Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Агшин МИРЗАЗАДЕ, директор департамента стратегии PASHA Bank:«Бизнес-модели, применяемые банками, будут меняться в сторону цифровых решений уже в самые ближайшие годы»



Банковский сектор Азербайджана переживает сегодня нелегкие времена. О причинах сложившейся ситуации много говорят и пишут СМИ, эксперты в этой области. И, тем не менее, жизнь не стоит на месте, все новое и инновационное непременно находит для себя место, в том числе и в банковской сфере. Именно этой теме, а точнее перспективам перехода к так называемому «цифровому банкингу», посвящена беседа новостного портала biznesinfo.az с директором департамента стратегии PASHA Bank Агшином МИРЗАЗАДЕ.







— Ранее PASHA Bank анонсировал, что основой Стратегии развития банка на период 2018-2020 гг. станет переход к digital-платформе. Однако по поводу перспектив «цифрового банкинга» появились противоположные суждения. Не считаете ли вы, что на фоне трудностей, с которыми сейчас сталкивается классический банкинг, говорить об этом еще рано?

— Банкинг уже сейчас кардинально меняется и рано или поздно уйдет в цифровую плоскость. И противоречивые суждения тут, скорее, не о том, будет ли современный банкинг цифровым или нет, а о том, что в итоге будут представлять из себя банки, какие операционные модели они выстроят в результате происходящей трансформации, как и через какие каналы будут взаимодействовать со своими клиентами. Есть такое высказывание «Если ты готов, то ты уже опоздал». Поэтому не имеет особого значения, какого рода цифровые решения тот или иной банк будет предлагать своим клиентам. Гораздо важнее уже сейчас понимать, что «цифровой банкинг» — это неизбежность. К нему необходимо готовиться заранее всем участникам банковского сектора и готовить своих клиентов. Мы в PASHA Bank это прекрасно осознаем, ввиду чего наша новая Стратегия развития на 2018-2020 гг. и основана на переходе к digital-решениям — как в работе с клиентами, так в организации работы back-офиса. Конечно, сопутствующих данным процессам трудностей не избежать, однако мы понимаем, что все эти новшества в будущем помогут и нам, и нашим клиентам наладить более эффективное сотрудничество и перейти на новый уровень банкинга.

— Какие ноу-хау и международную экспертизу вы планируете применить в переходе на digital-платформу?

— Нужно определиться, о какой платформе мы говорим. Если вы имеете в виду пример таких компаний, как Amazon, Facebook, Alibaba, то для наших отечественных банков это пока что отдаленная перспектива. В настоящее время мы в PASHA Bank говорим о платформе, которая станет основой для предоставления нашим клиентам бесперебойного и качественного омниканального банкинга. Это позволит им работать с банком удаленно, посредством интернет- и мобильных каналов без необходимости физического присутствия в филиалах.



«Вывести» в digital-поле все предоставляемые нами продукты и услуги мы планируем до конца 2020 года.

— Digital-составляющая Стратегии PASHA Bank на 2018-2020 гг. разрабатывается отдельно или же в общем контексте?

— Стратегия развития будет состоять из трех тесно связанных и взаимозависимых компонентов, охватывающих digital-решения, информационные технологии и непосредственно сам бизнес. Многие полагают, что первые два пункта дублируют друг друга, но это не так. Под первым понимаются возможности и решения на основе применения технологий, под вторым — стратегия построения необходимой IT-архитектуры и инфраструктуры для внедрения digital-инициатив.

Для построения новой стратегии мы привлекли в качестве консультанта компанию IBM, которая имеет достаточный опыт в разработке digital- и IT-стратегий. Применив новый подход в методах анализа рынка, определения потребностей наших клиентов, мы провели масштабную совместную работу и обозначили основные зоны развития внутри организации.

— Какие риски, по-вашему, будут сопровождать участников банковского рынка Азербайджана, в том числе PASHA Bank, при переходе на digital?

— Важно понимать, что переход на «цифровой банкинг» — это не вопрос одного дня или месяца. Чтобы вывести на рынок качественный цифровой продукт, внутри самой организации должны быть выстроены необходимые процессы, на местах должны быть люди, способные этот продукт разработать и запустить. Разработка стратегии — всего лишь небольшая часть процесса, главное же — ее последующая реализация.

