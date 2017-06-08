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Почему крохотный Катар вызывает раздражение у Саудовской Аравии и ее союзников







В понедельник, 5 июня Саудовская Аравия и ее арабские союзники объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив свое решение тем, что это крохотное государство слишком терпимо относится к Ирану и таким исламистским группировкам, как «Мусульманское братство». Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет приняли решение о разрыве дипломатических связей с Катаром спустя всего неделю после того, как президент США Дональд Трамп посетил этот регион и вместе с Саудовской Аравией раскритиковал Иран за поддержку террористов в странах от Сирии до Йемена.







Гранд КЛАРК



Дело, главным образом, в Иране



Искрой, из которой разгорелся этот пожар, стал репортаж Катарского государственного информационного агентства, в котором были приведены комментарии правителя Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, выступившего с критикой роста антииранских настроений. Чиновники Катара быстро удалили этот комментарий, обвинили в его появлении неких хакеров и призвали сохранять спокойствие. Однако критика со стороны СМИ Саудовской Аравии и ОАЭ обострилась после того, как шейх Тамим в выходные позвонил по телефону президенту Ирана Хасану Роухани, продемонстрировав тем самым явное пренебрежение к мнению Саудовской Аравии.

А первопричина? Возможно ли, что все дело в напряженных отношениях между суннитами и шиитами? Отчасти. Исламская Республика Иран, возглавляемая шиитами, — основной региональный соперник Саудовской Аравии, которой управляют сунниты. Эти два крупных экспортера нефти поддерживают противоположные стороны в нескольких конфликтах, в том числе в Сирии. Объясняя решение оборвать дипломатические связи, Саудовская Аравия сослалась на то, что Катар поддерживает «террористические группировки, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в регионе, а в их числе «Братья-мусульмане», «Исламское государство» и «Аль-Каида». Она обвинила также Катар в поддержке «спонсируемых Ираном террористических группировок», которые действуют в восточной провинции королевства, а также в Бахрейне.

Впрочем, все эти претензии не новы. Почему же разрыв дипломатических отношений произошел именно сейчас? Ситуация заметно накалилась после визита Трампа. Спустя несколько дней после того, как Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз назвали Иран главным спонсором терроризма в мире, это исламское королевство и ОАЭ обвинили Катар в попытках сорвать планы по изоляции Ирана. С критикой в адрес шейха Тамима выступили газеты, духовные лидеры и даже знаменитости. Отделение «Аль-Джазиры» в Эр-Рияде даже заявило, что «Катар ударил своих соседей иранским кинжалом».

Аналитики же считают, что, вдохновленные перспективой укрепления связей с США при администрации Трампа, Саудовская Аравия и ОАЭ стараются сокрушить любую оппозицию, стремящуюся ослабить единый фронт, борющийся против иранского влияния на Ближнем Востоке. Эти два государства также пытаются надавить на Катар, чтобы тот перестал оказывать помощь таким исламистским движениям, как «Мусульманское братство» и группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.



Линия

противостояния



Президент Ирана Хасан Роухани, которого в мае переизбрали на второй четырехлетний срок, утверждает, что его страна готова начать переговоры для урегулирования кризиса. В то же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который обладает большей властью, чем Роухани, заявил, что саудовский режим переживает некоторый упадок из-за своей политики в Йемене. В 2015 году Саудовская Аравия создала коалицию суннитских государств для борьбы с шиитскими повстанцами в Йемене, подчиняющимися Ирану, которым удалось свергнуть правительство, пользовавшееся поддержкой стран Персидского залива. Война в Йемене продолжается.

Но интересы Саудовской Аравии и Ирана сталкиваются и в других точках. Эти два государства поддерживают противоположные стороны конфликтов в нескольких странах региона — от Сирии до Йемена. Подозрения, что за кибератаками на правительственные агентства Саудовской Аравии стоял Иран, угрожали усилить напряженность в отношениях между этими двумя странами еще в конце 2016 года. А ранее в том же году, после казни влиятельного шиитского духовного лидера в Саудовской Аравии, участники акций протеста подожгли посольство Саудовской Аравии в Тегеране, после чего королевство разорвало дипломатические связи с Ираном.

