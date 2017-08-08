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Главная «ABAD» приходит на помощь


Развитие малого и среднего бизнеса имеет приоритетное
значение для экономики Азербайджана



Состоявшаяся на прошлой неделе поездка президента Ильxама Aлиeва в северо-западный регион Азербайджана оказалась весьма насыщенной на события. С участием главы государства были сданы в эксплуатацию гидроэлектростанция и новые автодороги, детский сад, электроподстанция и другие социальные объекты. Важным пунктом программы поездки главы государства стало открытие центра «ABAD» (центр упрощенной поддержки семейного бизнеса) в Балакенском районе.



Ирада ГАСАНОВА

Это уже третий по счету центр «ABAD», который приступает к функционированию в нашей стране. Инфраструктура системы поддержки регионального развития расширяется. Подобные службы успешно действуют в Баку и Масаллы, стимулируя местный малый бизнес. Движение в этом направлении началось в прошлом году с президентского указа, который и дал «зеленый свет» развитию семейного бизнеса в районах. Центры «ABAD» являются структурами Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. Фактически это новая концепция социальной поддержки инициативных людей. Цель проекта заключается в поддержке развития малого и среднего предпринимательства, повышения уровня занятости, формирования конкурентоспособных семейных хозяйств, развития регионов и сельского хозяйства в стране.
Как заявил председатель Госагентства Инам Керимов, «ABAD» единственная общественная организация, помогающая продвижению семейного хозяйства «от идеи до прилавка». Она осуществляет управление всеми бизнес-процессами — от планирования производства до продажи продукции, обеспечивает перечисление собранных средств семьям. Для создания собственного бизнеса семьям не приходится напрямую контактировать с общественными и частными структурами. Эту функцию выполняет «ABAD», которая проводит для семей тренинги по организации бизнеса, используя принцип «одного окна», обеспечивает сертификацию семейной продукции. Специалисты помогают семьям в выборе успешного решения упаковки и дизайна продукции, управляют продажей произведенной в семейных хозяйствах продукции в сети супермаркетов, а также ее транспортировкой и хранением.
Важным моментом является и то, что участники проекта — в основном малоимущие семьи, инвалиды, у которых есть потенциал для работы и бизнес-идеи, но нет для этого финансовых и технических средств. «ABAD» создает для этих семей стартовые условия, помогает реализовывать их продукцию. Речь идет не только о продуктовых товарах, но и поделках, ручных изделиях.
Кстати, в марте текущего года в Баку, на территории Ичеришэхэр открылся первый Центр искусства «ABAD». А в июне в Международном аэропорту Гeйдap Aлиeв был сдан в пользование второй Центр искусства.
Усиление внимания развитию в стране малого и среднего предпринимательства обусловлено задачами обеспечения заданных темпов развития экономики, а также занятости граждан, особенно в условиях кризиса. Необходимо реализовать потенциал ненефтяной сферы, которая вовсе не ограничивается туризмом и производством промышленной продукции. Есть большие резервы в аграрном секторе. В нынешних условиях сформировалось четкое понимание ситуации: без специальных дополнительных мер поддержки со стороны государства предпринимателям не обойтись. Это — снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, имущественная и финансовая помощь, разработка региональных программ поддержки малого предпринимательства и ряд других.
Именно наличие малого и среднего бизнеса делает экономику страны устойчивой. Сегодня малый и средний бизнес дает приблизительно около 100 тыс. рабочих мест. Цифра немаленькая, но, с другой стороны, она пока и не очень большая, потому что в большинстве стран Европы, других развитых странах малый бизнес реально принимает на себя гораздо большую нагрузку, если измерять его участие в процентах от активного населения. Поэтому задача развития малого и среднего бизнеса остается актуальной для экономики Азербайджана.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 08.08.17 | Просмотров : 80

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