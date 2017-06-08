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Наука и образование Высокая планка UFAZ


Самый молодой вуз Азербайджана приглашает талантливых студентов



Французско-азербайджанский университет (UFAZ) объявил очередной набор студентов на 2017/2018 учебный год. По информации пресс-службы учебного заведения, абитуриенты, набравшие 500 и выше баллов на проводимых Государственным экзаменационным центром экзаменах по I группе специальностей, могут принять участие в экзамене, организуемом Страсбургским университетом, партнером UFAZ.



Ирада АГАЕВА

Онлайн-регистрация претендентов состоится с 12 июня по 17 июля, а также 24-25 июля, а сам экзамен — 27 июля. На новый учебный год план набора студентов в вузы составит 160 человек. Из них 120 мест — по госзаказу, остальные — на платной основе. Если останутся вакансии, то будет осуществлен прием иностранных студентов на платной основе.
Как известно, созданный на базе Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности один из самых молодых вузов страны провел свой первый набор студентов в прошлом году. Здесь готовят инженерные кадры для различных отраслей национальной экономики.
Как сообщила «Азербайджанским известиям» генеральный секретарь UFAZ Шарлот Пайен, обучение в вузе проводится по четырем специальностям: химическая инженерия, геофизическая инженерия, компьютерные науки, а также нефтегазоинженерия. Как видим, лишь одна из этих специальностей связана с нефтяной промышленностью, однако другие направления охватывают смежные отрасли. Причем, поскольку нефтегазоинженерия преподается в Университете Ренн I (все остальные — в Страсбургском университете), то и этот французский вуз стал партнером UFAZ, главная задача которого — дать возможность азербайджанской молодежи получить европейское образование, не покидая пределов страны, довести уровень подготовки молодых специалистов до западных стандартов.
Поступить в этот технический вуз не просто. Как уже отмечалось, к экзаменам допускаются абитуриенты, набравшие 500 и выше баллов, прошедшие предварительное тестирование Государственного экзаменационного центра. Они, помимо математики, физики, химии, должны сдать еще экзамен по наукам и английскому языку. Он включает в себя по десять вопросов — по математике, физике, химии и на проверку общих научных знаний, а также написать эссе на заданную тематику на английском языке. Тесты составляются преподавателями Страсбургского университета.
Продолжительность учебы на ступени бакалавриата в азербайджанских и французских вузах отличается. Так, во Франции она длится три года, у нас — четыре. Поэтому первый год обучения в UFAZ считается подготовительным. На этом этапе студенты проходят общие предметы, углубляют знания по математике, физике и химии, компьютерной науке, совершенствуют английский язык. Параллельно изучают французский, чтобы легче было продолжить образование во Франции, если будут такие планы. А уже со второго года начнутся занятия по избранной специальности.
Что касается преподавательского состава, то, по словам Пайен, коллектив интернациональный. Здесь работают как преподаватели из французских вузов, так и из азербайджанских. Основной критерий приема на работу азербайджанских преподавателей — свободное владение английским языком, потому что все занятия в вузе проводятся на этом языке. В ближайшем будущем 40 студентов посетят Страсбургский университет.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 08.06.17 | Просмотров : 63

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