Что касается Саудовской Аравии и ее союзников — с одной стороны и Катара — с другой, то и тут разногласия и даже обострение отношений — не новая история. В 2014 году Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн уже временно отзывали своих послов из Катара. Тогда причиной трений стал Египет, где Катар поддерживал правительство «Братьев-мусульман», а Саудовская Аравия и ОАЭ спонсировали военный переворот. Кроме того, в Катаре нашли убежище лидеры ХАМАС и «Талибана». Теперь же, по мнению аналитиков, Саудовская Аравия и ее союзники хотят показать Катару — стране, численность населения которой составляет всего лишь 2,6 миллиона человек, — что он пытается играть не в своей «весовой категории».

Последнее, конечно, правда, хотя сейчас — уже в меньшей степени, чем прежде. В период восстаний «арабской весны» руководство Катара поддерживало те группы, которые призывали к переменам, став исключением среди правительств стран Ближнего Востока. Группировки «Братьев-мусульман» с тех пор в основном терпели неудачи. И тогда, в 2014-м, Катар, столкнувшись с угрозами со стороны своих соседей в Персидском заливе, отказался их далее поддерживать. Тем не менее Доха не оставляет своих попыток стать ведущим посредником в регионе. Его лидеры поддерживают связи с огромным множеством самых разных сторон — от воюющих племен в Ливии и «Талибана» до США. С другой стороны, поддержав определенные стороны в революциях «арабской весны», Катар почти утратил свой статус нейтрального посредника.



Последствия непредсказуемы



Последствия нынешнего конфликта могут оказаться весьма серьезными, поскольку половину всего своего продовольствия Катар получает через сухопутную границу с Саудовской Аравией. Закрытие границы, вероятно, скажется и на строительной отрасли и может повлиять на подготовку Дохи к чемпионату мира по футболу 2022 года.

Ситуация отразится и на авиации. После закрытия воздушного пространства Саудовской Аравии катарская авиакомпания Qatar Airways, один из самых быстро развивающихся авиаперевозчиков в мире, столкнется с проблемой увеличения длительности перелетов в западном направлении. Базирующиеся в Дубае авиакомпании Арабских Эмиратов Etihad Airways и Emirates уже объявили, что со вторника прекращают полеты в Катар. Эр-Рияд и Абу-Даби также заявили, что будут добиваться от дружественных стран закрытия воздушного пространства для полетов в Доху, однако подробности о каких-либо попытках ужесточить блокаду пока не сообщаются.

В случае углубления конфликта поставка катарского природного газа в соседние Объединенные Арабские Эмираты по трубопроводу Dolphin может быть приостановлена. Это приведет к сокращению поставок в ОАЭ на треть в условиях летней жары, когда спрос на энергоносители резко возрастает. Да и в целом любые трения в регионе вызывают волнения на рынках. Споры между странами Персидского залива могут ограничить их привлекательность для иностранных инвесторов. Еще до визита Трампа представители Citigroup отметили, что рост напряженности в отношениях между США и Ираном может оказать «существенное» влияние на нефтяные и финансовые рынки. Ценные бумаги Катара потеряли 5% стоимости.

Так что ничего хорошего нынешнее обострение ситуации в регионе не сулит. Правда, некоторые аналитики считают, что оно носит временный характер, подобное случалось и раньше. Но существует и иная точка зрения. «Во внутренних разногласиях и спорах нет ничего нового, однако в данном случае особое внимание привлекают выбор времени и беспрецедентный уровень давления», — говорит директор центра международных региональных исследований при Джорджтаунском университете в Катаре Мехран Камрава, имея в виду недавний визит Трампа. И это означает, что «Саудовская Аравия и ОАЭ хотят полностью подчинить себе Катар».



