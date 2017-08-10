Новости » История Введите слово для поиска : История Дашнакский кровавый след



Фрагменты из книги «Туркестан

и Южный Кавказ XIX–XX вв.

Дашнаки от Ферганы до Карабаха»







Продолжение. Начало в №83–86









Со стороны избранного правительства были выдвинуты предложения по устройству общественно-политического положения о государственном образовании и своего народа, но советская Россия вместо мирного политического диалога предприняла карательные меры. Большевистско-советская власть против законно избранного правительства и против мирного местного населения Туркестана использовала в карательных целях именно армян-дашнаков. Для достижения политических целей и установления своей устрашающей власти большевики использовали армян-дашнаков, которые совершали чудовищные ритуалы убийства именно над мирным населением. Точно такие же акции террора, сопровождаемые чудовищными убийствами мирного населения, со стороны большевиков и дашнаков были совершены в Ферганской долине Туркестана и в Азербайджане параллельно. В феврале и марте 1918 года в разных регионах Закавказской Федеративной Республики также были совершены точно такие же акции террора против местного мирного населения.

Лидеры Азербайджанской Демократической Республики были убиты в результате террористических актов под девизом «Немезис», которые были организованы со стороны национал-шовинистической партии «Дашнакцутюн». Было объявлено, что все эти чудовищные акции совершены в отместку за события 1915 года, которые произошли в Восточной Анатолии Османской империи. С самого начала образования СССР во властных структурах коммунистической партии повсеместно на руководящих должностях работали бывшие участники или сторонники национал-шовинистической партии «Дашнакцутюн».

Вообще же большевистская экспансия стоила Туркестану многомиллионных человеческих жертв! И значительная доля вины в этом лежит на армянской национал-шовинистической партии «Дашнакцутюн»! Данная формулировка исторической проблемы возникновения национально-освободительного движения Туркестана подтверждается тем, что точно такое же истребление местного населения и аналогичные методы убийства мирных людей, мусульман тюркского происхождения, большевики и дашнаки устроили 31 марта 1918 года в Баку. Именно после этой чудовищной акции во всех регионах Кавказа ужесточаются повсеместные вооруженные массовые выступления местных народов против советской власти, и именно в тех регионах, где проживают, в основном, кавказские тюркские народы.

Исходя из фактов, которые подтверждаются архивными источниками, документами и заявлениями свидетелей тех событий, можно констатировать, что основное внимание дашнаков было направлено против узбеков Ферганской долины Туркестана, а на Кавказе — против азербайджанцев. Центральным объектом истребления были тюрки, а пострадавшими оказались именно узбеки и азербайджанцы. В связи с этим, на основании фактов преступлений против этих тюркских этносов, действия дашнаков можно охарактеризовать как этнический терроризм, направленный в нашем случае против автохтонов Туркестана и Южного Кавказа.

Этнический терроризм отличается особой жестокостью по отношению к мирным гражданам и полным пренебрежительным отношением к нормам и правилам, принятым в цивилизованном мире. Однако армянский этнический терроризм был направлен не только против местного населения исторического Туркестана, Кавказа и Восточной Анатолии, но и других тюрко-мусульман, которые не имеют никакого отношения к историческим бедам армян.

Следует отметить, что характерной чертой армяно-тюркской вражды является историческая неприязнь, которая носит в себе ярко выраженный антагонизм, сопровождающийся чудовищными и бесчеловечными преступлениями. Но преступления дашнаков в Туркестане и на Кавказе были совершены не только против местного узбекского и азербайджанского народов, от их рук пострадали многие другие народы. Например, персы, татары, киргизы, казахи, кумыки и другие мусульманские этносы также были убиты. Русские, евреи, грузины и даже армяне, которые проживали по соседству с тюрками, но не поддержали националистов, были чудовищно истреблены семьями. Поэтому преступления дашнаков в Туркестане и на Кавказе следует оценивать не как преступление против узбеков и азербайджанцев, а должно осуждаться как массовые преступления против человечности, совершенные армянами-дашнаками совместно с большевиками. Целью этих преступлений являются материальные интересы и нажива при помощи этнического терроризма.

У здравомыслящего человека, ознакомившегося с результатами чудовищных преступлений армянской национал-шовинистической партии «Дашнакцутюн» в 1918 году в Ферганской долине Туркестана в феврале и параллельно в Азербайджане в марте, возникают элементарные вопросы:

— В чем были виноваты простые местные жители Туркестана и Кавказа, которые были истреблены в двух разных регионах параллельно, в феврале и в марте 1918 года, аналогичными методами?

— Почерк и метод преступлений дашнаков в Туркестане повторяются одинаково и на Кавказе. Аналогичность почерка и метода преступлений в основном прослеживаются в таких делах, как убийство детей, женщин и стариков, отрезание грудей у женщин, изнасилование малолетних девочек, выкалывание глаз, надругательство над трупами, расчленение живого человека, отрезание рук и ног жертв.

— Какое отношение имеет так называемый «геноцид армян в 1915 году», якобы произошедший в далекой Восточной Анатолии, к Азербайджану, тем более какое отношение имеет он к Ферганской долине Туркестана?

