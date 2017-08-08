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Фрагменты из книги «Туркестан

и Южный Кавказ XIX–XX вв.

Дашнаки от Ферганы до Карабаха»







Продолжение. Начало в №№83–85









Точно так же ЦК РКП(б) осудил действие русских коммунистов Туркестана за «колонизаторский уклон» и притеснения местных мусульман.

Однако, несмотря на это, в Фергане, как русские коммунисты, так и дашнаки, продолжали сотрудничать друг с другом. Но ситуация поменялась не в пользу «Дашнакцутюн». Это связано было с тем, что в марте 1919 года на чрезвычайном съезде Советов Туркестана мусульманские делегаты предложили резолюцию, в которой содержалось категорическое требование немедленно «обезоружить

и расформировать отряды «Дашнакцутюн» и очистить Красную гвардию от преступного элемента».

Член Ферганской комиссии Туркестанского ЦИК Турар Рыскулов прибыл в Андижан, где находились основные силы дашнаков в Туркестане. Он докладывал из Андижана в Ташкент о фактах насилия дашнаков над мусульманами. Оказалось, что армянская община Андижана за короткое время получила от советской власти, как минимум, 800 винтовок. Более того, у этой общины, по словам ее представителей, уже имелось на каждого ее члена по пять ружей, револьверы, боеприпасы к ним и даже гранаты.

На конференции Мусульманского бюро коммунистов Туркестана, после обсуждения деятельности большевиков и армян в этом крае, по инициативе и по требованию Турара Рыскулова, Саъдуллы Турсунходжаева, Низомиддина Ходжаева в 1919 году 16 июня был отдан приказ об их разоружении. Одновременно, чтобы не дать дашнакам времени для организации сопротивления, Комиссия Туркестанского ЦИК приказала армянской общине Ферганы сдать оружие. Для того чтобы предотвратить вооружение армянами-красноармейцами своих соплеменников, командованию Красной армии в Туркестане было приказано поголовно исключить их из своих рядов. Таким образом, под давлением ЦК РКП (б) и мусульман-коммунистов советская власть в Туркестане впервые обозначила свое намерение разоружить дашнакские отряды. Однако дашнаки отказывались сдавать оружие и намеревались защищаться, хотя некоторые из них были готовы покинуть Туркестан.

Тем не менее, под контролем Туркестанского ЦИК приказ о разоружении дашнаков был исполнен. По агентурным данным, было известно о наличии большого количества оружия и боеприпасов у армянской общины Ферганы. При активном участии Красной армии провели обыски в домах членов «Дашнакцутюн» и армянской общины. Те из них, что сопротивлялись реквизиции оружия, были преданы суду военного трибунала и по его приговору расстреляны. После этого на первом съезде Мусульманского бюро компартии Туркестана было объявлено, что в Андижане, Коканде и Скобелеве, где в основном сконцентрировались армянские боевики национал-шовинистской партии «Дашнакцутюн», их разоружение завершено. Что касается «Дашнакцутюн» в Туркестане, то после ликвидации его деятельности в этом крае местным армянам разрешили создать организацию «Армянское братство». Формально это была новая и другая структура, которую нельзя было обвинить в связях с партией дашнаков, которые уже перенесли свою деятельность на Кавказ, где всегда был эпицентр дашнакского движения. Тем не менее, мусульмане-коммунисты Туркестана не оставляли без надзора и контроля новые армянские организации. Более того, уже через год в докладе командующему Туркестанским фронтом Красной армии М.В.Фрунзе один из его военачальников — заместитель командира 2-й Туркестанской стрелковой дивизии — утверждал, что «Армянское общество» ничем не отличается от «Дашнакцутюн», и предлагал запретить его.

Об этих событиях и других преступлениях дашнаков в Ферганской долине подробно сообщается во многих публикациях различных авторов, выдержки из их статей были использованы в данном разделе. Одним из главных информаторов о преступлениях дашнаков в Туркестане был Мустафа Чокай, осветивший эту проблему, издавая книги и статьи в Европе.