Bloomberg, США

В понедельник, 5 июня Саудовская Аравия и ее арабские союзники объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив свое решение тем, что это крохотное государство слишком терпимо относится к Ирану и таким исламистским группировкам, как «Мусульманское братство». Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет приняли решение о разрыве дипломатических связей с Катаром спустя всего неделю после того, как президент США Дональд Трамп посетил этот регион и вместе с Саудовской Аравией раскритиковал Иран за поддержку террористов в странах от Сирии до Йемена.Искрой, из которой разгорелся этот пожар, стал репортаж Катарского государственного информационного агентства, в котором были приведены комментарии правителя Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, выступившего с критикой роста антииранских настроений. Чиновники Катара быстро удалили этот комментарий, обвинили в его появлении неких хакеров и призвали сохранять спокойствие. Однако критика со стороны СМИ Саудовской Аравии и ОАЭ обострилась после того, как шейх Тамим в выходные позвонил по телефону президенту Ирана Хасану Роухани, продемонстрировав тем самым явное пренебрежение к мнению Саудовской Аравии.А первопричина? Возможно ли, что все дело в напряженных отношениях между суннитами и шиитами? Отчасти. Исламская Республика Иран, возглавляемая шиитами, — основной региональный соперник Саудовской Аравии, которой управляют сунниты. Эти два крупных экспортера нефти поддерживают противоположные стороны в нескольких конфликтах, в том числе в Сирии. Объясняя решение оборвать дипломатические связи, Саудовская Аравия сослалась на то, что Катар поддерживает «террористические группировки, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в регионе, а в их числе «Братья-мусульмане», «Исламское государство» и «Аль-Каида». Она обвинила также Катар в поддержке «спонсируемых Ираном террористических группировок», которые действуют в восточной провинции королевства, а также в Бахрейне.Впрочем, все эти претензии не новы. Почему же разрыв дипломатических отношений произошел именно сейчас? Ситуация заметно накалилась после визита Трампа. Спустя несколько дней после того, как Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз назвали Иран главным спонсором терроризма в мире, это исламское королевство и ОАЭ обвинили Катар в попытках сорвать планы по изоляции Ирана. С критикой в адрес шейха Тамима выступили газеты, духовные лидеры и даже знаменитости. Отделение «Аль-Джазиры» в Эр-Рияде даже заявило, что «Катар ударил своих соседей иранским кинжалом».Аналитики же считают, что, вдохновленные перспективой укрепления связей с США при администрации Трампа, Саудовская Аравия и ОАЭ стараются сокрушить любую оппозицию, стремящуюся ослабить единый фронт, борющийся против иранского влияния на Ближнем Востоке. Эти два государства также пытаются надавить на Катар, чтобы тот перестал оказывать помощь таким исламистским движениям, как «Мусульманское братство» и группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа.Президент Ирана Хасан Роухани, которого в мае переизбрали на второй четырехлетний срок, утверждает, что его страна готова начать переговоры для урегулирования кризиса. В то же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который обладает большей властью, чем Роухани, заявил, что саудовский режим переживает некоторый упадок из-за своей политики в Йемене. В 2015 году Саудовская Аравия создала коалицию суннитских государств для борьбы с шиитскими повстанцами в Йемене, подчиняющимися Ирану, которым удалось свергнуть правительство, пользовавшееся поддержкой стран Персидского залива. Война в Йемене продолжается.Но интересы Саудовской Аравии и Ирана сталкиваются и в других точках. Эти два государства поддерживают противоположные стороны конфликтов в нескольких странах региона — от Сирии до Йемена. Подозрения, что за кибератаками на правительственные агентства Саудовской Аравии стоял Иран, угрожали усилить напряженность в отношениях между этими двумя странами еще в конце 2016 года. А ранее в том же году, после казни влиятельного шиитского духовного лидера в Саудовской Аравии, участники акций протеста подожгли посольство Саудовской Аравии в Тегеране, после чего королевство разорвало дипломатические связи с Ираном.