— Многие армяне, во многом обязанные тюркскому миру, тем не менее, услышав этноним «тюрк», и по сей день хватаются за оружие. Во-первых, почему? Во-вторых, причем здесь узбеки Туркестана и азербайджанцы Кавказа, на которых были свирепо настроены армяне-дашнаки? В-третьих, разве эти два тюркоязычных народа были в Восточной Анатолии во время Первой мировой войны, когда там гибли армяне?

Ответы на эти вопросы позволят проследить грязный и кровавый след армян-дашнаков в исторической судьбе местного мирного населения Туркестана и Кавказа. Вместе с тем, как ни странно, но ответы на эти вопросы и легкие и, одновременно, трудные, но однозначные.

В истории Туркестана достаточно примеров о чудовищных преступлениях дашнаков над мирным населением, но о военном успехе дашнаков вообще нет сообщений. Правда, есть незначительные сообщения о коротких стычках и случайных эпизодах, где отряды дашнаков совместно с большевиками воевали против повстанцев Туркестана. В противовес этому изобилуют сообщения и свидетельства о том, что дашнаки зверски убивали мирное население, что все эти стычки происходили после разграбления маленьких кишлаков, после убийства детей, женщин и стариков. Даже в этих коротких стычках с местными повстанцами в основном дашнаки убегали или попадали в плен. Из этого следует вывод, что основным занятием дашнаков в Туркестане было убийство мирного населения для устрашения.

В ХХ столетии тюркофобия и исламофобия армян в острой форме проявили себя в отношении мирных жителей Ферганской долины Туркестана и Южного Кавказа в 1918 году. Жители Туркестана и Кавказа не имели никакого отношения к событиям 1915 года в Восточной Анатолии Османской империи. В свою очередь армяне-дашнаки, в партийной программе которых террор был прописан красной строкой, легко пошли на службу к большевикам, причем в привычной для них роли. В связи с этим немного об армянских структурах, которые «политическими партиями» называть неприлично.

Использование большевиками армян-дашнаков для осуществления террора против мирного населения Туркестана и Кавказа непосредственно связано с советской политикой. Новые хозяева России — большевики следовали политике Российской империи, которая использовала армянский фактор-сателлит как в своей внутренней, так и во внешней политике. В связи с этим в Туркестане и на Кавказе главной целью большевиков являлось закрепить за армянами непокорную часть Туркестана и Кавказа, то есть сделать их здесь «хозяевами». Советы знали, что армяне-дашнаки будут надежными и беспощадными «сторожевыми псами», которые ни за что и никогда не пойдут на сближение с местными мусульманами, да к тому же тюрками.





