Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Армения вновь остается за бортом



На днях состоялась инаугурация президента Ирана Хасана Рухани. Участвовавший в церемонии армянский президент Серж Саргсян постарался придать своему визиту в Исламскую Республику чуть ли не эпохальное значение. Однако реалии свидетельствуют о том, что Ереван не имеет никаких перспектив стать активным участником региональной интеграции посредством Тегерана.







Натиг НАЗИМОГЛУ



Вот уже несколько лет Армения безуспешно пытается стать связующим звеном между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Переговоры по соглашению о льготной торговле между ЕАЭС и ИРИ, действительно, идут, однако совершенно не в контексте армянского «звена». Хотя бы потому, что сама Армения не граничит ни с одной из стран — членов Евразийского союза.

Накануне визита в Тегеран Саргсян отметил в интервью иранскому агентству ИРНА важное значение «зоны свободной торговли», якобы, созданной на границе с Ираном в Сюникской области Армении для сотрудничества между ИРИ и ЕАЭС. Однако по итогам переговоров Саргсяна с Рухани не было заявлено ничего конкретного по этому поводу. Лидеры Ирана и Армении лишь выразили надежду на то, что соглашение между ИРИ и ЕАЭС будет подписано в «не столь отдаленном будущем». Очевидно, что для Ирана данное соглашение важно лишь с точки зрения получения преференций на рынках таких крупных участников ЕАЭС, как Россия, Казахстан, Беларусь, но никак не Армении, пребывающей в тяжелом кризисе и лишенной финансовых средств для продвижения сколь-либо значимых экономических проектов.

Иллюзорными выглядят и надежды Армении на участие в транзите иранского газа в Европу. В интервью иранской газете «Шарг» Саргсян открыто заявил о соответствующей заинтересованности Еревана. Армянские эксперты строят расчеты относительно того, что в случае экспорта иранского газа в Грузию по территории Армении последней удастся «разблокировать Армению в регионе по оси Север–Юг и вовлечь ее в серьезные энергетические проекты». Однако реалии таковы, что Иран не видит Армению в качестве ключевого партнера в своих транзитных делах.

Еще в январе 2016 года Тегеран и Тбилиси достигли предварительной договоренности о ежегодном экспорте до 500 млн кубометров газа в Грузию по территории Армении. Однако эти договоренности не реализованы по сей день. Одной из причин этого является то, что армянский участок газопровода Иран–Армения принадлежит российскому «Газпрому», не желающему способствовать расширению транзитного потенциала Грузии и энергодиверсификации в обход России. Другая же причина заключается в заинтересованности иранской стороны в транзитных возможностях Азербайджана, включая и его роль в формировании транспортного коридора Север–Юг. Именно Азербайджан стал связующим звеном в реализации данного проекта, что было закреплено в ходе прошлогодней трехсторонней встречи глав России, Ирана и Азербайджана в Баку.

По итогам визита Саргсяна в Тегеран пресс-служба армянского президента сообщила об обсуждении с Рухани и вопроса «развития сотрудничества в трехстороннем формате Иран–Армения–Туркменистан». Дело в том, что Армения надеется наладить своповые поставки туркменского газа по территории Ирана. Однако проблема для Еревана состоит в том, что пропускная способность газопровода Иран–Армения составляет всего лишь 6 млн кубометров газа в сутки. Кроме того, визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Баку подтвердил, что сама туркменская сторона считает своим важнейшим стратегическим партнером, в том числе и в сфере энергетики, опять же Азербайджан — лидера Южно-Кавказского региона.

Наконец, Саргсян не дождался ощутимой поддержки от Ирана и в вопросе карабахского урегулирования. Тегеран выступает за урегулирование конфликта мирным путем и регулярно выражает поддержку территориальной целостности Азербайджана. Вместе с тем МИД ИРИ вновь выразил обеспокоенность в связи с возможным вовлечением третьих сил в карабахское урегулирование. Очевидно, Тегеран не прельщает перспектива размещения в зоне карабахского конфликта миротворческих сил под эгидой ОДКБ или западных структур. Но именно их пытается втянуть в карабахский конфликт Армения, рассчитывая тем самым и далее сохранять под своей оккупацией пятую часть территории Азербайджана.

