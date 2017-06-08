Спустя
год после встречи президентов Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге
в зоне нагорно-карабахского конфликта постепенно нарастает напряжение.
Со стороны оккупантов азербайджанских территорий все чаще звучат призывы
перейти в наступление на фоне заявления армянского президента Сержа
Саргсяна о безальтернативности признания независимости карабахских
сепаратистов. Последний доклад Международной кризисной группы
свидетельствует о том, что конфликт как никогда близок к переходу в
режим полномасштабной войны. Что ждет Южный Кавказ в ближайшее время? В
интервью «Вестнику Кавказа» об этом высказался известный российский
политолог, старший научный сотрудник Аналитического центра ИМИ МГИМО
Министерства иностранных дел РФ Леонид ГУСЕВ.
— В экспертном сообществе по обе стороны конфликта, в России и на Западе все чаще стали говорить и писать о приближении новой войны за Карабах. Как вы считаете, действительно ли неизбежно возобновление масштабных боевых действий и можно ли их предотвратить?
— Я бы сказал, что возобновления боевых действий все еще можно избежать. 24 года конфликт более-менее удерживался от возвращения в состояние полномасштабной войны, и прошлогоднее апрельское обострение удалось быстро прекратить.
Безусловно, военными способами решить проблему не удастся: любые боевые действия приведут только к гибели людей, ухудшению ситуации и разрушению экономической повестки дня, существующей в регионе. Нужны договоренности между сторонами конфликта. Для этого можно привлечь тех или иных посредников, так как решить вопрос полностью одними только силовыми методами невозможно, этого можно добиться лишь путем переговоров и компромиссов.
Насколько это можно сделать сейчас, либо урегулирование конфликта будет отодвинуто в будущее, — сказать сложно. У людей, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, слишком велико недоверие к противоположной стороне. Должно, наверное, очень многое улечься, установиться своеобразное спокойствие во взглядах, чтобы можно было действительно решать эту проблему.
Напомню, что проблема Кипра существует примерно с 1974 года, когда турецкая часть была де-факто отделена от греческой, и сейчас в турецкой части есть политики, готовые на объединение с греческой частью, конечно, на своих условиях.
В нагорно-карабахском конфликте прошло почти на 20 лет меньше, так что можно ожидать, что и его урегулирование произойдет в будущем. Сейчас же нужно делать все, чтобы военные действия не возобновились, потому что это будет ужасно для обоих народов. Хотелось бы, чтобы на Кавказе не гибли люди и была мирная, нормальная обстановка.— После санкт-петербургской встречи была очень популярна тема поиска компромисса между сторонами конфликта, но на сегодняшний день и она сошла на нет. На ваш взгляд, после какого события о поисках компромисса перестали говорить?
— Я думаю, это произошло постепенно. Везде есть люди радикальных взглядов, которые не хотят решения вопроса в мирном ключе. Именно из-за них обсуждение и, возможно, выходы на мирное решение конфликта постепенно ушли с повестки дня. Но мирный процесс необходимо возобновить, хотя само по себе урегулирование нагорно-карабахского конфликта — дело очень трудное. Как-то идти к мирному финалу нужно, ведь это жуткое противостояние не выгодно ни одному государству — ни Азербайджану, ни Армении, ни народам, которые там живут, ни их соседям. Кавказский регион прилегает к Ближнему Востоку, в котором сегодня ситуация крайне накаленная. В Ираке и Сирии много лет идут боевые действия и гражданская война, действуют террористические организации. В связи с этим не хотелось бы, чтобы такой серьезный очаг напряжения, как нагорно-карабахский конфликт, оставался на Кавказе. Этот регион очень важен и в геополитическом, и в экономическом плане, а нерешенные проблемы тяжело влияют на его настоящее и будущее.— Какое событие теоретически может спровоцировать широкомасштабные бои и как себя будут вести стороны в ходе новых боевых действий?
— Для этого достаточно любого неосторожного действия, любого выстрела, который попадет во что-нибудь важное и разрушит его, а с другой стороны начнется ответный огонь. Тем более стоит учитывать, что в такого рода войнах действует множество различных формирований. На линии фронта есть регулярные армии, с четким командованием, которые сверху донизу пронизаны дисциплиной и реагируют на приказы. Но есть и люди, которые приказам не подчиняются, а также откровенные провокаторы, которые могут самовольно начать стрельбу. После любой такой провокации, к величайшему сожалению, может начаться полномасштабное вооруженное столкновение.— Какой реакции на, возможно, войну стоит ожидать со стороны России, других соседей сторон конфликта и Запада?
— Для России возобновление боев между Азербайджаном и Арменией будет худшим развитием событий, ведь для нас все на Кавказе — наши союзники. Армения входит в ОДКБ и ЕАЭС, с Азербайджаном у нас очень тесные и дружеские отношения по многим направлениям — не только по нефтегазовому, но и по межбанковскому, и по каспийскому, и по другим экономическим вопросам. Для нас новая война за Карабах — это очень и очень плохо. Для других соседей по региону это тоже нежелательное событие — и для Турции, и для Ирана, тем более что последний имеет хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Опять-таки, напомню о войне в Ираке и Сирии — Турция граничит с обеими странами, Иран с Ираком. Еще одно обострение на границах им совершенно ни к чему. Евросоюз активно сотрудничает с кавказскими государствами по экономическим, гуманитарным и социальным программам, и для него тоже всплеск насилия на Кавказе не является чем-либо положительным. США на словах всегда говорили о том, что хотели бы примирить Азербайджан и Армению в связи с возможным обострением ситуации и новой войной. Для Китая, активно продвигающего проект Великого Шелкового пути, это тоже очень и очень плохо, потому что один из маршрутов как раз идет через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. Я не думаю, что возможное возобновление полномасштабной войны было бы кому-то выгодно, потому что новые потрясения могут привести к очень сильным негативным последствиям для региональной геополитики.— Долго ли продлится текущее состояние «ни войны, ни мира» в зоне нагорно-карабахского конфликта?
— Оно может длиться долго, даже десятилетиями. Безусловно, это не лучший вариант развития событий, но все равно он лучше, чем откровенная война, которая может произойти, как бы плохо ни соблюдались договоренности о прекращении боевых действий. Судя по другим конфликтам сходного рода, конфликт может продлиться еще много лет, так как с обеих сторон накопилось слишком много обид, которые очень тяжело распутывать и разрешать. К сожалению, это так.