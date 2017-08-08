Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Юрий Кобаладзе, профессор МГИМО:«Карабахский конфликт еще долгие годы будет висеть дамокловым мечом над регионом»



Известный российский журналист, заместитель декана факультета международной журналистики Московского государственного университета международных отношений (МГИМО), профессор МГИМО Юрий Кoбаладзе провел в Баку мастер-класс «Секреты профессиональной журналистики





— 40 лет на вершине журналистики». Мероприятие было организовано Международным банком Азербайджана для журналистов и сотрудников банка. В кулуарах мастер-класса Ю.Кoбаладзе ответил на вопросы корееспондента агентства Sputnik Азербайджан.

— Вы приехали в Баку поделиться секретами журналистики, но ведь вы отнюдь не простой журналист. Каково это — из журналиста в разведчики и обратно (в 1977-1984 годах Кобаладзе под прикрытием Гостелерадио СССР был сотрудником лондонской резидентуры Первого главного управления КГБ, в 1980-е годы — на оперативной работе в центральном аппарате ПГУ, с конца 1991 года — глава пресс-бюро Службы внешней разведки, с 1999-го — первый заместитель руководителя ИТАР-ТАСС. — Ред.)?

— Я зокончил факультет международной журналистики МГИМО, того же института, где сейчас я работаю. Фактически вернулся в родные пенаты. И на каком-то этапе меня пригласили в разведку. Мне очень повезло, у меня была потрясающе интересная работа. Я попал в качестве журналиста в Лондон, это было мое прикрытие. Я провел в британской столице замечательные семь лет, которые меня очень обогатили. Это были годы, когда я обрастал связями. У меня была очень успешная карьера, я даже стал генералом. Но на каком-то этапе я понял, что нужно начинать что-то новое. Я ушел из разведки, вернулся в ТАСС, где начинал свою карьеру, проработал там какое-то время. А потом ушел зарабатывать деньги. Время было непростое.

— У вас был псевдоним?

— Пока не настало время его раскрывать.

— Как семья отреагировала на такое перевоплощение?

— Моя мама, которая помнила 1937 год, знала все эти ужасы. Моего деда преследовали, вызывали, и если бы не война, он мог и в тюрьму загреметь, поскольку был царским офицером. И когда после всего этого она узнала обо мне, едва не упала в обморок. Но потом, в последние годы она смирилась с этой мыслью и даже гордилась мной, когда я стал известным, возглавлял пресс-бюро разведки, стал генералом.

— Вы не боялись за свою жизнь в Англии?

— За жизнь не боялся, потому что мы все-таки в цивилизованной стране работали и каких-то убийств или покушений в то время уже не было. Это все были атрибуты довоенных лет. Но работа была напряженная и всякие неожиданности случались.

— Как далось возвращение домой? Приходилось начинать с нуля?

— Это было тяжелое время. Когда я вернулся из Лондона в Москву в 1984 году, в городе был ужас. Пустая, холодная, темная Москва, ноль продуктов.



Даже нам, сотрудникам разведки, выдавали какие-то продуктовые пайки.

Потом были 1985 год, приход к власти Михаила Горбачева. Затеплилась какая-то новая жизнь. Это была своего рода светлая эпоха. И мне повезло, я познакомился с Горбачевым. Он тогда много ездил, встречался с президентами США Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим. Я его сопровождал в этих поездках и поддерживал с ним очень теплые отношения.

— Не беря в расчет современные технологии, журналистика 90-х, в которую вы вернулись, и журналистика сегодняшняя — отличаются? Многие журналисты того времени утверждают, что тогда было проще, свободнее.

