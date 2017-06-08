Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Леонид ГУСЕВ, политолог (Россия):«Возобновления боевых действий из-за Нагорного Карабаха все еще можно избежать»



Спустя год после встречи президентов Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге в зоне нагорно-карабахского конфликта постепенно нарастает напряжение. Со стороны оккупантов азербайджанских территорий все чаще звучат призывы перейти в наступление на фоне заявления армянского президента Сержа Саргсяна о безальтернативности признания независимости карабахских сепаратистов. Последний доклад Международной кризисной группы свидетельствует о том, что конфликт как никогда близок к переходу в режим полномасштабной войны. Что ждет Южный Кавказ в ближайшее время? В интервью «Вестнику Кавказа» об этом высказался известный российский политолог, старший научный сотрудник Аналитического центра ИМИ МГИМО Министерства иностранных дел РФ Леонид ГУСЕВ.







— В экспертном сообществе по обе стороны конфликта, в России и на Западе все чаще стали говорить и писать о приближении новой войны за Карабах. Как вы считаете, действительно ли неизбежно возобновление масштабных боевых действий и можно ли их предотвратить?

— Я бы сказал, что возобновления боевых действий все еще можно избежать. 24 года конфликт более-менее удерживался от возвращения в состояние полномасштабной войны, и прошлогоднее апрельское обострение удалось быстро прекратить.

Безусловно, военными способами решить проблему не удастся: любые боевые действия приведут только к гибели людей, ухудшению ситуации и разрушению экономической повестки дня, существующей в регионе. Нужны договоренности между сторонами конфликта. Для этого можно привлечь тех или иных посредников, так как решить вопрос полностью одними только силовыми методами невозможно, этого можно добиться лишь путем переговоров и компромиссов.

Насколько это можно сделать сейчас, либо урегулирование конфликта будет отодвинуто в будущее, — сказать сложно. У людей, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, слишком велико недоверие к противоположной стороне. Должно, наверное, очень многое улечься, установиться своеобразное спокойствие во взглядах, чтобы можно было действительно решать эту проблему.

Напомню, что проблема Кипра существует примерно с 1974 года, когда турецкая часть была де-факто отделена от греческой, и сейчас в турецкой части есть политики, готовые на объединение с греческой частью, конечно, на своих условиях.

В нагорно-карабахском конфликте прошло почти на 20 лет меньше, так что можно ожидать, что и его урегулирование произойдет в будущем. Сейчас же нужно делать все, чтобы военные действия не возобновились, потому что это будет ужасно для обоих народов. Хотелось бы, чтобы на Кавказе не гибли люди и была мирная, нормальная обстановка.



— После санкт-петербургской встречи была очень популярна тема поиска компромисса между сторонами конфликта, но на сегодняшний день и она сошла на нет. На ваш взгляд, после какого события о поисках компромисса перестали говорить?

— Я думаю, это произошло постепенно. Везде есть люди радикальных взглядов, которые не хотят решения вопроса в мирном ключе. Именно из-за них обсуждение и, возможно, выходы на мирное решение конфликта постепенно ушли с повестки дня. Но мирный процесс необходимо возобновить, хотя само по себе урегулирование нагорно-карабахского конфликта — дело очень трудное. Как-то идти к мирному финалу нужно, ведь это жуткое противостояние не выгодно ни одному государству — ни Азербайджану, ни Армении, ни народам, которые там живут, ни их соседям. Кавказский регион прилегает к Ближнему Востоку, в котором сегодня ситуация крайне накаленная. В Ираке и Сирии много лет идут боевые действия и гражданская война, действуют террористические организации. В связи с этим не хотелось бы, чтобы такой серьезный очаг напряжения, как нагорно-карабахский конфликт, оставался на Кавказе. Этот регион очень важен и в геополитическом, и в экономическом плане, а нерешенные проблемы тяжело влияют на его настоящее и будущее.

— Какое событие теоретически может спровоцировать широкомасштабные бои и как себя будут вести стороны в ходе новых боевых действий?

