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Спорт В оптимальном составе


Тренерский штаб сборной Азербайджана по дзюдо обнародовал заявку на чемпионат мира, который стартует 28 августа в Будапеште. В состав команды вошли тринадцать спортсменов, причем в четырех весовых категориях будут выступать по два наших атлета.

Ага АСЛАНОВ

Согласно регламенту, каждая страна может быть представлена двумя спортсменами в нескольких весовых категориях, если будет заявлена во всех весах. В случае с нашей сборной только спор за медали в весе до 81 кг пройдет без участия азербайджанских спортсменов.
В Венгрии под флагом Азербайджана будут бороться Орхан Сафаров (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев, Хидаят Гeйдapов (оба 73 кг), Мамедали Мехтиев, Турал Сафгулиев (оба 90 кг), Эльхан Мамедов, Эльмар Гасымов (оба 100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг). Выбор тренерского штаба вполне очевиден, особенно в среднем и тяжелом весах. В категории до 73 кг Р.Оруджев и Х.Гeйдapов заочно конкурируют между собой и для обоих крайне важно удачно выступить в Будапеште.
Та же самая картина наблюдается и в весе до 100 кг, где Э.Мамедов переживает вторую молодость, а Э.Гасымов пока не вышел на пик своей готовности. Что касается веса до 90 кг, то М.Мехтиев и Т.Сафгулиев соседствуют в рейтинге. Первый идет четырнадцатым, а второй — шестнадцатым и после чемпионата мира ситуация может измениться.
Что касается женской сборной, то надо отметить, что на будапештское татами выйдут Лейла Aлиeва, Базаррагча Эрденебат (обе 48 кг), Назакят Азизова, Буянхышиг Пуревсурен (обе 52 кг), Сакина Заирова, Ичинхорло Мунхцедев (обе 57 кг), Гюльсадаф Керимова (63 кг) и Ирина Киндзерска (+78 кг).
Следует отметить, что это будет первый чемпионат мира за последние два года. В прошлом году он не проводился из-за Олимпиады-2016.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 10.08.17 | Просмотров : 52

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