Уже в этом году может начаться очередной глобальный экономический кризис. И, вероятнее всего, он, как и предыдущий, придет из США. На рынках акций и долга образовались гигантские пузыри, схлопывание которых уже неизбежно. Мир с трудом выбрался из прошлой «великой рецессии», а последствия нового кризиса могут оказаться еще более разрушительными.







Петр ОРЕХИН



Американские горки



Если постоянно говорить про надвигающийся кризис, то обязательно окажешься прав — в истории еще не было случая, чтобы период роста был бесконечным. Но сейчас мировая экономика подошла к тому моменту, когда до начала нового спада и в самом деле осталась пара шагов. Конечно, можно смотреть на положение дел оптимистично, например, так, как Международный валютный фонд (МВФ), который в июле выпустил доклад о перспективах развития мировой экономики (ПРМЭ) под говорящим названием «Набирающее силы восстановление». «Ускорение мирового роста продолжается в соответствии с прогнозом апрельского выпуска ПРМЭ: мировой объем производства, как предполагается, вырастет на 3,5% в 2017 году и на 3,6% — в 2018-м», — уверены в фонде. Риски относительно прогноза мирового роста в ближайший период представляются МВФ в целом сбалансированными, «однако они по-прежнему смещены в сторону снижения темпов роста в среднесрочной перспективе».

Казалось бы, жизнь налаживается. Но стоит оглянуться назад и оптимистичный настрой сменится мрачным ожиданием плохих новостей.

За последние десятилетия, согласно статистике Всемирного банка, мировая экономика двигается по четкому циклу, в котором раз в 7-10 лет происходит резкое замедление темпов роста. По данным банка, 1975, 1982, 1991, 2001 и 2009 годы были точками кризиса, когда вместо 3-5% рост составлял 0,8%, 0,3%, 1,4%, 1,9% и минус 1,7% в год соответственно. Крупнейшая экономика мира — США в эти периоды уходила в минус, за исключением 2001 года, когда темпы роста составили около 1%. В последний кризисный 2009 год Америка «упала» на рекордные для себя 2,8%. Если принимать во внимание эту ретроспективу, то получается, что новый кризис может случиться уже в этом или самое позднее в 2019 году.



Накачали до предела



Можно ли рассчитывать на то, что сейчас цикл сместится на несколько лет? Если вы работаете в МВФ или в администрации Дональда Трампа, то, ответ «конечно, да». Но реальность подталкивает к другим прогнозам. Политика ведущих центральных банков мира после «великой рецессии» 2009 года заключалась в накачке экономики дешевыми (бесплатными) деньгами через выкуп облигаций (количественное смягчение, QE) и поддержании ставок на уровне около нуля.

Предполагалось, что банки, получив такую подпитку, начнут раздавать дешевые кредиты, а это, в свою очередь, простимулирует инвестиции и потребительский спрос.

В итоге мир из рецессии вышел, но деньги центробанков (речь идет, по некоторым оценкам, примерно о $15 трлн) достались преимущественно финансовому сектору. И теперь на рынках акций и долга появились гигантские пузыри.

Из четырех крупнейших нацбанков (Европейского, Англии, Японии и США) только американский Федеральный резерв закончил скупку активов и начал понемногу повышать ставки. В целом, по оценке Bank of America, в совокупности центробанки все еще не отключили «печатный станок». Credit Suisse прогнозирует, что в годовом исчислении совокупный баланс крупнейших четырех центральных банков будет продолжать расширяться до 2018 года.

Можно не замечать пузыри и утверждать, что на рынках все спокойно, а «центральные банкиры» держат все под контролем. Но вот простая иллюстрация. Все тот же оптимистичный МВФ понижает прогноз роста по экономике США с 2,3 до 2,1% в 2017 году и с 2,5 до 2,1% — в 2018-м, а фондовые индексы бьют рекорды. Индекс Dow Jones 2 августа на открытии пробил отметку в 22 000 пунктов. С предыдущего исторического максимума прошло всего несколько дней.



Биржевое безумие



Многие компании торгуются сегодня на рынке по цене, превышающей в 100 и более раз их годовую прибыль. Например, крупнейший онлайн-ритейлер Amazon получил по итогам прошлого года $2,4 млрд прибыли, а за первые два квартала этого года заработал всего $921 млн. При этом капитализация Amazon в конце июля этого года превысила $500 млрд, а основатель компании Джеф Безос на некоторое время стал самым богатым человеком в мире.



Чистая прибыль одной из самых дорогих компаний мира в 250 раз меньше ее капитализации.

Но, пожалуй, это не самое худшее, что можно найти сегодня на бирже. «История успеха» компании Tesla — вот, где надувается пузырь побольше.

