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Очередной этап улучшения водоснабжения населения предусматривает бурение 150 субартезианских скважин







Президент Азербайджана Ильxам Aлиeв распорядился о выделении из своего Резервного фонда 10,5 миллиона манатов ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана». Целевое назначение этих средств — проектирование и бурение 150 субартезианских скважин в 36 городах и районах республики, в которых проживают порядка 375 тысяч человек.







Ильгар РАГИМОВ



В преамбуле документа особо подчеркивается, что динамичное и сбалансированное развитие экономики страны наряду с другими сферами реального сектора способствовало существенным переменам и в несырьевых отраслях. В этом плане следует обратить внимание на внушительные масштабы работ, проведенных за последние годы в области мелиорации и водного хозяйства, а также с целью удовлетворения потребностей населения в экологически чистой питьевой воде. Реализовано немало проектов по улучшению обеспечения посевных площадей, а также используемых для посевов приусадебных земельных участков оросительной водой, введены в строй водохранилища, магистральные каналы, гидротехнические сооружения и другие объекты водного хозяйства.

Вообще надо особо подчеркнуть, что эта сфера — водохозяйственное строительство, обеспечение потребностей аграрного сектора в оросительной, а населения в качественной питьевой воде, — будучи чувствительной сама по себе, постоянно находится в центре внимания руководства страны. Не далее как в феврале текущего года распоряжением президента Азербайджана из Резервного фонда главы государства было выделено 16 миллионов манатов Министерству экологии и природных ресурсов. Ведомству поручено в 100 населенных пунктах, жители которых используют воду рек Кура и Араз, других водных источников, соорудить водоочистные установки модульного типа для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Стоит напомнить, что еще в 2008 году по указу президента Ильxама Aлиeва была развернута большая работа по сооружению в населенных пунктах, расположенных вдоль главных рек страны — Куры и Араза, очистных сооружений модульного типа для обеспечения населения экологически чистой питьевой водой. На первом этапе охват составил 55 тысяч человек, проживающих в 50 населенных пунктах восьми районов низменной зоны. Общая протяженность водопроводных линий от очистительных сооружений до распределительных источников составила около 170 километров.

К этому следует добавить, что на протяжении 2013-2016 годов за счет средств, выделенных из Резервного фонда президента Азербайджана, в 560 населенных пунктах страны, где проживают в общей сложности около 1,3 миллиона человек, пробурено порядка 960 субартезианских скважин. Они стали значительным подспорьем для орошения посевных площадей, обеспечения поливной водой используемых для посевов приусадебных земельных участков и удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.

Азербайджанская экономика переживает судьбоносный период. Перед страной стоит задача коренной диверсификации, развития ненефтяных отраслей, ориентированных на производство экспортной продукции. В этом плане весьма большие перспективы сулит отечественный аграрный сектор, который имеет незаурядную историю достижений в области хлопководства, шелководства, виноградарства, овощеводства и т.д. Внимание, которое сегодня уделяется возрождению этих славных традиций, средства, щедро вкладываемые в развитие сельского хозяйства, вселяют уверенность в том, что эта задача будет успешно выполнена.

Президент Азербайджана Ильxам Aлиeв распорядился о выделении из своего Резервного фонда 10,5 миллиона манатов ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана». Целевое назначение этих средств — проектирование и бурение 150 субартезианских скважин в 36 городах и районах республики, в которых проживают порядка 375 тысяч человек.В преамбуле документа особо подчеркивается, что динамичное и сбалансированное развитие экономики страны наряду с другими сферами реального сектора способствовало существенным переменам и в несырьевых отраслях. В этом плане следует обратить внимание на внушительные масштабы работ, проведенных за последние годы в области мелиорации и водного хозяйства, а также с целью удовлетворения потребностей населения в экологически чистой питьевой воде. Реализовано немало проектов по улучшению обеспечения посевных площадей, а также используемых для посевов приусадебных земельных участков оросительной водой, введены в строй водохранилища, магистральные каналы, гидротехнические сооружения и другие объекты водного хозяйства.Вообще надо особо подчеркнуть, что эта сфера — водохозяйственное строительство, обеспечение потребностей аграрного сектора в оросительной, а населения в качественной питьевой воде, — будучи чувствительной сама по себе, постоянно находится в центре внимания руководства страны. Не далее как в феврале текущего года распоряжением президента Азербайджана из Резервного фонда главы государства было выделено 16 миллионов манатов Министерству экологии и природных ресурсов. Ведомству поручено в 100 населенных пунктах, жители которых используют воду рек Кура и Араз, других водных источников, соорудить водоочистные установки модульного типа для обеспечения населения качественной питьевой водой.Стоит напомнить, что еще в 2008 году по указу президента Ильxама Aлиeва была развернута большая работа по сооружению в населенных пунктах, расположенных вдоль главных рек страны — Куры и Араза, очистных сооружений модульного типа для обеспечения населения экологически чистой питьевой водой. На первом этапе охват составил 55 тысяч человек, проживающих в 50 населенных пунктах восьми районов низменной зоны. Общая протяженность водопроводных линий от очистительных сооружений до распределительных источников составила около 170 километров.К этому следует добавить, что на протяжении 2013-2016 годов за счет средств, выделенных из Резервного фонда президента Азербайджана, в 560 населенных пунктах страны, где проживают в общей сложности около 1,3 миллиона человек, пробурено порядка 960 субартезианских скважин. Они стали значительным подспорьем для орошения посевных площадей, обеспечения поливной водой используемых для посевов приусадебных земельных участков и удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.Азербайджанская экономика переживает судьбоносный период. Перед страной стоит задача коренной диверсификации, развития ненефтяных отраслей, ориентированных на производство экспортной продукции. В этом плане весьма большие перспективы сулит отечественный аграрный сектор, который имеет незаурядную историю достижений в области хлопководства, шелководства, виноградарства, овощеводства и т.д. Внимание, которое сегодня уделяется возрождению этих славных традиций, средства, щедро вкладываемые в развитие сельского хозяйства, вселяют уверенность в том, что эта задача будет успешно выполнена. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.06.17 | Просмотров : 68

