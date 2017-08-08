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Спорт Баку проявляет интерес


Баку может включиться в борьбу за проведение турнира претендентов на мировую шахматную корону. Отбор на него вскоре подойдет к своему завершению — в сентябре определятся гроссмейстеры, которые примут участие в чемпионском цикле по итогам Кубка мира, а в ноябре подойдет к концу Гран-при ФИДЕ, где в общем зачете лидирует Шахрияр Мамедъяров, а Теймур Раджабов сохраняет шансы на квалификацию.



Ага АСЛАНОВ

На сегодняшний день известен лишь один участник восьмерки, которая будет оспаривать право сыграть за мировую корону с Магнусом Карлсеном. Это Сергей Карякин, который минувшей осенью проиграл норвежцу в титульном матче, но автоматически гарантировал себе место в очередном отборочном турнире. Еще двое шахматистов отберутся в претенденты в сентябре по итогам Кубка мира в Тбилиси, в котором сыграют также Мамедъяров и Раджабов.
Победа Раджабова на этапе Гран-при Фиде в Женеве повысила его шансы на попадание в турнир претендентов. Все точки над «i» будут расставлены в ноябре в Испании, где Теймур также должен сыграть ударно, чтобы сохранить шансы. Но есть и еще один шанс попасть в чемпионский цикл — если Баку примет турнир претендентов.
О заинтересованности нашей столицы в этом недавно говорил президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов: «По месту проведения турнира претендентов появляется определенная ясность. В настоящее время интерес к организации соревнований проявляют Лондон, а также Шахматная федерация Азербайджана. Ведь в Баку в 2016 году была проведена одна из лучших в истории ФИДЕ Всемирная олимпиада».
Следует отметить, что помимо двух гроссмейстеров с Кубка мира и Гран-при еще двое отберутся в турнир на основе рейтинга, одно место займет номинант и еще одно — С.Карякин.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 08.08.17 | Просмотров : 61

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