Детище Илона Маска, не принесшее своим акционерам ни цента прибыли, в начале июня обогнало по капитализации немецкий концерн BMW, достигнув планки почти в $64 млрд. Ранее убыточная Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией США, опередив Ford и GM. При этом GM в прошлом году получила $9,4 млрд чистой прибыли и продала около 10 млн автомобилей, а Tesla реализовала всего 76 тыс. авто. Причем инвесторы понимают, что ситуация на рынке ненормальная. Например, по результатам опроса управляющих инвестфондов, проведенного Bank of America в первой половине июля этого года, 68% респондентов сочли переоцененными акции высокотехнологических компаний из индекса Nasdaq. Еще 12% нашли признаки «пузыря».



Рекордные долги



Что важно — крупные корпорации не первый год выплачивают своим акционерам дивиденды, а некоторые даже берут для этого кредиты. Все, у кого есть «кэш», вроде Apple, никуда его не тратят, а просто сидят на мешке с деньгами. Не похоже на «набирающее силы восстановление». Исторические максимумы фондовых индексов — это полбеды. Вторая часть — это катастрофический рост долгов: корпоративных, государственных, частных.

По последней июньской оценке Institute of International Finance, совокупный размер мирового долга достиг нового рекордного уровня в $217 трлн, или 327% ВВП. Среди стран — долговых лидеров находится и Китай, экономике которого уже давно прочат жесткую посадку. Но и корпоративный сектор ведет себя совершенно неадекватно: вместо того чтобы сокращать долговое бремя, он его наращивает. В недавнем отчете рейтингового агентства S&P констатируется, что нефтяные гиганты ExxonMobil, Chevron, Total, Shell и BP не смогли использовать высокие цены на нефть, державшиеся до 2014 года, чтобы сократить объемы долга. Суммарный объем долга пяти крупнейших мировых нефтедобытчиков вырос за последние семь лет в два раза — со $190 млрд в 2009 году до $370 млрд — в 2016-м.

Госдолг США уже сейчас подобрался к $20 трлн. Администрация Трампа ведет переговоры с Конгрессом, чтобы в очередной раз поднять порог заимствований. Дедлайн — 29 сентября, если договориться не удастся, то госучреждения останутся без финансирования. Проблема больших долгов в том, что пока ставки по их обслуживанию низкие, но как только они начнут расти — пойдут дефолты.



Трамп как проблема



Экс-глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен на днях заявил, что ключевой угрозой для финансовых рынков является «пузырь», который может лопнуть на рынке облигаций. «С точки зрения любых оценок реальные долгосрочные процентные ставки слишком низкие и поэтому нежизнеспособны. Когда они начнут расти, то могут делать это достаточно быстро. У нас есть пузырь, но не в ценах акций, а в ценах облигаций. Это не учитывается рынком», — передает его слова агентство Bloomberg. Прорыв «пузыря» на рынке облигаций приведет к скачку долгосрочных процентных ставок, а это ударит по котировкам акций, считает Гринспен. И он знает, о чем говорит. Должность главы Федеральной резервной системы Алан Гринспен занимал с конца 80-х годов прошлого века по 2006 год. На его веку случилось несколько обвалов, а сам он, по мнению многих, является конструктором кризиса 2009 года, поскольку лоббировал снятие ограничений на участие банков в биржевой торговле, которые были введены законом Гласса–Стиголла во времена «великой депрессии».

Пузыри в наличии, осталось только понять, что послужит триггером. Наиболее популярны у аналитиков версии, связанные с действиями все тех же центробанков, которые, как прогнозируется, окончательно откажутся от политики количественного смягчения во втором полугодии 2018 года.

Впрочем, Федеральный резерв или Европейский ЦБ может сделать (или даже просто сказать) что-то неловкое и раньше.

Беды ждут от Дональда Трампа. Он может попытаться поставить руководить ФРС своих людей, которые не понравятся рынку. Его реформы пока встречают жесткое сопротивление, и это также вызывает массу страхов. Обещанные налоговые послабления и бюджетное стимулирование пока даже не обсуждались всерьез. Зато он активно лоббирует интересы отдельных отраслей, что не нравится остальным, а также пытается отказаться от проекта глобализации и установить протекционистский торговый режим. В конце концов, история с «российским вмешательством» может вылиться для Дональда Трампа в импичмент, что вообще грозит обернуться биржевой катастрофой. Но, вероятнее всего, мы еще не знаем, кто или что вызовет приступ паники и взорвет рынки. Знаменитые «черные лебеди» отличаются как раз тем, что их появление невозможно предсказать. А между тем почва для обвала уже готова. Осталось немного подождать.



gazeta.ru

