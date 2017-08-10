Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы На пути к компромиссу



Судя по всему, движение в направлении членства в ВТО набирает темпы







Азербайджан пока не вступил в международную структуру, именуемую Всемирной торговой организацией. Однако с 1997 года наша страна имеет в ней статус наблюдателя. И с того же времени в ВТО действует рабочая группа, которая призвана способствовать решению всех вопросов, связанных с вступлением Азербайджана в эту авторитетную организацию.







Борис ЛЯШКО



С нашей стороны контакты с ВТО ведет переговорная группа во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым, которая на днях вернулась из Женевы после очередных переговоров на предмет вступления в ВТО. Накануне официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев сделал по данной тематике заявление для прессы: «Буквально несколько дней назад завершился очередной раунд переговоров с Евросоюзом и сейчас тщательно изучаются все вопросы, связанные со вступлением в ВТО».

Итак, налицо возросшая активность с азербайджанской стороны. И это приветствуется зарубежными партнерами. Международный торговый центр (ITC) недавно сделал заявление о том, что «готов способствовать ускорению процесса вступления Азербайджана в ВТО». Руководитель аппарата генсека ВТО, исполнительный директор ITC Арапча Гонзалес заявила: «Я обсудила с Махмудом Мамедгулиевым вопрос вступления Азербайджана в ВТО и выразила одобрение ITC за желание ускорить этот процесс».

В свою очередь, оценивая итоги последних переговоров, замминистра МИД Азербайджана М.Мамедгулиев отметил: «Уже идет подготовка документов в связи с нашими обязательствами, которые мы должны взять на себя в отношении режима внешней торговли». При этом необходимо отметить, что азербайджанская делегация выразила свои пожелания по сути некоторых деталей будущего соглашения. К примеру, наша страна настаивает на праве использования в развитии сельского хозяйства средств в объеме до 10% ВВП. Однако ВТО согласна только на 5%. Хотя эта же организация представила Казахстану возможность использовать для нужд аграрного сектора средства в объеме 8,5% ВВП страны. Выдвигает наша страна и такое условие — не снижать субсидии в сельское хозяйство.

Эксперт общества «Содействие экономическим инициативам» Р.Агаев считает, что «вступление Азербайджана в ВТО пойдет на пользу нашей экономике и аграрный сектор ни в чем не проиграет. Одним из условий вступления в ВТО является ограничение объема субсидий в сельском хозяйстве. Но следует учитывать, что на первичном этапе вступления вопрос об упразднении субсидий не ставится. Тем самым вступление в ВТО ничем негативным для нас не грозит».

Более того, в экспертном сообществе считают, что ожидаются значительные выгоды от вступления в ВТО — не только в экономическом, но и в политическом, и социальном аспектах. Всемирная торговая организация нацелена на созидание. Следовательно будет оказана действенная помощь модернизации экономической системы нашей страны, активизируется приток инвестиций, улучшится доступ к зарубежным рынкам, у потребителей будет больший выбор, повысится уровень занятости. Азербайджанская сторона в свою очередь должна будет провести большую и сложную работу по реформе законодательства, таможенных процедур, тарифных ставок, налогообложения и т.д. и т.п.

Процесс вступления в ВТО строится на семи пунктах. Наша страна пока остановилась на двух — определение условий вступления и проведение двусторонних и многосторонних переговоров со странами — членами ВТО. В настоящее время переговорный процесс поддерживается с 19 странами. Протоколы о принятии нашей республики в члены ВТО подписали Турция, Япония, Канада, Норвегия, Оман, ОАЭ, Грузия, Кыргызстан и ряд др. К переговорному процессу присоединяется и Российская Федерация. Между тем Азербайджану предстоит адаптировать к требованиям ВТО 50 различных документов — большая часть из них уже прошла этот процесс. Кстати, стране-заявителю дается 10-летний срок, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с международными требованиями.

Напомним, что из стран постсоветского пространства пока за рамками ВТО остаются Азербайджан, Беларусь, Туркменистан и Узбекистан. «Раньше высказывались различные мнения относительно целесообразности вступления нашей страны в ВТО, — говорит эксперт в области экономики Фариз Гасымлы, — но сейчас доминирует уверенность, что членство в этой организации будет иметь важнейшие положительные последствия для экономики Азербайджана».