Трагические события, которые происходили в Коканде и в Ферганской долине, подробно были описаны в статье А.Ш.Кадырбаева «Армянская диаспора и «Дашнакцутюн» в Туркестане: 1917-1921 годы». В этой статье подробный и детальный анализ событий представлен на основании широкого спектра источников, сообщающих о бесчинствах дашнаков в Туркестане. Все эти данные раскрывают неизвестные стороны преступлений дашнаков. При концептуализации проблемы уделено огромное внимание деятельности Турара Рыскулова, который буквально раскрыл преступления «Дашнакцутюн» против мирных жителей Ферганской долины.

Узбекский ученый-историк Ш.А.Шамагдиев в своей книге «Очерки истории гражданской войны в Ферганской долине», изданной в Ташкенте в 1961 году, еще в разгар советской эпохи, ясно и конкретно раскрывал преступления армян-дашнаков в Ферганской долине при уничтожении Туркестанской автономии.

Известный узбекский ученый М.Хасанов в своей книге «Кокандская автономия» и некоторые ее уроки», изданной в 1990 году в Узбекистане, перед распадом советской империи, детально классифицировал и подробно сообщил о бесчинствах армян-дашнаков по всему Туркестану при установлении советской власти. Во всех трудах данного автора прослеживаются взгляды истинного патриота своей Родины, осуждающие чудовищные преступления дашнаков в Туркестане. Хотя в тот момент всем было известно, что при советской власти говорить о бесчинствах армян-дашнаков не приветствовалось.

Узбекский историк Шониез Дониеров в 1991 году в 12-м номере популярного журнала «Шарк Юлдузи» опубликовал статью «Мухторият кисмати» («Судьба автономии»), где были подробно раскрыты преступления армян-дашнаков при уничтожении Туркестанской автономии, ссылаясь на туркестанские периодические издания 1918 года. Статья до сих пор не теряет актуальности, многие интернет-ресурсы Узбекистана и поныне публикуют эти статьи. В своей книге «Туркистон Мухторияти» («Туркестанская автономия»), изданной в 1996 году в Ташкенте, также про бесчинства дашнаков написал историк из Узбекистана С.Агзамходжаев и подробно ознакомил с деятельностью дашнаков в Ферганской долине.

Коллективом авторов первого раздела V тома многотомной истории Узбекистана разработана новая концепция по изучению национально-освободительного движения Туркестана. Согласно этой концепции, по-новому трактуются природа, сущность и причины движения, его движущие силы, руководители движения, история его зарождения и развития.

На сегодняшний день одними из плодотворных ученых, систематически освещающих проблему национально-освободительного движения Туркестана, являются узбекские ученые. Например, доктор исторических наук К.К.Раджабов. Автор, который одним из первых исследователей поддержал инициативу ученых Института истории АН РУз о переименовании терминов «басмачество» и «басмачи» на настоящее обозначение национально-освободительного движения Туркестана в «Истиклолчилик харакати», а участников — в «Истиклолчилар».

В 1995 году, на заре независимости Узбекистана, когда данная проблема была насущней и злободневней, К.К.Раджабов в разделе «Методологические основы диссертации» официально заявил о своей поддержке инициаторов, предложивших изменить названия и термины «басмачество» на «Истиклолчилик Харакати», а оскорбительные термины «басмачи», «разбойники», «шайка», «бандиты» — на «Истиклолчилар». Диссертация на эту тему была блестяще защищена в Институте истории АН РУз.

Большинство ученых и публицистов, освещающих исторические проблемы возникновения национально-освободительного движения Туркестана, вне зависимости, в какое время исследовали данную проблему, ставят аналогичные тезисы, а именно: в 1917 году, после кризиса власти в Российской империи, на основании Декларации народов России о правах наций на самоопределение и обращения «Всем трудящимся мусульманам России и Востока», подписанных В.И.Лениным, прогрессисты Туркестана законно провозгласили Туркестанскую автономию. Были законно избраны парламент и члены правительства Туркестанской автономии.