На днях состоялась инаугурация президента Ирана Хасана Рухани. Участвовавший в церемонии армянский президент Серж Саргсян постарался придать своему визиту в Исламскую Республику чуть ли не эпохальное значение. Однако реалии свидетельствуют о том, что Ереван не имеет никаких перспектив стать активным участником региональной интеграции посредством Тегерана.Вот уже несколько лет Армения безуспешно пытается стать связующим звеном между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Переговоры по соглашению о льготной торговле между ЕАЭС и ИРИ, действительно, идут, однако совершенно не в контексте армянского «звена». Хотя бы потому, что сама Армения не граничит ни с одной из стран — членов Евразийского союза.Накануне визита в Тегеран Саргсян отметил в интервью иранскому агентству ИРНА важное значение «зоны свободной торговли», якобы, созданной на границе с Ираном в Сюникской области Армении для сотрудничества между ИРИ и ЕАЭС. Однако по итогам переговоров Саргсяна с Рухани не было заявлено ничего конкретного по этому поводу. Лидеры Ирана и Армении лишь выразили надежду на то, что соглашение между ИРИ и ЕАЭС будет подписано в «не столь отдаленном будущем». Очевидно, что для Ирана данное соглашение важно лишь с точки зрения получения преференций на рынках таких крупных участников ЕАЭС, как Россия, Казахстан, Беларусь, но никак не Армении, пребывающей в тяжелом кризисе и лишенной финансовых средств для продвижения сколь-либо значимых экономических проектов.Иллюзорными выглядят и надежды Армении на участие в транзите иранского газа в Европу. В интервью иранской газете «Шарг» Саргсян открыто заявил о соответствующей заинтересованности Еревана. Армянские эксперты строят расчеты относительно того, что в случае экспорта иранского газа в Грузию по территории Армении последней удастся «разблокировать Армению в регионе по оси Север–Юг и вовлечь ее в серьезные энергетические проекты». Однако реалии таковы, что Иран не видит Армению в качестве ключевого партнера в своих транзитных делах.Еще в январе 2016 года Тегеран и Тбилиси достигли предварительной договоренности о ежегодном экспорте до 500 млн кубометров газа в Грузию по территории Армении. Однако эти договоренности не реализованы по сей день. Одной из причин этого является то, что армянский участок газопровода Иран–Армения принадлежит российскому «Газпрому», не желающему способствовать расширению транзитного потенциала Грузии и энергодиверсификации в обход России. Другая же причина заключается в заинтересованности иранской стороны в транзитных возможностях Азербайджана, включая и его роль в формировании транспортного коридора Север–Юг. Именно Азербайджан стал связующим звеном в реализации данного проекта, что было закреплено в ходе прошлогодней трехсторонней встречи глав России, Ирана и Азербайджана в Баку.По итогам визита Саргсяна в Тегеран пресс-служба армянского президента сообщила об обсуждении с Рухани и вопроса «развития сотрудничества в трехстороннем формате Иран–Армения–Туркменистан». Дело в том, что Армения надеется наладить своповые поставки туркменского газа по территории Ирана. Однако проблема для Еревана состоит в том, что пропускная способность газопровода Иран–Армения составляет всего лишь 6 млн кубометров газа в сутки. Кроме того, визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Баку подтвердил, что сама туркменская сторона считает своим важнейшим стратегическим партнером, в том числе и в сфере энергетики, опять же Азербайджан — лидера Южно-Кавказского региона.Наконец, Саргсян не дождался ощутимой поддержки от Ирана и в вопросе карабахского урегулирования. Тегеран выступает за урегулирование конфликта мирным путем и регулярно выражает поддержку территориальной целостности Азербайджана. Вместе с тем МИД ИРИ вновь выразил обеспокоенность в связи с возможным вовлечением третьих сил в карабахское урегулирование. Очевидно, Тегеран не прельщает перспектива размещения в зоне карабахского конфликта миротворческих сил под эгидой ОДКБ или западных структур. Но именно их пытается втянуть в карабахский конфликт Армения, рассчитывая тем самым и далее сохранять под своей оккупацией пятую часть территории Азербайджана. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 10.08.17 | Просмотров : 59