Основные риски и трудности при переходе на digital-обслуживание связаны с временными неудобствами, с которыми клиенты могут столкнуться в процессе. Ввиду этого важно понимать, что профессиональное управление всеми этими изменениями и индивидуальный подход к запросу каждого клиента должны стать приоритетными составляющими перехода на «цифровой банкинг». Почти всегда это несет в себе изменения в операционной модели, в организационной структуре, проявляется в возникновении новых зон ответственности. Следует учитывать и необходимость применения новых навыков и квалификаций. Это означает, кроме всего прочего, «выход из зоны комфорта» и для сотрудников организации, что также требует комплексного подхода.

При всем этом существуют также и потенциальные регуляторные риски, когда некоторые цифровые инициативы невозможно осуществить в полной мере по причине определенных ограничений со стороны регуляторов рынка. Помимо этого в современном мире все более важной составляющей системы управления рисками банка становится кибербезопасность. Киберугрозы принимают глобальный характер и могут нанести серьезный ущерб любой финансовой организации, а тем более компаниям, выстроившим свою деятельность на основе цифровых решений.

— Идеи диджитализации возникают там, где они востребованы. Актуальна ли эта формула для деятельности PASHA Bank в Грузии и Турции или у каждого из них свой путь развития?

— Как я уже упомянул выше, цифровой банкинг — это глобальный тренд. Разница лишь в том, что в одних странах процесс ведется уже давно и происходит достаточно быстро, а в других — начался недавно и идет сравнительно медленнее. Отвечая на ваш вопрос, отмечу, что в PASHA Bank Georgia и PASHA Bank Turkey также работают над этими вопросами, и при этом обязательно учитываются специфика и требования собственных рынков.

— Каким вы видите будущее «цифрового банкинга» в Азербайджане и регионе в целом?

— Digital-банкинг — это, прежде всего, серьезные инвестиции в оборудование, программное обеспечение, а самое главное — в людей, которые должны обладать достаточной квалификацией для реализации задуманных планов. Это — качественная автоматизированная банковская система (АБС) и оптимизированные оцифрованные процессы, а уже потом — красивые кнопки на экране мобильного телефона. Исходя из этого, полагаю, что общемировые тренды продолжат «задавать тон», и страны нашего региона, в том числе и Азербайджан, будут активно применять передовые технологии и зарубежный опыт. Делать какие-то далеко идущие выводы и давать прогнозы пока преждевременно, но, учитывая динамику развития сектора ИКТ в Азербайджане, можно не сомневаться в том, что применяемые банками страны бизнес-модели будут меняться в сторону цифровых решений уже в самые ближайшие годы.



