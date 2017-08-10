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На площади Фонтанов продолжаются концерты популярных
исполнителей в рамках проекта «Ретро Баку»



Продолжается проект «Ретро Баку», запущенный прошлым летом Главным управлением культуры и туризма столицы с целью организации полезного и интересного летнего досуга горожан и гостей нашего города. На площади Фонтанов, превратившейся этим летом в своеобразную сцену под открытым небом, прошел очередной концерт.



Самира КЯЗИМОВА

Череду летних концертов «Ретро Баку» в минувшие выходные продолжили заслуженная артистка Азербайджана Лала Мамедова, певцы Ниям Салами, Чинара Бекирова, Шабнам Гахраманова, Тюркян Велизаде, Мирфархад Хабиби, Сабина Аскерова, Вюсала Гаджиева, Кенуль Шихaлиeва, Аяз Бабаев, Ильгар Садыгов, Аида Фейзиева, Шахана Рзаева, Самир Джаббаров, Аксайла Смирнова, Анар Рагимли, Гамида Гусейн, а также танцовщица Сабина Исмаилова и группа «Megas». На импровизированных концертах прозвучали и современные хиты, и ретро-композиции азербайджанских классиков, вернувшие слушателям теплые воспоминания о прошлом.
В июле на сцене под открытым небом, установленной на площади Фонтанов, выступили также молодые исполнители Лейла Рамазанлы, Айдынчик, Илаха Ибадова, Лятафят Магеррамлы, Мирджаббар Мирбабаев, Айнур Aлиeва, Кюбра Гусейнова, Расим Мустафазаде, Мирфархад Хабиби, Низами Никбин, Орхан Гусейнов, Ниджат Гулузаде, Сакина Ахмедзаде, ансамбль русского фольклора «Играй, гармонь», шоу-группа «Nuray». Приятным сюрпризом для слушателей стало выступление эстрадно-фольклорного ансамбля «Cяngi».
В рамках проекта «Ретро Баку» свое мастерство продемонстрировали также звезды азербайджанской эстрады Эльнара Халилова и Роза Зяргярли, которые исполнили для бакинцев и гостей столицы свои популярные песни.
Отметим, что проект «Ретро Баку», в рамках которого на бакинской площади Фонтанов каждую субботу и воскресенье проходят концерты, продлится до середины сентября. Задача проекта — сделать досуг населения в летние месяцы полезным и интересным, а также возродить традиции подобных концертов, которые были популярны в нашем городе в 60-70-е годы прошлого века.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 10.08.17 | Просмотров : 56

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