Продолжение следует

Продолжение. Начало в №№83–85Точно так же ЦК РКП(б) осудил действие русских коммунистов Туркестана за «колонизаторский уклон» и притеснения местных мусульман.Однако, несмотря на это, в Фергане, как русские коммунисты, так и дашнаки, продолжали сотрудничать друг с другом. Но ситуация поменялась не в пользу «Дашнакцутюн». Это связано было с тем, что в марте 1919 года на чрезвычайном съезде Советов Туркестана мусульманские делегаты предложили резолюцию, в которой содержалось категорическое требование немедленно «обезоружитьи расформировать отряды «Дашнакцутюн» и очистить Красную гвардию от преступного элемента».Член Ферганской комиссии Туркестанского ЦИК Турар Рыскулов прибыл в Андижан, где находились основные силы дашнаков в Туркестане. Он докладывал из Андижана в Ташкент о фактах насилия дашнаков над мусульманами. Оказалось, что армянская община Андижана за короткое время получила от советской власти, как минимум, 800 винтовок. Более того, у этой общины, по словам ее представителей, уже имелось на каждого ее члена по пять ружей, револьверы, боеприпасы к ним и даже гранаты.На конференции Мусульманского бюро коммунистов Туркестана, после обсуждения деятельности большевиков и армян в этом крае, по инициативе и по требованию Турара Рыскулова, Саъдуллы Турсунходжаева, Низомиддина Ходжаева в 1919 году 16 июня был отдан приказ об их разоружении. Одновременно, чтобы не дать дашнакам времени для организации сопротивления, Комиссия Туркестанского ЦИК приказала армянской общине Ферганы сдать оружие. Для того чтобы предотвратить вооружение армянами-красноармейцами своих соплеменников, командованию Красной армии в Туркестане было приказано поголовно исключить их из своих рядов. Таким образом, под давлением ЦК РКП (б) и мусульман-коммунистов советская власть в Туркестане впервые обозначила свое намерение разоружить дашнакские отряды. Однако дашнаки отказывались сдавать оружие и намеревались защищаться, хотя некоторые из них были готовы покинуть Туркестан.Тем не менее, под контролем Туркестанского ЦИК приказ о разоружении дашнаков был исполнен. По агентурным данным, было известно о наличии большого количества оружия и боеприпасов у армянской общины Ферганы. При активном участии Красной армии провели обыски в домах членов «Дашнакцутюн» и армянской общины. Те из них, что сопротивлялись реквизиции оружия, были преданы суду военного трибунала и по его приговору расстреляны. После этого на первом съезде Мусульманского бюро компартии Туркестана было объявлено, что в Андижане, Коканде и Скобелеве, где в основном сконцентрировались армянские боевики национал-шовинистской партии «Дашнакцутюн», их разоружение завершено. Что касается «Дашнакцутюн» в Туркестане, то после ликвидации его деятельности в этом крае местным армянам разрешили создать организацию «Армянское братство». Формально это была новая и другая структура, которую нельзя было обвинить в связях с партией дашнаков, которые уже перенесли свою деятельность на Кавказ, где всегда был эпицентр дашнакского движения. Тем не менее, мусульмане-коммунисты Туркестана не оставляли без надзора и контроля новые армянские организации. Более того, уже через год в докладе командующему Туркестанским фронтом Красной армии М.В.Фрунзе один из его военачальников — заместитель командира 2-й Туркестанской стрелковой дивизии — утверждал, что «Армянское общество» ничем не отличается от «Дашнакцутюн», и предлагал запретить его.Об этих событиях и других преступлениях дашнаков в Ферганской долине подробно сообщается во многих публикациях различных авторов, выдержки из их статей были использованы в данном разделе. Одним из главных информаторов о преступлениях дашнаков в Туркестане был Мустафа Чокай, осветивший эту проблему, издавая книги и статьи в Европе.Трагические события, которые происходили в Коканде и в Ферганской долине, подробно были описаны в статье А.Ш.