— Для этого достаточно любого неосторожного действия, любого выстрела, который попадет во что-нибудь важное и разрушит его, а с другой стороны начнется ответный огонь. Тем более стоит учитывать, что в такого рода войнах действует множество различных формирований. На линии фронта есть регулярные армии, с четким командованием, которые сверху донизу пронизаны дисциплиной и реагируют на приказы. Но есть и люди, которые приказам не подчиняются, а также откровенные провокаторы, которые могут самовольно начать стрельбу. После любой такой провокации, к величайшему сожалению, может начаться полномасштабное вооруженное столкновение.

— Какой реакции на, возможно, войну стоит ожидать со стороны России, других соседей сторон конфликта и Запада?

— Для России возобновление боев между Азербайджаном и Арменией будет худшим развитием событий, ведь для нас все на Кавказе — наши союзники. Армения входит в ОДКБ и ЕАЭС, с Азербайджаном у нас очень тесные и дружеские отношения по многим направлениям — не только по нефтегазовому, но и по межбанковскому, и по каспийскому, и по другим экономическим вопросам. Для нас новая война за Карабах — это очень и очень плохо. Для других соседей по региону это тоже нежелательное событие — и для Турции, и для Ирана, тем более что последний имеет хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Опять-таки, напомню о войне в Ираке и Сирии — Турция граничит с обеими странами, Иран с Ираком. Еще одно обострение на границах им совершенно ни к чему. Евросоюз активно сотрудничает с кавказскими государствами по экономическим, гуманитарным и социальным программам, и для него тоже всплеск насилия на Кавказе не является чем-либо положительным. США на словах всегда говорили о том, что хотели бы примирить Азербайджан и Армению в связи с возможным обострением ситуации и новой войной. Для Китая, активно продвигающего проект Великого Шелкового пути, это тоже очень и очень плохо, потому что один из маршрутов как раз идет через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. Я не думаю, что возможное возобновление полномасштабной войны было бы кому-то выгодно, потому что новые потрясения могут привести к очень сильным негативным последствиям для региональной геополитики.

— Долго ли продлится текущее состояние «ни войны, ни мира» в зоне нагорно-карабахского конфликта?

— Оно может длиться долго, даже десятилетиями. Безусловно, это не лучший вариант развития событий, но все равно он лучше, чем откровенная война, которая может произойти, как бы плохо ни соблюдались договоренности о прекращении боевых действий. Судя по другим конфликтам сходного рода, конфликт может продлиться еще много лет, так как с обеих сторон накопилось слишком много обид, которые очень тяжело распутывать и разрешать. К сожалению, это так.

