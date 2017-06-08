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В Баку состоялось третье заседание руководителей органов прокуратуры, специализированных структур по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств — членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В мероприятии приняли участие представители госструктур стран-участниц, заместитель генерального секретаря организации ОЭС Елеви Себзивари, исполнительный секретарь Международной антикоррупционной академии Мартин Креутнер, а также представители других международных организаций.



Элеонора АБАСКУЛИЕВА

На заседании были широко представлены хозяева мероприятия — официальные лица, представители Комиссии по борьбе с коррупцией, Генеральной прокуратуры, других правоохранительных органов нашей страны, неправительственных организаций, депутаты Милли меджлиса. Такое широкое представительство — вовсе не дань восточному гостеприимству, а двуединая цель. Во-первых, ознакомить участников с деятельностью тех, кто непосредственно занят борьбой с коррупцией. А во-вторых, дать возможность работникам этих структур не только поделиться своим опытом, но и перенять у гостей все новое и полезное для практической работы.
Баку придает большое значение борьбе с различными проявлениями коррупции. Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильxама Aлиeва к участникам 3-го заседания глав антикоррупционных организаций и омбудсменов стран — членов ОЭС. О причинах столь повышенного внимания к борьбе с коррупцией, ставшей темой международного форума, говорил в своем выступлении и заместитель генсека ОЭС Елеви Себзивари. Рассказывая о путях развития региональной организации, он отметил: «ОЭС поставила перед собой ряд важных целей на предстоящие 25 лет. В частности, приложить все усилия для расширения взаимного сотрудничества с целью укрепления экономических связей между странами — членами организации. Антикоррупционные мероприятия играют важную роль именно в этом процессе. Поэтому антикоррупционная деятельность составляет одно из важных направлений в деятельности государств-членов». Себзивари высоко оценил роль Азербайджана в этом процессе, отметив, что «в этой стране демонстрируется единое и решительное намерение по борьбе с коррупцией».
Одно из пленарных заседаний было посвящено конкретным вопросам — механизмам международного и регионального сотрудничества в борьбе с коррупцией. Нашей стране было чем поделиться в этой сфере. За последние 15 лет в ходе реформ, проведенных в антикоррупционной сфере, сформирована правовая база, созданы специальные структуры для борьбы с коррупцией — Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, Комиссия по борьбе с коррупцией, институт омбудсмена и службы ASAN. В этот перечень следует добавить также принятие национальной стратегии повышения прозрачности и борьбы с коррупцией. Широко стали применяться и достижения ИКТ в этой сфере. На предстоящие пять лет в соответствии с распоряжением главы государства принят национальный план деятельности по поддержке открытого правительства как антикоррупционного средства. По ходу заседания представители этих структур щедро делились опытом со своими зарубежными коллегами.
Об опыте борьбы с коррупцией в своих странах рассказали заместитель омбудсмена Таджикистана Рачабмо Бадриддинова, глава национального бюро отчетности Пакистана Захир Шах, уполномоченный по правам человека в Узбекистане Улугбек Мухаммедиев и другие участники заседания, высоко оценившие успехи Азербайджана в борьбе с коррупцией.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 08.06.17 | Просмотров : 69

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