— Это вопрос, который требует большой серьезной дискуссии. Конечно, журналистика стала другая — потому что жизнь другая. Технические возможности другие. Если бы кто-то нам сказал в те годы, когда я был студентом, что появится Интернет, что мы будем ходить с мобильными телефонами, что у каждого будет планшет, это было бы удивительно. И, конечно, если бы у нас были такие возможности, вряд ли бы мы с утра до ночи читали книжки. Тоже, наверное, возились бы в Интернете. Поэтому вряд ли стоит сетовать и говорить, что, мол, мы такие были умные в то время. Жизнь другая и журналистика другая. Сейчас появились блогеры, появились социальные сети. Это хорошо, они стимулируют, растет конкуренция. И мы вступаем в новый «храбрый мир», как писал автор. Я недавно был на конференции, где выступал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, и он рассказал про тенденцию, о которой я не знал. Оказывается, тиражи основных американских газет растут. То есть редакторы все-таки нашли какой-то способ в период, когда печатная продукция во всем мире сокращается, сохранить бумажные СМИ. Значит, читатель все-таки есть.

— Вы известный московский журналист, но при этом, мне кажется, и я думаю, вы со мной согласитесь, вы в первую очередь все-таки грузин. Каково ваше отношение к российско-грузинской проблеме?

— Да, я грузин и чем старше я становлюсь, тем больше я себя им ощущаю. За грузино-российскую проблему я очень переживаю. Я очень тяжело переживал 2008 год, войну. Я считаю большой ошибкой России введение визового режима. Целое поколение молодых грузин отрезано от России, в те годы не было рейсов, не было возможности получить визу. И сегодняшнее новое поколение грузин практически не знает русского языка, он им не нужен, они все говорят по-английски. И это очень плохая тенденция. Я надеюсь, что здравый смысл все-таки победит и когда-то в недалеком будущем эти отношения вернутся в то русло, в котором они должны быть. Я не хочу сейчас давать оценки, кто прав, кто виноват. Каждая сторона совершила большие ошибки. Но факт налицо: если россияне могут свободно приезжать в Грузию без виз, то для грузин существует визовый режим. А это неправильно.

— Полагаю, что вы также неплохо осведомлены и о карабахском конфликте. Каково ваше мнение на его счет? Что еще не было сделано для его разрешения?

— Я как грузин не могу вмешиваться в этот вопрос. Этот конфликт носит затяжной характер, и мне кажется, что еще долгие годы он будет дамокловым мечом висеть над регионом. Есть проблемы, которые так глубоко укоренились, имеют такие исторические корни, такие разные подходы, что нужен какой-то период, какой-то диалог, нужно взаимопонимание для того, чтобы как-то из этой ситуации выйти. Каждой стороне, и особенно азербайджанской, поскольку армянская сторона оккупировала ее территории, необходимо совершить жест доброй воли. Но это не значит, что на Азербайджане не лежит какая-то ответственность за решение этого конфликта.



