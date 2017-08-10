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Новости » Экология
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Экология Молодежь меняет мир к лучшему


Азербайджанская студентка рассказала с трибуны
Генассамблеи ООН о новой экологической инициативе



Шесть тысяч молодых людей из 170 стран мира послали работы на конкурс эссе, организованный ООН и компанией ELS Educational Services. Студентам из почти двух тысяч университетов было предложено написать эссе на одном из шести официальных языков ООН, который не является для них родным. В финал попали 60 человек, в том числе и участница из Азербайджана.



Елена ВАПНИЧНАЯ

Финалистов международного конкурса эссе «Много языков — один мир» пригласили на Международный молодежный симпозиум в Северо-восточном университете в США. В качестве финального аккорда они представили с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН свои планы реализации глобальной Повестки дня. Она включает 17 Целей устойчивого развития, которые должны быть выполнены к 2030 году.
Ребята из постсоветских стран говорят, в основном, на китайском, испанском и английском языках. Каждый из них знает еще и другие иностранные языки, но именно на этих они писали эссе, которые послали на конкурс. На этих же языках они выступали и с трибуны Генассамблеи ООН.
Экология стала темой выступления и Айнур Гараевой из Азербайджана. Она училась в магистратуре в Испании, и на испанском языке рассказала другим участникам встречи в Нью-Йорке о своей инициативе «Зеленый поезд». «В самом поезде можно было бы разместить какие-то экологические лаборатории, проводить конференции. То есть эта инициатива направлена и на учителей, и на студентов. Конечная цель — проинформировать как можно больше людей по вопросам экологии в моей стране. И мне кажется, что эта инициатива может быть осуществлена», — рассказала Айнур Гараева.
Тимур Иванов из Казахстана получил степень бакалавра и магистра в Китае и свободно говорит и пишет на китайском языке. Его волнует тема «зеленой энергетики», которая является ключевым фактором в борьбе с изменением климата. «Если мы сейчас не начнем принимать меры, будет поздно, если мы хотим передать свой мир следующим поколениям даже хотя бы таким, какой он есть сейчас, — я не говорю о лучшем, потому что это очень сложная задача», — говорит Тимур.
Александру Стрыжак с Украины, которая написала свое эссе тоже на китайском языке, также волнует, что публика не очень-то осведомлена о проблемах окружающей среды и изменении климата, а многие правительства не спешат включить их в число приоритетов. И у Александры есть план. «Очень маленький процент людей понимает важность климата, климатических изменений окружающей среды, и во многих странах отсутствует законодательная база, которой будет подкрепляться все то, что может быть сделано для преодоления последствий климатических изменений. Мой план фокусируется на двух направлениях: это правительство и парламент, которые должны укрепить законодательство. Потому что все эти статьи в принципе в законах прописаны, но они, к сожалению, имеют декларативный характер. Они все должны осуществляться и повышать знания людей об этой проблеме для того, чтобы они действовали, потому что каждый из нас может что-то сделать», — считает студентка.
Ребята, действительно, полны энтузиазма и не намерены ограничиваться разговорами и прекрасными идеями, которые прозвучали в ООН. «Это невероятный опыт, и если есть люди, которые хотят изменить мир к лучшему, мне кажется, что всем необходимо подавать заявки на участие в этой программе. Я даже не могу выразить, насколько это приятно, сколько мы работали, чтобы в итоге увидеть плод своих стараний и усилий. Я считаю, что это колоссальный опыт, и мы в будущем будем работать над этим проектом», — говорит Айнур Гараева.
Глядя на этих ребят, действительно, верится, что они не сдадутся, не потеряют веру в себя и в то, что мир можно изменить к лучшему.

unmultimedia.org
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 10.08.17 | Просмотров : 57

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