Новости » Экология Введите слово для поиска : Экология Испытание жарой



Солнечному и тепловому ударам подверглись

более восьмидесяти жителей Баку







В Азербайджане сохраняется сильная жара. В минувшие выходные в Баку и на Абшероне было солнечно, без осадков, слабый северный ветер сменился на юго-восточный. Температура воздуха на полуострове ночью составила

23-26, днем — 34-39 градусов, в Баку ночью — 24-26, днем — 36-38 градусов выше нуля. Атмосферное давление снизилось до 756 мм ртутного столба.







Ирада АГАЕВА



В районах Азербайджана жара была несколько сильнее, чем в столице: дул слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью колебалась в пределах от 21 до 26 градусов, днем доходило до 35-42, в горах и предгорных районах ночью — 15-20, днем — 28-33 градуса выше нуля.

Согласно информации Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, такой температурный режим продлится до 10 августа. В эти дни максимальная температура будет 38-41, в Нахчыванской АР и низменных районах в отдельные дни ожидается 43, в горных районах — 29-34 градуса тепла. На фоне преобладания слабых ветров, а в отдельные часы безветренной и душной погоды ожидается дискомфорт от высокой температуры, что будет неблагоприятно для большинства населения и метеозависимых людей.

По словам главного гидролога Бюро гидрометеорологических прогнозов Минэкологии и природных ресурсов Асифа Вердиева, наблюдаемая в эти дни на территории Азербайджана чрезмерно жаркая температура воздуха на три градуса превышает климатическую норму. Повышение температурных показателей связано с вхождением в нашу страну континентальных воздушных потоков из Северной Африки. Под влиянием этих атмосферных течений аномальная жара установилась и на значительной части территории Европы.

Десять европейских стран ввели красный уровень опасности из-за жары. На данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении. В некоторых районах указанных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.

Тяжело приходится итальянцам, которые окрестили эту жару африканской. На острове Сардиния столбик термометра поднялся до отметки плюс 50 градусов. В Неаполе — 49 градусов тепла, 48 градусов — в курортном Римини. По данным итальянского минздрава, красный уровень опасности объявлен также в Риме, а завтра он распространится уже на 12 городов. Среди них Милан, Флоренция и Бари.

Аномально высокая температура сопровождается в Италии засухой. Из-за этого власти Ватикана впервые с XVII века отключили все фонтаны, в том числе и на площади Святого Петра.

Между тем, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана, с начала летнего сезона солнечному и тепловому ударам подверглись более 80 жителей Баку. В минувшие выходные в городскую станцию скорой медицинской помощи в связи с солнечным ударом обратились 11 человек, из них 4 были помещены в больницу. Всего за сезон с диагнозом «солнечный удар» были госпитализированы 36 человек.

Медики настойчиво предупреждают об опасности нахождения на открытом воздухе под солнцем. Особенно это касается детей, пожилых и людей с проблемами здоровья. При 30-35 градусах выше нуля организм быстро обезвоживается. Такая погода особенно опасна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, перепадами давления, анемией, сахарным диабетом. Им не следует выходить на улицу, рекомендуется переждать дневной зной. Под воздействием прямых солнечных лучей именно на голову временно нарушаются функции работы головного мозга. Другая опасность — тепловой удар и перегрев, который чреват нарушением теплообмена. В результате тело вырабатывает больше тепла, чем способно отдать, а это, в свою очередь, приводит к нарушению работы внутренних органов и остановке сердца.

В Азербайджане сохраняется сильная жара. В минувшие выходные в Баку и на Абшероне было солнечно, без осадков, слабый северный ветер сменился на юго-восточный. Температура воздуха на полуострове ночью составила23-26, днем — 34-39 градусов, в Баку ночью — 24-26, днем — 36-38 градусов выше нуля. Атмосферное давление снизилось до 756 мм ртутного столба.В районах Азербайджана жара была несколько сильнее, чем в столице: дул слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью колебалась в пределах от 21 до 26 градусов, днем доходило до 35-42, в горах и предгорных районах ночью — 15-20, днем — 28-33 градуса выше нуля.Согласно информации Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, такой температурный режим продлится до 10 августа. В эти дни максимальная температура будет 38-41, в Нахчыванской АР и низменных районах в отдельные дни ожидается 43, в горных районах — 29-34 градуса тепла. На фоне преобладания слабых ветров, а в отдельные часы безветренной и душной погоды ожидается дискомфорт от высокой температуры, что будет неблагоприятно для большинства населения и метеозависимых людей.По словам главного гидролога Бюро гидрометеорологических прогнозов Минэкологии и природных ресурсов Асифа Вердиева, наблюдаемая в эти дни на территории Азербайджана чрезмерно жаркая температура воздуха на три градуса превышает климатическую норму. Повышение температурных показателей связано с вхождением в нашу страну континентальных воздушных потоков из Северной Африки. Под влиянием этих атмосферных течений аномальная жара установилась и на значительной части территории Европы.Десять европейских стран ввели красный уровень опасности из-за жары. На данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении. В некоторых районах указанных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.Тяжело приходится итальянцам, которые окрестили эту жару африканской. На острове Сардиния столбик термометра поднялся до отметки плюс 50 градусов. В Неаполе — 49 градусов тепла, 48 градусов — в курортном Римини. По данным итальянского минздрава, красный уровень опасности объявлен также в Риме, а завтра он распространится уже на 12 городов. Среди них Милан, Флоренция и Бари.Аномально высокая температура сопровождается в Италии засухой. Из-за этого власти Ватикана впервые с XVII века отключили все фонтаны, в том числе и на площади Святого Петра.Между тем, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана, с начала летнего сезона солнечному и тепловому ударам подверглись более 80 жителей Баку. В минувшие выходные в городскую станцию скорой медицинской помощи в связи с солнечным ударом обратились 11 человек, из них 4 были помещены в больницу. Всего за сезон с диагнозом «солнечный удар» были госпитализированы 36 человек.Медики настойчиво предупреждают об опасности нахождения на открытом воздухе под солнцем. Особенно это касается детей, пожилых и людей с проблемами здоровья. При 30-35 градусах выше нуля организм быстро обезвоживается. Такая погода особенно опасна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, перепадами давления, анемией, сахарным диабетом. Им не следует выходить на улицу, рекомендуется переждать дневной зной. Под воздействием прямых солнечных лучей именно на голову временно нарушаются функции работы головного мозга. Другая опасность — тепловой удар и перегрев, который чреват нарушением теплообмена. В результате тело вырабатывает больше тепла, чем способно отдать, а это, в свою очередь, приводит к нарушению работы внутренних органов и остановке сердца. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.08.17 | Просмотров : 61