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на сайте Sputnik.Az

Известный российский журналист, заместитель декана факультета международной журналистики Московского государственного университета международных отношений (МГИМО), профессор МГИМО Юрий Кoбаладзе провел в Баку мастер-класс «Секреты профессиональной журналистики— 40 лет на вершине журналистики». Мероприятие было организовано Международным банком Азербайджана для журналистов и сотрудников банка. В кулуарах мастер-класса Ю.Кoбаладзе ответил на вопросы корееспондента агентства Sputnik Азербайджан.— Я зокончил факультет международной журналистики МГИМО, того же института, где сейчас я работаю. Фактически вернулся в родные пенаты. И на каком-то этапе меня пригласили в разведку. Мне очень повезло, у меня была потрясающе интересная работа. Я попал в качестве журналиста в Лондон, это было мое прикрытие. Я провел в британской столице замечательные семь лет, которые меня очень обогатили. Это были годы, когда я обрастал связями. У меня была очень успешная карьера, я даже стал генералом. Но на каком-то этапе я понял, что нужно начинать что-то новое. Я ушел из разведки, вернулся в ТАСС, где начинал свою карьеру, проработал там какое-то время. А потом ушел зарабатывать деньги. Время было непростое.— Пока не настало время его раскрывать.— Моя мама, которая помнила 1937 год, знала все эти ужасы. Моего деда преследовали, вызывали, и если бы не война, он мог и в тюрьму загреметь, поскольку был царским офицером. И когда после всего этого она узнала обо мне, едва не упала в обморок. Но потом, в последние годы она смирилась с этой мыслью и даже гордилась мной, когда я стал известным, возглавлял пресс-бюро разведки, стал генералом.— За жизнь не боялся, потому что мы все-таки в цивилизованной стране работали и каких-то убийств или покушений в то время уже не было. Это все были атрибуты довоенных лет. Но работа была напряженная и всякие неожиданности случались.— Это было тяжелое время. Когда я вернулся из Лондона в Москву в 1984 году, в городе был ужас. Пустая, холодная, темная Москва, ноль продуктов.Даже нам, сотрудникам разведки, выдавали какие-то продуктовые пайки.Потом были 1985 год, приход к власти Михаила Горбачева. Затеплилась какая-то новая жизнь. Это была своего рода светлая эпоха. И мне повезло, я познакомился с Горбачевым. Он тогда много ездил, встречался с президентами США Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим. Я его сопровождал в этих поездках и поддерживал с ним очень теплые отношения.— Это вопрос, который требует большой серьезной дискуссии. Конечно, журналистика стала другая — потому что жизнь другая. Технические возможности другие. Если бы кто-то нам сказал в те годы, когда я был студентом, что появится Интернет, что мы будем ходить с мобильными телефонами, что у каждого будет планшет, это было бы удивительно. И, конечно, если бы у нас были такие возможности, вряд ли бы мы с утра до ночи читали книжки. Тоже, наверное, возились бы в Интернете. Поэтому вряд ли стоит сетовать и говорить, что, мол, мы такие были умные в то время. Жизнь другая и журналистика другая. Сейчас появились блогеры, появились социальные сети. Это хорошо, они стимулируют, растет конкуренция. И мы вступаем в новый «храбрый мир», как писал автор. Я недавно был на конференции, где выступал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, и он рассказал про тенденцию, о которой я не знал. Оказывается, тиражи основных американских газет растут. То есть редакторы все-таки нашли какой-то способ в период, когда печатная продукция во всем мире сокращается, сохранить бумажные СМИ. Значит, читатель все-таки есть.— Да, я грузин и чем старше я становлюсь, тем больше я себя им ощущаю. За грузино-российскую проблему я очень переживаю. Я очень тяжело переживал 2008 год, войну. Я считаю большой ошибкой России введение визового режима. Целое поколение молодых грузин отрезано от России, в те годы не было рейсов, не было возможности получить визу. И сегодняшнее новое поколение грузин практически не знает русского языка, он им не нужен, они все говорят по-английски. И это очень плохая тенденция. Я надеюсь, что здравый смысл все-таки победит и когда-то в недалеком будущем эти отношения вернутся в то русло, в котором они должны быть. Я не хочу сейчас давать оценки, кто прав, кто виноват. Каждая сторона совершила большие ошибки. Но факт налицо: если россияне могут свободно приезжать в Грузию без виз, то для грузин существует визовый режим. А это неправильно.— Я как грузин не могу вмешиваться в этот вопрос. Этот конфликт носит затяжной характер, и мне кажется, что еще долгие годы он будет дамокловым мечом висеть над регионом. Есть проблемы, которые так глубоко укоренились, имеют такие исторические корни, такие разные подходы, что нужен какой-то период, какой-то диалог, нужно взаимопонимание для того, чтобы как-то из этой ситуации выйти. Каждой стороне, и особенно азербайджанской, поскольку армянская сторона оккупировала ее территории, необходимо совершить жест доброй воли. Но это не значит, что на Азербайджане не лежит какая-то ответственность за решение этого конфликта. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.08.17 | Просмотров : 75