biznesinfo.az

Банковский сектор Азербайджана переживает сегодня нелегкие времена. О причинах сложившейся ситуации много говорят и пишут СМИ, эксперты в этой области. И, тем не менее, жизнь не стоит на месте, все новое и инновационное непременно находит для себя место, в том числе и в банковской сфере. Именно этой теме, а точнее перспективам перехода к так называемому «цифровому банкингу», посвящена беседа новостного портала biznesinfo.az с директором департамента стратегии PASHA Bank Агшином МИРЗАЗАДЕ.— Банкинг уже сейчас кардинально меняется и рано или поздно уйдет в цифровую плоскость. И противоречивые суждения тут, скорее, не о том, будет ли современный банкинг цифровым или нет, а о том, что в итоге будут представлять из себя банки, какие операционные модели они выстроят в результате происходящей трансформации, как и через какие каналы будут взаимодействовать со своими клиентами. Есть такое высказывание «Если ты готов, то ты уже опоздал». Поэтому не имеет особого значения, какого рода цифровые решения тот или иной банк будет предлагать своим клиентам. Гораздо важнее уже сейчас понимать, что «цифровой банкинг» — это неизбежность. К нему необходимо готовиться заранее всем участникам банковского сектора и готовить своих клиентов. Мы в PASHA Bank это прекрасно осознаем, ввиду чего наша новая Стратегия развития на 2018-2020 гг. и основана на переходе к digital-решениям — как в работе с клиентами, так в организации работы back-офиса. Конечно, сопутствующих данным процессам трудностей не избежать, однако мы понимаем, что все эти новшества в будущем помогут и нам, и нашим клиентам наладить более эффективное сотрудничество и перейти на новый уровень банкинга.— Нужно определиться, о какой платформе мы говорим. Если вы имеете в виду пример таких компаний, как Amazon, Facebook, Alibaba, то для наших отечественных банков это пока что отдаленная перспектива. В настоящее время мы в PASHA Bank говорим о платформе, которая станет основой для предоставления нашим клиентам бесперебойного и качественного омниканального банкинга. Это позволит им работать с банком удаленно, посредством интернет- и мобильных каналов без необходимости физического присутствия в филиалах.«Вывести» в digital-поле все предоставляемые нами продукты и услуги мы планируем до конца 2020 года.— Стратегия развития будет состоять из трех тесно связанных и взаимозависимых компонентов, охватывающих digital-решения, информационные технологии и непосредственно сам бизнес. Многие полагают, что первые два пункта дублируют друг друга, но это не так. Под первым понимаются возможности и решения на основе применения технологий, под вторым — стратегия построения необходимой IT-архитектуры и инфраструктуры для внедрения digital-инициатив.Для построения новой стратегии мы привлекли в качестве консультанта компанию IBM, которая имеет достаточный опыт в разработке digital- и IT-стратегий. Применив новый подход в методах анализа рынка, определения потребностей наших клиентов, мы провели масштабную совместную работу и обозначили основные зоны развития внутри организации.— Важно понимать, что переход на «цифровой банкинг» — это не вопрос одного дня или месяца. Чтобы вывести на рынок качественный цифровой продукт, внутри самой организации должны быть выстроены необходимые процессы, на местах должны быть люди, способные этот продукт разработать и запустить. Разработка стратегии — всего лишь небольшая часть процесса, главное же — ее последующая реализация.Основные риски и трудности при переходе на digital-обслуживание связаны с временными неудобствами, с которыми клиенты могут столкнуться в процессе. Ввиду этого важно понимать, что профессиональное управление всеми этими изменениями и индивидуальный подход к запросу каждого клиента должны стать приоритетными составляющими перехода на «цифровой банкинг». Почти всегда это несет в себе изменения в операционной модели, в организационной структуре, проявляется в возникновении новых зон ответственности. Следует учитывать и необходимость применения новых навыков и квалификаций. Это означает, кроме всего прочего, «выход из зоны комфорта» и для сотрудников организации, что также требует комплексного подхода.При всем этом существуют также и потенциальные регуляторные риски, когда некоторые цифровые инициативы невозможно осуществить в полной мере по причине определенных ограничений со стороны регуляторов рынка. Помимо этого в современном мире все более важной составляющей системы управления рисками банка становится кибербезопасность. Киберугрозы принимают глобальный характер и могут нанести серьезный ущерб любой финансовой организации, а тем более компаниям, выстроившим свою деятельность на основе цифровых решений.— Как я уже упомянул выше, цифровой банкинг — это глобальный тренд. Разница лишь в том, что в одних странах процесс ведется уже давно и происходит достаточно быстро, а в других — начался недавно и идет сравнительно медленнее. Отвечая на ваш вопрос, отмечу, что в PASHA Bank Georgia и PASHA Bank Turkey также работают над этими вопросами, и при этом обязательно учитываются специфика и требования собственных рынков.— Digital-банкинг — это, прежде всего, серьезные инвестиции в оборудование, программное обеспечение, а самое главное — в людей, которые должны обладать достаточной квалификацией для реализации задуманных планов. Это — качественная автоматизированная банковская система (АБС) и оптимизированные оцифрованные процессы, а уже потом — красивые кнопки на экране мобильного телефона. Исходя из этого, полагаю, что общемировые тренды продолжат «задавать тон», и страны нашего региона, в том числе и Азербайджан, будут активно применять передовые технологии и зарубежный опыт. Делать какие-то далеко идущие выводы и давать прогнозы пока преждевременно, но, учитывая динамику развития сектора ИКТ в Азербайджане, можно не сомневаться в том, что применяемые банками страны бизнес-модели будут меняться в сторону цифровых решений уже в самые ближайшие годы. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 10.08.17 | Просмотров : 59