Что касается Саудовской Аравии и ее союзников — с одной стороны и Катара — с другой, то и тут разногласия и даже обострение отношений — не новая история. В 2014 году Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн уже временно отзывали своих послов из Катара. Тогда причиной трений стал Египет, где Катар поддерживал правительство «Братьев-мусульман», а Саудовская Аравия и ОАЭ спонсировали военный переворот. Кроме того, в Катаре нашли убежище лидеры ХАМАС и «Талибана». Теперь же, по мнению аналитиков, Саудовская Аравия и ее союзники хотят показать Катару — стране, численность населения которой составляет всего лишь 2,6 миллиона человек, — что он пытается играть не в своей «весовой категории».Последнее, конечно, правда, хотя сейчас — уже в меньшей степени, чем прежде. В период восстаний «арабской весны» руководство Катара поддерживало те группы, которые призывали к переменам, став исключением среди правительств стран Ближнего Востока. Группировки «Братьев-мусульман» с тех пор в основном терпели неудачи. И тогда, в 2014-м, Катар, столкнувшись с угрозами со стороны своих соседей в Персидском заливе, отказался их далее поддерживать. Тем не менее Доха не оставляет своих попыток стать ведущим посредником в регионе. Его лидеры поддерживают связи с огромным множеством самых разных сторон — от воюющих племен в Ливии и «Талибана» до США. С другой стороны, поддержав определенные стороны в революциях «арабской весны», Катар почти утратил свой статус нейтрального посредника.Последствия нынешнего конфликта могут оказаться весьма серьезными, поскольку половину всего своего продовольствия Катар получает через сухопутную границу с Саудовской Аравией. Закрытие границы, вероятно, скажется и на строительной отрасли и может повлиять на подготовку Дохи к чемпионату мира по футболу 2022 года.Ситуация отразится и на авиации. После закрытия воздушного пространства Саудовской Аравии катарская авиакомпания Qatar Airways, один из самых быстро развивающихся авиаперевозчиков в мире, столкнется с проблемой увеличения длительности перелетов в западном направлении. Базирующиеся в Дубае авиакомпании Арабских Эмиратов Etihad Airways и Emirates уже объявили, что со вторника прекращают полеты в Катар. Эр-Рияд и Абу-Даби также заявили, что будут добиваться от дружественных стран закрытия воздушного пространства для полетов в Доху, однако подробности о каких-либо попытках ужесточить блокаду пока не сообщаются.В случае углубления конфликта поставка катарского природного газа в соседние Объединенные Арабские Эмираты по трубопроводу Dolphin может быть приостановлена. Это приведет к сокращению поставок в ОАЭ на треть в условиях летней жары, когда спрос на энергоносители резко возрастает. Да и в целом любые трения в регионе вызывают волнения на рынках. Споры между странами Персидского залива могут ограничить их привлекательность для иностранных инвесторов. Еще до визита Трампа представители Citigroup отметили, что рост напряженности в отношениях между США и Ираном может оказать «существенное» влияние на нефтяные и финансовые рынки. Ценные бумаги Катара потеряли 5% стоимости.Так что ничего хорошего нынешнее обострение ситуации в регионе не сулит. Правда, некоторые аналитики считают, что оно носит временный характер, подобное случалось и раньше. Но существует и иная точка зрения. «Во внутренних разногласиях и спорах нет ничего нового, однако в данном случае особое внимание привлекают выбор времени и беспрецедентный уровень давления», — говорит директор центра международных региональных исследований при Джорджтаунском университете в Катаре Мехран Камрава, имея в виду недавний визит Трампа. И это означает, что «Саудовская Аравия и ОАЭ хотят полностью подчинить себе Катар». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.06.17 | Просмотров : 65

