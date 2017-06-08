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Главная Ось сотрудничества и интеграции

В эти дни близ Тбилиси проводятся военные учения «Кавказский орел» с участием сил специального назначения Азербайджана, Грузии и Турции. Данное событие подтверждает, что ось Баку–Тбилиси–Анкара остается одним из самых успешных форматов сотрудничества в Южно-Кавказском регионе.



Натиг НАЗИМОГЛУ

Учения «Кавказский орел» проводятся регулярно, начиная с 2009 года, в целях развития сотрудничества, обеспечения координации между вооруженными силами, подразделениями спецназа Азербайджана, Грузии и Турции. Нынешним учениям предшествовала майская встреча глав оборонных ведомств трех стран, на которой была достигнута договоренность о том, что совместные военные маневры примут еще более масштабный характер.
Очевидно, что учения подобного рода имеют большое значение в контексте обеспечения безопасности трех государств. Вместе с тем они направлены и на обеспечение силовой поддержки крупных экономических проектов, осуществляемых с участием Азербайджана, Грузии и Турции. Достаточно отметить такие масштабные проекты, как нефтяной Баку–Тбилиси–Джейхан, газовый Баку–Тбилиси–Эрзурум, железнодорожный Баку–Тбилиси–Карс.
Широкий спектр сотрудничества в рамках формата Баку–Тбилиси–Анкара был обсужден на состоявшейся в Баку международной конференции «Трехсторонние отношения Азербайджан–Грузия–Турция: взгляд в будущее». В ее работе приняли участие представители стратегических аналитических центров трех стран. Выступивший на мероприятии помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов заявил, что формат сотрудничества Азербайджан–Грузия–Турция делает востребованным протекающие в мире сложные политические процессы. «Несмотря на то, что Турция — член НАТО, а Грузия тесно работает с ЕС, это не мешает нам развивать отношения. Более того, наше сотрудничество служит укреплению безопасности, стабильности и устойчивому развитию региона», — подчеркнул высокопоставленный представитель официального Баку.
Директор Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана Фархад Мамедов отметил, что сотрудничество Баку, Тбилиси и Анкары, выход Турции на пространство Центральной Азии, роль Азербайджана в развитии коридора «Восток–Запад» создают новые возможности для развития трехстороннего формата. При этом он опроверг позицию определенных кругов за рубежом, считающих, что данный формат, дескать, направлен против третьих сил.
Глава грузинского Центра европейских исследований Кахи Гоголашвили акцентировал внимание на значимости для Тбилиси стратегического партнерства с Баку и Анкарой. «Для нас Азербайджан — это, конечно, дорога в Каспийский регион. Турция для нас — дорога в Европу», — уточнил он. Гоголашвили дал высокую оценку Азербайджану и Турции как странам, которые больше всех инвестируют в грузинскую экономику.
«Это очень важный драйвер, потому что у Грузии нет настолько крупных ресурсов, как в Азербайджане, где, например, есть нефть, газ. И, конечно же, в финансовом плане Азербайджан сильнее, чем Грузия. А Турция — это огромное государство, обладающее большими и финансовыми, и любыми другими возможностями», — подчеркнул грузинский эксперт.
Вне всяких сомнений, трехстороннее сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции имеет огромные перспективы. Как с учетом взаимных интересов этих стран в политике, экономике, военной сфере, так и процессов, протекающих на Южном Кавказе и предоставляющих трехстороннему формату возможности для успешного взаимодействия в интересах всего региона. В этом смысле интеграция между Азербайджаном, Грузией и Турцией однозначно повышает значение каждой из сторон в отдельности и Южно-Кавказского региона в целом в евразийской геополитике и экономике.
Неудивительно, что успехи формата Баку–Тбилиси–Анкара вызывают недовольство в Армении, которая остается самым слабым звеном на Южном Кавказе, изолированным от региональных интеграционных процессов вследствие осуществляемой ею оккупации азербайджанских территорий.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 08.06.17 | Просмотров : 70

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