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Спорт Чейз КЭРИ, исполнительный директор «Формулы-1»:«Хотелось бы видеть больше таких гонок, как в Баку»



Текущий сезон «Формулы-1» ушел на короткие каникулы. После одиннадцати этапов по-прежнему лидирует Себастьян Феттель из Ferrari, опережающий на четырнадцать очков представителя Mercedes Льюиса Хэмилтона. А тем временем исполнительный директор «Формулы-1» Чейз КЭРИ в интервью изданию Auto Bild поделился впечатлениями от первой половины чемпионата, особо отметив зрелищность Гран-при Азербайджана.


— Когда в Баку Себастьян Феттель ударил машину Льюиса Хэмилтона, вы выругались или обрадовались?
— Честно говоря, и то, и другое. С одной стороны я хочу видеть борьбу на трассе, сражение гладиаторов. С другой стороны, есть определенные правила, которые необходимо соблюдать. Так что я испытывал смешанные чувства.
— Вы удовлетворены тем наказанием, которое получил Себастьян?
— Я не хочу в это вмешиваться — подобные вещи в компетенции Международной федерации автоспорта и важно уважать ее роль. Тем не менее, немецкий гонщик извинился, и я это отметил.
— В целом вы довольны тем, как складывается сезон?
— Да, мы увидели хорошие гонки, и за титул сражается больше гонщиков, чем в прошлом году, но все могло быть еще лучше. Приятно было увидеть третью команду на вершине подиума — хотелось бы, чтобы это повторялось чаще. Помимо инцидента между Хэмилтоном и Феттелем в Баку было еще много чего интересного. Мы увидели драматическое развитие событий, но это именно то, что хотят видеть болельщики: непредсказуемость, борьбу и противостояние. Однако я хочу большего — мне понравилось, как в 2016-м в финале сезона в Абу-Даби Хэмилтон делал все возможное, чтобы завоевать титул. Гонщики — герои, и зрители хотят видеть, как они максимально выкладываются ради победы. Ведь именно это делает «Формулу-1» особенной.
— В социальных сетях, в основном, критиковали Феттеля за его действия в Баку. Тем не менее, он остается одним из ваших героев?
— Конечно. У нас нет строгих критериев для определения героя. Нам нужны разные люди, и Себастьян — один из величайших героев «Формулы-1», хотя он и отличается от Льюиса. Нам нужны антиподы.
— Что бы вам хотелось еще увидеть в этом сезоне?
— Чтобы судьба титула решилась на завершающем этапе в Абу-Даби. Хотелось бы видеть больше победителей, больше таких гонок, как в Баку, когда на подиум поднялся Лэнс Стролл. Для спорта всегда здорово, когда аутсайдер оказывается в числе победителей. Строллу восемь недель пришлось слушать критику в свой адрес, но в Баку он ответил всем на трассе. Я хочу больше подобных историй.
— Кто должен стать чемпионом?
— Вы меня спрашиваете, победит ли немецкий гонщик за рулем итальянской машины или британский за рулем немецкой? (Смеется). Меня об этом спрашивают, но я всегда отвечаю: я просто хочу видеть интересные гонки.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 10.08.17 | Просмотров : 55

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