Спустя год после встречи президентов Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге в зоне нагорно-карабахского конфликта постепенно нарастает напряжение. Со стороны оккупантов азербайджанских территорий все чаще звучат призывы перейти в наступление на фоне заявления армянского президента Сержа Саргсяна о безальтернативности признания независимости карабахских сепаратистов. Последний доклад Международной кризисной группы свидетельствует о том, что конфликт как никогда близок к переходу в режим полномасштабной войны. Что ждет Южный Кавказ в ближайшее время? В интервью «Вестнику Кавказа» об этом высказался известный российский политолог, старший научный сотрудник Аналитического центра ИМИ МГИМО Министерства иностранных дел РФ Леонид ГУСЕВ.— Я бы сказал, что возобновления боевых действий все еще можно избежать. 24 года конфликт более-менее удерживался от возвращения в состояние полномасштабной войны, и прошлогоднее апрельское обострение удалось быстро прекратить.Безусловно, военными способами решить проблему не удастся: любые боевые действия приведут только к гибели людей, ухудшению ситуации и разрушению экономической повестки дня, существующей в регионе. Нужны договоренности между сторонами конфликта. Для этого можно привлечь тех или иных посредников, так как решить вопрос полностью одними только силовыми методами невозможно, этого можно добиться лишь путем переговоров и компромиссов.Насколько это можно сделать сейчас, либо урегулирование конфликта будет отодвинуто в будущее, — сказать сложно. У людей, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, слишком велико недоверие к противоположной стороне. Должно, наверное, очень многое улечься, установиться своеобразное спокойствие во взглядах, чтобы можно было действительно решать эту проблему.Напомню, что проблема Кипра существует примерно с 1974 года, когда турецкая часть была де-факто отделена от греческой, и сейчас в турецкой части есть политики, готовые на объединение с греческой частью, конечно, на своих условиях.В нагорно-карабахском конфликте прошло почти на 20 лет меньше, так что можно ожидать, что и его урегулирование произойдет в будущем. Сейчас же нужно делать все, чтобы военные действия не возобновились, потому что это будет ужасно для обоих народов. Хотелось бы, чтобы на Кавказе не гибли люди и была мирная, нормальная обстановка.— Я думаю, это произошло постепенно. Везде есть люди радикальных взглядов, которые не хотят решения вопроса в мирном ключе. Именно из-за них обсуждение и, возможно, выходы на мирное решение конфликта постепенно ушли с повестки дня. Но мирный процесс необходимо возобновить, хотя само по себе урегулирование нагорно-карабахского конфликта — дело очень трудное. Как-то идти к мирному финалу нужно, ведь это жуткое противостояние не выгодно ни одному государству — ни Азербайджану, ни Армении, ни народам, которые там живут, ни их соседям. Кавказский регион прилегает к Ближнему Востоку, в котором сегодня ситуация крайне накаленная. В Ираке и Сирии много лет идут боевые действия и гражданская война, действуют террористические организации. В связи с этим не хотелось бы, чтобы такой серьезный очаг напряжения, как нагорно-карабахский конфликт, оставался на Кавказе. Этот регион очень важен и в геополитическом, и в экономическом плане, а нерешенные проблемы тяжело влияют на его настоящее и будущее.— Для этого достаточно любого неосторожного действия, любого выстрела, который попадет во что-нибудь важное и разрушит его, а с другой стороны начнется ответный огонь. Тем более стоит учитывать, что в такого рода войнах действует множество различных формирований. На линии фронта есть регулярные армии, с четким командованием, которые сверху донизу пронизаны дисциплиной и реагируют на приказы. Но есть и люди, которые приказам не подчиняются, а также откровенные провокаторы, которые могут самовольно начать стрельбу. После любой такой провокации, к величайшему сожалению, может начаться полномасштабное вооруженное столкновение.— Для России возобновление боев между Азербайджаном и Арменией будет худшим развитием событий, ведь для нас все на Кавказе — наши союзники. Армения входит в ОДКБ и ЕАЭС, с Азербайджаном у нас очень тесные и дружеские отношения по многим направлениям — не только по нефтегазовому, но и по межбанковскому, и по каспийскому, и по другим экономическим вопросам. Для нас новая война за Карабах — это очень и очень плохо. Для других соседей по региону это тоже нежелательное событие — и для Турции, и для Ирана, тем более что последний имеет хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Опять-таки, напомню о войне в Ираке и Сирии — Турция граничит с обеими странами, Иран с Ираком. Еще одно обострение на границах им совершенно ни к чему. Евросоюз активно сотрудничает с кавказскими государствами по экономическим, гуманитарным и социальным программам, и для него тоже всплеск насилия на Кавказе не является чем-либо положительным. США на словах всегда говорили о том, что хотели бы примирить Азербайджан и Армению в связи с возможным обострением ситуации и новой войной. Для Китая, активно продвигающего проект Великого Шелкового пути, это тоже очень и очень плохо, потому что один из маршрутов как раз идет через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. Я не думаю, что возможное возобновление полномасштабной войны было бы кому-то выгодно, потому что новые потрясения могут привести к очень сильным негативным последствиям для региональной геополитики.— Оно может длиться долго, даже десятилетиями. Безусловно, это не лучший вариант развития событий, но все равно он лучше, чем откровенная война, которая может произойти, как бы плохо ни соблюдались договоренности о прекращении боевых действий. Судя по другим конфликтам сходного рода, конфликт может продлиться еще много лет, так как с обеих сторон накопилось слишком много обид, которые очень тяжело распутывать и разрешать. К сожалению, это так. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.06.17 | Просмотров : 65