Кадырбаева «Армянская диаспора и «Дашнакцутюн» в Туркестане: 1917-1921 годы». В этой статье подробный и детальный анализ событий представлен на основании широкого спектра источников, сообщающих о бесчинствах дашнаков в Туркестане. Все эти данные раскрывают неизвестные стороны преступлений дашнаков. При концептуализации проблемы уделено огромное внимание деятельности Турара Рыскулова, который буквально раскрыл преступления «Дашнакцутюн» против мирных жителей Ферганской долины.Узбекский ученый-историк Ш.А.Шамагдиев в своей книге «Очерки истории гражданской войны в Ферганской долине», изданной в Ташкенте в 1961 году, еще в разгар советской эпохи, ясно и конкретно раскрывал преступления армян-дашнаков в Ферганской долине при уничтожении Туркестанской автономии.Известный узбекский ученый М.Хасанов в своей книге «Кокандская автономия» и некоторые ее уроки», изданной в 1990 году в Узбекистане, перед распадом советской империи, детально классифицировал и подробно сообщил о бесчинствах армян-дашнаков по всему Туркестану при установлении советской власти. Во всех трудах данного автора прослеживаются взгляды истинного патриота своей Родины, осуждающие чудовищные преступления дашнаков в Туркестане. Хотя в тот момент всем было известно, что при советской власти говорить о бесчинствах армян-дашнаков не приветствовалось.Узбекский историк Шониез Дониеров в 1991 году в 12-м номере популярного журнала «Шарк Юлдузи» опубликовал статью «Мухторият кисмати» («Судьба автономии»), где были подробно раскрыты преступления армян-дашнаков при уничтожении Туркестанской автономии, ссылаясь на туркестанские периодические издания 1918 года. Статья до сих пор не теряет актуальности, многие интернет-ресурсы Узбекистана и поныне публикуют эти статьи. В своей книге «Туркистон Мухторияти» («Туркестанская автономия»), изданной в 1996 году в Ташкенте, также про бесчинства дашнаков написал историк из Узбекистана С.Агзамходжаев и подробно ознакомил с деятельностью дашнаков в Ферганской долине.Коллективом авторов первого раздела V тома многотомной истории Узбекистана разработана новая концепция по изучению национально-освободительного движения Туркестана. Согласно этой концепции, по-новому трактуются природа, сущность и причины движения, его движущие силы, руководители движения, история его зарождения и развития.На сегодняшний день одними из плодотворных ученых, систематически освещающих проблему национально-освободительного движения Туркестана, являются узбекские ученые. Например, доктор исторических наук К.К.Раджабов. Автор, который одним из первых исследователей поддержал инициативу ученых Института истории АН РУз о переименовании терминов «басмачество» и «басмачи» на настоящее обозначение национально-освободительного движения Туркестана в «Истиклолчилик харакати», а участников — в «Истиклолчилар».В 1995 году, на заре независимости Узбекистана, когда данная проблема была насущней и злободневней, К.К.Раджабов в разделе «Методологические основы диссертации» официально заявил о своей поддержке инициаторов, предложивших изменить названия и термины «басмачество» на «Истиклолчилик Харакати», а оскорбительные термины «басмачи», «разбойники», «шайка», «бандиты» — на «Истиклолчилар». Диссертация на эту тему была блестяще защищена в Институте истории АН РУз.Большинство ученых и публицистов, освещающих исторические проблемы возникновения национально-освободительного движения Туркестана, вне зависимости, в какое время исследовали данную проблему, ставят аналогичные тезисы, а именно: в 1917 году, после кризиса власти в Российской империи, на основании Декларации народов России о правах наций на самоопределение и обращения «Всем трудящимся мусульманам России и Востока», подписанных В.И.Лениным, прогрессисты Туркестана законно провозгласили Туркестанскую автономию. Были законно избраны парламент и члены правительства Туркестанской автономии. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.08.17 | Просмотров : 59

