось вывезти с оккупированных армянами территорий Азербайджана.

В Этнографическом музее Белграда состоялось открытие выставки «Незаменимые ценности», организованной в рамках цикла мероприятий, посвященных 50-летию Азербайджанского музея ковра. Показ лучших образцов его коллекции в сербской столице проводится и в соответствии с пятилетним меморандумом о сотрудничестве в области музейной деятельности и охраны культурного наследия.В октябре прошлого года в Азербайджанском музее ковра свои экспонаты демонстрировали сербы: пиротские килимы из коллекции Этнографического музея в Белграде привлекли внимание не только специалистов, но и просто любителей этого древнего прекрасного ремесла — особенно в связи с всплеском интереса к этнике.Дизайнеры смело вводят килимы в интерьер современных жилищ. Разновидностей этого вида ковровых изделий очень много — турецкие, кавказские, берберские, болгарские и др.Прошлогодняя выставка сербских — пиротских — килимов имела у нас большой успех. Теперь ответный визит в Белград: в течение месяца здесь будет демонстрироваться азербайджанское искусство ковроделия. И посмотреть есть что. На выставке «Незаменимые ценности» представлено около полусотни экспонатов: безворсовые и ворсовые ковры, ковровые изделия XIX — начала XX века, авторские работы выдающегося ученого и художника, основателя Музея ковра Лятифа Керимова, а также медные изделия XIX века, вышивка и традиционный костюм.Организаторы выставки: куратор — директор Азербайджанского музея ковра, президент Национального комитета ИКОМ Азербайджан Ширин Меликова и дизайнер — известный австрийский архитектор Кристиан Штурмингер -подумали о том, как интересней подать отобранный из сокровищницы музея материал. Презентацию сопровождал саундтрек из азербайджанских мелодий. Сербские и азербайджанские музыканты исполнили азербайджанские народные произведения, популярные песни известного композитора Тофига Гулиева и мугам «Баяты Шираз», приоткрыв для зрителей небольшое окошко и в мир музыкальной культуры нашей страны.Выступившие на открытии выставки директоры: Этнографического музея — Мирьяна Менкович, Азербайджанского музея ковра — Ширин Меликова, Азербайджанского культурного центра в Белграде — Зарифа Ализаде и главный советник в Министерстве культуры и информации Сербии Весна Мариски Остожич отметили, что выставки как пиротских килимов, прошедшая в прошлом году в Баку, так и экспонатов Азербайджанского музея ковра в Белграде сблизили наши народы, выявив схожие черты наших культур.А на следующий день в Этнографическом музее на лекцию «Полувековой юбилей первого в мире Музея ковра», которую вела Ширин Меликова, собрались специалисты, знатоки музейного и коврового дела, художники, сотрудники посольства Азербайджана в Сербии. Однако, прослышав о теме, послушать именитого музейщика пришли и студенты факультета прикладного искусства и дизайна Белградского университета, Академии искусств. Будущим дизайнерам и прикладникам было интересно из первых уст узнать о том, как создавался единственный в своем роде музей, о его коллекциях и образовательных программах.Ширин Меликова ответила на вопросы слушателей об искусстве ковроткачества и орнаментах, представила уникальный ковер карабахской группы, который удалось вывезти с оккупированных армянами территорий Азербайджана. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.06.17 | Просмотров : 74

