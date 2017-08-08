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Бакинский торговый порт ускоренными темпами

наращивает объемы транзита и перевалки грузов







Президент Азербайджана Ильxам Aлиeв издал на днях два распоряжения, касающиеся нового Бакинского международного морского торгового порта. Одно из них связано с принятием дополнительных мер по ускорению строительства портового комплекса, а другое предусматривает модернизацию его технического оснащения.







Ильгар РАГИМОВ



В преамбуле одного из президентских распоряжений отмечается, что расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток–Запад и Север–Юг Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) призван играть решающую роль в повышении транзитных возможностей нашей страны. Он выступает в качестве составной части политики превращения Азербайджана в важный транспортный и логистический центр региона. Исходя из столь востребованного предназначения и в целях ускорения работ по продолжению строительства глава государства распорядился о выделении Министерству экономики страны 30 млн манатов из госбюджета.

Второе президентское распоряжение издано с целью доведения Бакинского международного морского торгового порта до уровня, отвечающего международным стандартам, а также создания необходимой инфраструктуры для обеспечения его нормальной деятельности и осуществления операций по грузоперевозкам на портовой территории. Документ предусматривает выделение из госбюджета страны ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» в общей сложности 36,8 млн манатов для приобретения шести портальных кранов и модернизации двух действующих кранов.

Между тем, как заявил недавно министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в одном из своих интервью, мощность Бакинского международного морского торгового порта к концу

I квартала 2018 года будет доведена до 15 млн тонн — на

5 млн тонн больше запланированных ранее объемов перевалки для первой фазы строительства. По его словам, сооружение установок в акватории порта, в том числе семи грузовых мостов, двух мостов типа ро-ро, а также моста для судов служебного флота, завершится к концу 2017 года.

«Согласно проекту, до конца I квартала 2018 года будут построены склады, служебные здания, другие инфраструктурные объекты и проведены их инженерно-коммуникационные линии. В этот период ожидается также завершение установки вспомогательных систем (противопожарной, дренажной, сигнализационной и других), строительства административного здания. Все это позволит в рамках первой фазы строительства порта довести мощность по перевалке грузов до 15 млн тонн», — сказал Ш.Мустафаев.

Следует напомнить, что на территории порта будет функционировать свободная экономическая зона, для чего создается соответствующий правовой режим. После завершения второго этапа строительства годовую мощность порта планируется поднять до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров. Итоги же третьего, заключительного, этапа открывают возможность для перевалки 25 млн тонн грузов и обработки 1 млн контейнеров.

По сообщению ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», в первом полугодии нынешнего года удалось увеличить объем грузоперевозок (за исключением нефтяных грузов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,5% — до 1,9 млн тонн. При этом подавляющее большинство объема перевалки — 89% пришлось на транзитные грузы. За отчетный период наибольший рост наблюдался в перевалке через порт крупногабаритных транспортных средств, включая прицепы и прочую автотехнику.

Между тем, как стало известно Fineko/abc.az из азербайджанских правительственных источников, Китай избрал Бакинский международный морской торговый порт головным портом для беспошлинных поставок грузинских товаров в КНР. На практике это означает, что основной товарный поток из Грузии в Китай должен идти через Алят. В свою очередь Азербайджан должен обеспечить бесперебойность поставок, скорость и качество обработки грузов в порту.

Президент Азербайджана Ильxам Aлиeв издал на днях два распоряжения, касающиеся нового Бакинского международного морского торгового порта. Одно из них связано с принятием дополнительных мер по ускорению строительства портового комплекса, а другое предусматривает модернизацию его технического оснащения.В преамбуле одного из президентских распоряжений отмечается, что расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток–Запад и Север–Юг Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) призван играть решающую роль в повышении транзитных возможностей нашей страны. Он выступает в качестве составной части политики превращения Азербайджана в важный транспортный и логистический центр региона. Исходя из столь востребованного предназначения и в целях ускорения работ по продолжению строительства глава государства распорядился о выделении Министерству экономики страны 30 млн манатов из госбюджета.Второе президентское распоряжение издано с целью доведения Бакинского международного морского торгового порта до уровня, отвечающего международным стандартам, а также создания необходимой инфраструктуры для обеспечения его нормальной деятельности и осуществления операций по грузоперевозкам на портовой территории. Документ предусматривает выделение из госбюджета страны ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» в общей сложности 36,8 млн манатов для приобретения шести портальных кранов и модернизации двух действующих кранов.Между тем, как заявил недавно министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в одном из своих интервью, мощность Бакинского международного морского торгового порта к концуI квартала 2018 года будет доведена до 15 млн тонн — на5 млн тонн больше запланированных ранее объемов перевалки для первой фазы строительства. По его словам, сооружение установок в акватории порта, в том числе семи грузовых мостов, двух мостов типа ро-ро, а также моста для судов служебного флота, завершится к концу 2017 года.«Согласно проекту, до конца I квартала 2018 года будут построены склады, служебные здания, другие инфраструктурные объекты и проведены их инженерно-коммуникационные линии. В этот период ожидается также завершение установки вспомогательных систем (противопожарной, дренажной, сигнализационной и других), строительства административного здания. Все это позволит в рамках первой фазы строительства порта довести мощность по перевалке грузов до 15 млн тонн», — сказал Ш.Мустафаев.Следует напомнить, что на территории порта будет функционировать свободная экономическая зона, для чего создается соответствующий правовой режим. После завершения второго этапа строительства годовую мощность порта планируется поднять до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров. Итоги же третьего, заключительного, этапа открывают возможность для перевалки 25 млн тонн грузов и обработки 1 млн контейнеров.По сообщению ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», в первом полугодии нынешнего года удалось увеличить объем грузоперевозок (за исключением нефтяных грузов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,5% — до 1,9 млн тонн. При этом подавляющее большинство объема перевалки — 89% пришлось на транзитные грузы. За отчетный период наибольший рост наблюдался в перевалке через порт крупногабаритных транспортных средств, включая прицепы и прочую автотехнику.Между тем, как стало известно Fineko/abc.az из азербайджанских правительственных источников, Китай избрал Бакинский международный морской торговый порт головным портом для беспошлинных поставок грузинских товаров в КНР. На практике это означает, что основной товарный поток из Грузии в Китай должен идти через Алят. В свою очередь Азербайджан должен обеспечить бесперебойность поставок, скорость и качество обработки грузов в порту. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.08.17 | Просмотров : 66

