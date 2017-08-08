Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт Ильxам Закиев стал восьмикратным



Азербайджанские дзюдоисты-паралимпийцы оказались

вне конкуренции на чемпионате Европы







Паралимпийская сборная Азербайджана по дзюдо блестяще выступила на чемпионате Европы в Уолсолле (Великобритания). По итогам турнира наши атлеты завоевали шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали, причем две высшие награды были добыты в командном первенстве. Лидер команды Ильxам Закиев (+100 кг) стал восьмикратным обладателем чемпионского титула.







Ниджат ЗАКИЕВ



Двукратный победитель Паралимпийских игр оказался неудержим в Англии. В четвертьфинале он в напряженной схватке одолел россиянина Абдуллу Курамагомедова: основное время не выявило победителя, а в дополнительное Ильxам смог реализовать свой шанс. В полуфинале он сломил сопротивление турка Онура Тастана и вышел на решающий поединок против Гайдара Гайдарова из России. Эта встреча стала повторением финала континентального первенства двухгодичной давности, когда Закиев смог одолеть своего соперника. И в Уолсолле прославленный азербайджанский паралимпиец также завоевал титул. Правда, схватка за «золото» не состоялась по причине травмы, полученной Г.Гайдаровым в предыдущем раунде.

«Первая встреча на любом турнире проходит очень сложно, и чемпионат Европы не стал исключением. Но после победы над А.Курамагомедовым я почувствовал себя увереннее и мне приятно не только отпраздновать свой успех на континентальном первенстве, но и осознавать, что подготовительная работа была проделана не зря», — сказал И.Закиев.

Безусловно, Ильxам является одним из самых опытных и успешных парадзюдоистов Европы, однако новое поколение нашей сборной также достойно проявило себя в Уолсолле. В частности, вне конкуренции оказалась 19-летняя Севда Велиева (52 кг), которая в полуфинале огорчила второго номера мирового рейтинга Рамону Бруссиг из Германии, а в финале чистым броском выиграла у украинки Людмилы Лохатска.

Еще одно «золото» записал в свой актив Ровшан Сафаров (90 кг), который в решающем поединке справился с французом Гелиосом Лачуманаем. Серебряный призер Евро-2015 набрал три оценки «вадза-ари», прежде чем одержать чистую победу. А четвертую высшую награду принесла нашей команде Ханым Гусейнова (63 кг), одолевшая в финале испанку Марту Пайно. «Серебро» завоевал Байрам Мустафаев (66 кг), а «бронзу» примерили победитель Паралимпиады в Рио Рамиль Гасымов (73 кг) и Гусейн Рагимли (81 кг).

Финальным аккордом стало замечательное выступление мужской и женской сборных Азербайджана в командном зачете, которое увенчалось завоеванием золотых медалей. Таким образом, азербайджанские паралимпийцы оказались вне конкуренции на чемпионате Европы, подтвердив свое высокое реноме. А Ильxам Закиев стал восьмикратным обладателем титула.

Паралимпийская сборная Азербайджана по дзюдо блестяще выступила на чемпионате Европы в Уолсолле (Великобритания). По итогам турнира наши атлеты завоевали шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые медали, причем две высшие награды были добыты в командном первенстве. Лидер команды Ильxам Закиев (+100 кг) стал восьмикратным обладателем чемпионского титула.Двукратный победитель Паралимпийских игр оказался неудержим в Англии. В четвертьфинале он в напряженной схватке одолел россиянина Абдуллу Курамагомедова: основное время не выявило победителя, а в дополнительное Ильxам смог реализовать свой шанс. В полуфинале он сломил сопротивление турка Онура Тастана и вышел на решающий поединок против Гайдара Гайдарова из России. Эта встреча стала повторением финала континентального первенства двухгодичной давности, когда Закиев смог одолеть своего соперника. И в Уолсолле прославленный азербайджанский паралимпиец также завоевал титул. Правда, схватка за «золото» не состоялась по причине травмы, полученной Г.Гайдаровым в предыдущем раунде.«Первая встреча на любом турнире проходит очень сложно, и чемпионат Европы не стал исключением. Но после победы над А.Курамагомедовым я почувствовал себя увереннее и мне приятно не только отпраздновать свой успех на континентальном первенстве, но и осознавать, что подготовительная работа была проделана не зря», — сказал И.Закиев.Безусловно, Ильxам является одним из самых опытных и успешных парадзюдоистов Европы, однако новое поколение нашей сборной также достойно проявило себя в Уолсолле. В частности, вне конкуренции оказалась 19-летняя Севда Велиева (52 кг), которая в полуфинале огорчила второго номера мирового рейтинга Рамону Бруссиг из Германии, а в финале чистым броском выиграла у украинки Людмилы Лохатска.Еще одно «золото» записал в свой актив Ровшан Сафаров (90 кг), который в решающем поединке справился с французом Гелиосом Лачуманаем. Серебряный призер Евро-2015 набрал три оценки «вадза-ари», прежде чем одержать чистую победу. А четвертую высшую награду принесла нашей команде Ханым Гусейнова (63 кг), одолевшая в финале испанку Марту Пайно. «Серебро» завоевал Байрам Мустафаев (66 кг), а «бронзу» примерили победитель Паралимпиады в Рио Рамиль Гасымов (73 кг) и Гусейн Рагимли (81 кг).Финальным аккордом стало замечательное выступление мужской и женской сборных Азербайджана в командном зачете, которое увенчалось завоеванием золотых медалей. Таким образом, азербайджанские паралимпийцы оказались вне конкуренции на чемпионате Европы, подтвердив свое высокое реноме. А Ильxам Закиев стал восьмикратным обладателем титула. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.08.17 | Просмотров : 64

