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Состоявшаяся на днях в Тегеране конференция на тему «Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы» стала первым зарубежным мероприятием в рамках Года исламской солидарности. Инициатива президента Азербайджана Ильxама Aлиeва об объявлении нынешнего года под столь знаковым слоганом встретила широкую поддержку в исламском мире, в том числе и в Исламской Республике Иран.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Лейтмотивом выступлений на конференции как представителей Азербайджана, так и Ирана стали два посыла. Первый — мысль о значимости исламской солидарности на нынешнем этапе, когда в качестве одного из глобальных вызовов выступает радикализм, порой намеренно отождествляющийся с исламом. И второй — исламская солидарность важна не только для мусульманских стран, она может оказать помощь в восстановлении мира и безопасности на всей планете.

Тон обсуждению этих тем был задан генеральным секретарем Международной ассоциации за сближение исламских школ мысли аятоллой Мехсуном Араки, который подчеркнул, что необходимо правильно пропагандировать исламскую религию и разъяснять людям ее суть.

Призыв встретил поддержку и у выступающих из нашей страны, которые отметили роль Года исламской солидарности в Азербайджане для выполнения этой задачи. Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал об обстановке толерантности в нашей стране, отметил расширяющиеся с каждым годом азербайджано-иранские связи, подчеркнул в этом роль лидеров: Азербайджана — президента Ильxама Aлиeва и верховного руководителя Ирана — аятоллы Сеида Али Хаменеи.

Глава комитета Милли меджлиса, заместитель председателя азербайджано-иранской межпарламентской рабочей группы Эльдар Ибрагимов свое выступление посвятил не столько теме исторических связей (которые, к слову, весьма обширны), сколько сегодняшнему формату азербайджано-иранских взаимоотношений. Он напомнил о том, что в ходе прошлогоднего официального визита главы азербайджанского государства в ИРИ были подписаны 11 документов о сотрудничестве, касающиеся энергетики, таможенной службы, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и других сфер экономики. Визит президента Ирана Гасана Рухани в нашу страну наметил большие перспективы во взаимодействии двух стран, подтверждением тому служит деятельность 450 иранских компаний в Азербайджане.

Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы говорил о толерантности между представителями различных конфессий, о помощи, оказываемой государством восстановлению и строительству мечетей, о том, как представители различных направлений ислама совершают вместе намаз в мечети Гeйдapа в Баку. Гурбанлы, как и другие выступающие, выразил благодарность ИРИ за поддержку Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.

Заместитель высшего религиозного руководителя Ирана по международным вопросам аятолла Мохсун Гуми отметил судьбоносное значение исламской солидарности для глобальных вызовов миру, которого сотрясают войны, конфликты, кризисы. Конференция была организована Управлением мусульман Кавказа, Госкомитетом Азербайджана по работе с религиозными образованиями, Международной ассоциацией ИРИ за сближение исламских школ мысли, а также Организацией культуры и исламских связей.

Состоявшаяся на днях в Тегеране конференция на тему «Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы» стала первым зарубежным мероприятием в рамках Года исламской солидарности. Инициатива президента Азербайджана Ильxама Aлиeва об объявлении нынешнего года под столь знаковым слоганом встретила широкую поддержку в исламском мире, в том числе и в Исламской Республике Иран.Лейтмотивом выступлений на конференции как представителей Азербайджана, так и Ирана стали два посыла. Первый — мысль о значимости исламской солидарности на нынешнем этапе, когда в качестве одного из глобальных вызовов выступает радикализм, порой намеренно отождествляющийся с исламом. И второй — исламская солидарность важна не только для мусульманских стран, она может оказать помощь в восстановлении мира и безопасности на всей планете.Тон обсуждению этих тем был задан генеральным секретарем Международной ассоциации за сближение исламских школ мысли аятоллой Мехсуном Араки, который подчеркнул, что необходимо правильно пропагандировать исламскую религию и разъяснять людям ее суть.Призыв встретил поддержку и у выступающих из нашей страны, которые отметили роль Года исламской солидарности в Азербайджане для выполнения этой задачи. Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал об обстановке толерантности в нашей стране, отметил расширяющиеся с каждым годом азербайджано-иранские связи, подчеркнул в этом роль лидеров: Азербайджана — президента Ильxама Aлиeва и верховного руководителя Ирана — аятоллы Сеида Али Хаменеи.Глава комитета Милли меджлиса, заместитель председателя азербайджано-иранской межпарламентской рабочей группы Эльдар Ибрагимов свое выступление посвятил не столько теме исторических связей (которые, к слову, весьма обширны), сколько сегодняшнему формату азербайджано-иранских взаимоотношений. Он напомнил о том, что в ходе прошлогоднего официального визита главы азербайджанского государства в ИРИ были подписаны 11 документов о сотрудничестве, касающиеся энергетики, таможенной службы, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и других сфер экономики. Визит президента Ирана Гасана Рухани в нашу страну наметил большие перспективы во взаимодействии двух стран, подтверждением тому служит деятельность 450 иранских компаний в Азербайджане.Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы говорил о толерантности между представителями различных конфессий, о помощи, оказываемой государством восстановлению и строительству мечетей, о том, как представители различных направлений ислама совершают вместе намаз в мечети Гeйдapа в Баку. Гурбанлы, как и другие выступающие, выразил благодарность ИРИ за поддержку Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.Заместитель высшего религиозного руководителя Ирана по международным вопросам аятолла Мохсун Гуми отметил судьбоносное значение исламской солидарности для глобальных вызовов миру, которого сотрясают войны, конфликты, кризисы. Конференция была организована Управлением мусульман Кавказа, Госкомитетом Азербайджана по работе с религиозными образованиями, Международной ассоциацией ИРИ за сближение исламских школ мысли, а также Организацией культуры и исламских связей. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 08.08.17 | Просмотров : 70