Продолжение следует

Продолжение. Начало в №83–86Со стороны избранного правительства были выдвинуты предложения по устройству общественно-политического положения о государственном образовании и своего народа, но советская Россия вместо мирного политического диалога предприняла карательные меры. Большевистско-советская власть против законно избранного правительства и против мирного местного населения Туркестана использовала в карательных целях именно армян-дашнаков. Для достижения политических целей и установления своей устрашающей власти большевики использовали армян-дашнаков, которые совершали чудовищные ритуалы убийства именно над мирным населением. Точно такие же акции террора, сопровождаемые чудовищными убийствами мирного населения, со стороны большевиков и дашнаков были совершены в Ферганской долине Туркестана и в Азербайджане параллельно. В феврале и марте 1918 года в разных регионах Закавказской Федеративной Республики также были совершены точно такие же акции террора против местного мирного населения.Лидеры Азербайджанской Демократической Республики были убиты в результате террористических актов под девизом «Немезис», которые были организованы со стороны национал-шовинистической партии «Дашнакцутюн». Было объявлено, что все эти чудовищные акции совершены в отместку за события 1915 года, которые произошли в Восточной Анатолии Османской империи. С самого начала образования СССР во властных структурах коммунистической партии повсеместно на руководящих должностях работали бывшие участники или сторонники национал-шовинистической партии «Дашнакцутюн».Вообще же большевистская экспансия стоила Туркестану многомиллионных человеческих жертв! И значительная доля вины в этом лежит на армянской национал-шовинистической партии «Дашнакцутюн»! Данная формулировка исторической проблемы возникновения национально-освободительного движения Туркестана подтверждается тем, что точно такое же истребление местного населения и аналогичные методы убийства мирных людей, мусульман тюркского происхождения, большевики и дашнаки устроили 31 марта 1918 года в Баку. Именно после этой чудовищной акции во всех регионах Кавказа ужесточаются повсеместные вооруженные массовые выступления местных народов против советской власти, и именно в тех регионах, где проживают, в основном, кавказские тюркские народы.Исходя из фактов, которые подтверждаются архивными источниками, документами и заявлениями свидетелей тех событий, можно констатировать, что основное внимание дашнаков было направлено против узбеков Ферганской долины Туркестана, а на Кавказе — против азербайджанцев. Центральным объектом истребления были тюрки, а пострадавшими оказались именно узбеки и азербайджанцы. В связи с этим, на основании фактов преступлений против этих тюркских этносов, действия дашнаков можно охарактеризовать как этнический терроризм, направленный в нашем случае против автохтонов Туркестана и Южного Кавказа.Этнический терроризм отличается особой жестокостью по отношению к мирным гражданам и полным пренебрежительным отношением к нормам и правилам, принятым в цивилизованном мире. Однако армянский этнический терроризм был направлен не только против местного населения исторического Туркестана, Кавказа и Восточной Анатолии, но и других тюрко-мусульман, которые не имеют никакого отношения к историческим бедам армян.Следует отметить, что характерной чертой армяно-тюркской вражды является историческая неприязнь, которая носит в себе ярко выраженный антагонизм, сопровождающийся чудовищными и бесчеловечными преступлениями. Но преступления дашнаков в Туркестане и на Кавказе были совершены не только против местного узбекского и азербайджанского народов, от их рук пострадали многие другие народы. Например, персы, татары, киргизы, казахи, кумыки и другие мусульманские этносы также были убиты. Русские, евреи, грузины и даже армяне, которые проживали по соседству с тюрками, но не поддержали националистов, были чудовищно истреблены семьями. Поэтому преступления дашнаков в Туркестане и на Кавказе следует оценивать не как преступление против узбеков и азербайджанцев, а должно осуждаться как массовые преступления против человечности, совершенные армянами-дашнаками совместно с большевиками. Целью этих преступлений являются материальные интересы и нажива при помощи этнического терроризма.У здравомыслящего человека, ознакомившегося с результатами чудовищных преступлений армянской национал-шовинистической партии «Дашнакцутюн» в 1918 году в Ферганской долине Туркестана в феврале и параллельно в Азербайджане в марте, возникают элементарные вопросы:— В чем были виноваты простые местные жители Туркестана и Кавказа, которые были истреблены в двух разных регионах параллельно, в феврале и в марте 1918 года, аналогичными методами?— Почерк и метод преступлений дашнаков в Туркестане повторяются одинаково и на Кавказе. Аналогичность почерка и метода преступлений в основном прослеживаются в таких делах, как убийство детей, женщин и стариков, отрезание грудей у женщин, изнасилование малолетних девочек, выкалывание глаз, надругательство над трупами, расчленение живого человека, отрезание рук и ног жертв.— Какое отношение имеет так называемый «геноцид армян в 1915 году», якобы произошедший в далекой Восточной Анатолии, к Азербайджану, тем более какое отношение имеет он к Ферганской долине Туркестана?— Многие армяне, во многом обязанные тюркскому миру, тем не менее, услышав этноним «тюрк», и по сей день хватаются за оружие. Во-первых, почему? Во-вторых, причем здесь узбеки Туркестана и азербайджанцы Кавказа, на которых были свирепо настроены армяне-дашнаки? В-третьих, разве эти два тюркоязычных народа были в Восточной Анатолии во время Первой мировой войны, когда там гибли армяне?Ответы на эти вопросы позволят проследить грязный и кровавый след армян-дашнаков в исторической судьбе местного мирного населения Туркестана и Кавказа. Вместе с тем, как ни странно, но ответы на эти вопросы и легкие и, одновременно, трудные, но однозначные.В истории Туркестана достаточно примеров о чудовищных преступлениях дашнаков над мирным населением, но о военном успехе дашнаков вообще нет сообщений. Правда, есть незначительные сообщения о коротких стычках и случайных эпизодах, где отряды дашнаков совместно с большевиками воевали против повстанцев Туркестана. В противовес этому изобилуют сообщения и свидетельства о том, что дашнаки зверски убивали мирное население, что все эти стычки происходили после разграбления маленьких кишлаков, после убийства детей, женщин и стариков. Даже в этих коротких стычках с местными повстанцами в основном дашнаки убегали или попадали в плен. Из этого следует вывод, что основным занятием дашнаков в Туркестане было убийство мирного населения для устрашения.В ХХ столетии тюркофобия и исламофобия армян в острой форме проявили себя в отношении мирных жителей Ферганской долины Туркестана и Южного Кавказа в 1918 году. Жители Туркестана и Кавказа не имели никакого отношения к событиям 1915 года в Восточной Анатолии Османской империи. В свою очередь армяне-дашнаки, в партийной программе которых террор был прописан красной строкой, легко пошли на службу к большевикам, причем в привычной для них роли. В связи с этим немного об армянских структурах, которые «политическими партиями» называть неприлично.Использование большевиками армян-дашнаков для осуществления террора против мирного населения Туркестана и Кавказа непосредственно связано с советской политикой. Новые хозяева России — большевики следовали политике Российской империи, которая использовала армянский фактор-сателлит как в своей внутренней, так и во внешней политике. В связи с этим в Туркестане и на Кавказе главной целью большевиков являлось закрепить за армянами непокорную часть Туркестана и Кавказа, то есть сделать их здесь «хозяевами». Советы знали, что армяне-дашнаки будут надежными и беспощадными «сторожевыми псами», которые ни за что и никогда не пойдут на сближение с местными мусульманами, да к тому же тюрками. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 10.08.17 | Просмотров : 52