Азербайджан пока не вступил в международную структуру, именуемую Всемирной торговой организацией. Однако с 1997 года наша страна имеет в ней статус наблюдателя. И с того же времени в ВТО действует рабочая группа, которая призвана способствовать решению всех вопросов, связанных с вступлением Азербайджана в эту авторитетную организацию.С нашей стороны контакты с ВТО ведет переговорная группа во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым, которая на днях вернулась из Женевы после очередных переговоров на предмет вступления в ВТО. Накануне официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев сделал по данной тематике заявление для прессы: «Буквально несколько дней назад завершился очередной раунд переговоров с Евросоюзом и сейчас тщательно изучаются все вопросы, связанные со вступлением в ВТО».Итак, налицо возросшая активность с азербайджанской стороны. И это приветствуется зарубежными партнерами. Международный торговый центр (ITC) недавно сделал заявление о том, что «готов способствовать ускорению процесса вступления Азербайджана в ВТО». Руководитель аппарата генсека ВТО, исполнительный директор ITC Арапча Гонзалес заявила: «Я обсудила с Махмудом Мамедгулиевым вопрос вступления Азербайджана в ВТО и выразила одобрение ITC за желание ускорить этот процесс».В свою очередь, оценивая итоги последних переговоров, замминистра МИД Азербайджана М.Мамедгулиев отметил: «Уже идет подготовка документов в связи с нашими обязательствами, которые мы должны взять на себя в отношении режима внешней торговли». При этом необходимо отметить, что азербайджанская делегация выразила свои пожелания по сути некоторых деталей будущего соглашения. К примеру, наша страна настаивает на праве использования в развитии сельского хозяйства средств в объеме до 10% ВВП. Однако ВТО согласна только на 5%. Хотя эта же организация представила Казахстану возможность использовать для нужд аграрного сектора средства в объеме 8,5% ВВП страны. Выдвигает наша страна и такое условие — не снижать субсидии в сельское хозяйство.Эксперт общества «Содействие экономическим инициативам» Р.Агаев считает, что «вступление Азербайджана в ВТО пойдет на пользу нашей экономике и аграрный сектор ни в чем не проиграет. Одним из условий вступления в ВТО является ограничение объема субсидий в сельском хозяйстве. Но следует учитывать, что на первичном этапе вступления вопрос об упразднении субсидий не ставится. Тем самым вступление в ВТО ничем негативным для нас не грозит».Более того, в экспертном сообществе считают, что ожидаются значительные выгоды от вступления в ВТО — не только в экономическом, но и в политическом, и социальном аспектах. Всемирная торговая организация нацелена на созидание. Следовательно будет оказана действенная помощь модернизации экономической системы нашей страны, активизируется приток инвестиций, улучшится доступ к зарубежным рынкам, у потребителей будет больший выбор, повысится уровень занятости. Азербайджанская сторона в свою очередь должна будет провести большую и сложную работу по реформе законодательства, таможенных процедур, тарифных ставок, налогообложения и т.д. и т.п.Процесс вступления в ВТО строится на семи пунктах. Наша страна пока остановилась на двух — определение условий вступления и проведение двусторонних и многосторонних переговоров со странами — членами ВТО. В настоящее время переговорный процесс поддерживается с 19 странами. Протоколы о принятии нашей республики в члены ВТО подписали Турция, Япония, Канада, Норвегия, Оман, ОАЭ, Грузия, Кыргызстан и ряд др. К переговорному процессу присоединяется и Российская Федерация. Между тем Азербайджану предстоит адаптировать к требованиям ВТО 50 различных документов — большая часть из них уже прошла этот процесс. Кстати, стране-заявителю дается 10-летний срок, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с международными требованиями.Напомним, что из стран постсоветского пространства пока за рамками ВТО остаются Азербайджан, Беларусь, Туркменистан и Узбекистан. «Раньше высказывались различные мнения относительно целесообразности вступления нашей страны в ВТО, — говорит эксперт в области экономики Фариз Гасымлы, — но сейчас доминирует уверенность, что членство в этой организации будет иметь важнейшие положительные последствия для экономики Азербайджана». TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 10.08.17 | Просмотров : 60

