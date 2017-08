Новости » Культура Введите слово для поиска : Культура Путешествие по миру



Журнал National Geographic подвел итоги 2017 года, выбрав лучшие фотографии конкурса Travel Photographer of the Year. Большая часть работ, присланных из 70 с лишним стран, посвящена красоте нашей планеты — ее ландшафтам и городам.







Самира КЯЗИМОВА



Главный приз — десятидневное путешествие на Галапагосские острова — достался мексиканцу Сержио Тапиро Веласко. Фотограф запечатлел невероятный момент извержения вулкана Колима, в который попала молния. Победоносный снимок получил название «Сила природы». Сержио признался, что он «охотится» за вулканами уже больше десяти лет. Фотограф тщательно отслеживал активность вулкана Колима, прежде чем сделать этот снимок. «Я посмотрел на дисплей фотоаппарата и просто замер от восторга. Я сделал просто невероятную фотографию! Это первый мой снимок, демонстрирующий всю силу природы», — сказал Веласко.

Второе место в категории «Природа» заняла фотограф Хироми Кано, автор снимка летящих лебедей. Третье место в этой же категории завоевал фотограф Тарун Синха за снимок 35 крокодилов на Коста-Рике, которых он заметил, переходя мост. В числе лучших фотографий по версии National Geographic работы Клейна Гесселя «Мраморные пещеры Патагонии» и Ютака Такафуджи «Волшебный лес», на котором запечатлены светлячки на пути к храму в отдаленной японской деревушке.

Работа Норберта Фритта были признана лучшей в категории «Города». Он прислал на конкурс журнала фотографию «Уровни чтения» — внутренного убранства городской библиотеки в Штутгарте. «Представьте, такое необъятное пространство в центре города. Самое время расширить кругозор и получить новые знания», — комментирует фотограф Норберт Фритт.

Вид Гонконга с воздуха принес фотографу Энди Йонгу второе место в категории «Города». Этот снимок — напоминание о так называемом «городе-крепости Коулун». В 1990-е годы одно из самых густонаселенных поселений в мире, на тот момент почти неконтролируемое властями, было снесено. «Но и в наши дни дух того города до сих пор живет в самых густонаселенных районах. Я надеюсь, что люди задумаются о клаустрофобном Гонконге, посмотрев под другим углом на город», — говорит автор фотографии.

Снимок-победитель «Служение» в категории «Люди» принадлежит фотографу Ф. Дилек Уйяр. На кадре — кружащийся дервиш, танцующий в мавзолее турецкого города Конья.

