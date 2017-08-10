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Среди приоритетов азербайджано-туркменского сотрудничества ведущие позиции занимает транспортная тематика



Принятая в ходе состоявшегося 8-9 августа визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Баку совместная декларация о стратегическом сотрудничестве выводит две соседние страны на новый уровень взаимодействия. Этому призваны способствовать также подписанные по итогам переговоров документы, значительно расширяющие правовую базу азербайджано-туркменских взаимоотношений.



Элеонора АБАСКУЛИЕВА

Стороны подписали межправительственные соглашения, касающиеся сферы морского торгового судоходства, защиты промышленной собственности, авторского права и смежных прав, культуры, охраны окружающей среды, ветеринарии и карантина растений, а также гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На межведомственном уровне заключены соглашения о сотрудничестве в туристической отрасли, в налоговой и правоохранительной сферах. В пакет принятых документов вошли также протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение об организации грузоперевозок, эксплуатации и учета грузовых вагонов и контейнеров в международном железнодорожно-паромном сообщении через порты Баку и Туркменбаши.
Столь существенное расширение правовой базы сотрудничества вызвано, в первую очередь, неудовлетворенностью недостаточным использованием имеющихся возможностей, которая была озвучена как президентом Азербайджана Ильxамом Aлиeвым, так и главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. И даже рост азербайджано-туркменского торгового партнерства за первое полугодие нынешнего года более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не отражает, по их мнению, реального потенциала обеих стран.
Президент Ильxам Aлиeв отметил успешное сотрудничество двух стран в области политики, экономики, энергетики и общий подход к развитию плодотворных связей на международном уровне. Глава азербайджанского государства выразил уверенность, что визит Г.Бердымухамедова в Азербайджан придаст новый импульс развитию в азербайджано-туркменских взаимоотношениях. Свое согласие с коллегой выразил президент Туркменистана, подчеркнув, что приоритетными сферами азербайджано-туркменского сотрудничества могут стать нефтехимическая, газохимическая и электроэнергетическая отрасли.
«В Туркменистане и Азербайджане созданы мощные промышленная и аграрная базы, современная транспортная инфраструктура. Теперь нам необходимо выйти на масштабные проекты промышленной кооперации, взаимодействия в сфере услуг и сельскохозяйственном комплексе», — сказал Г.Бердымухамедов, добавив, что надеется также на хорошие перспективы партнерства в области связи и телекоммуникаций.
После церемонии подписания азербайджано-туркменских документов главы Азербайджана и Туркменистана сделали заявления для прессы. Ильxам Aлиeв подчеркнул: «Большая часть переговоров была посвящена вопросам транспорта.
И в Туркменистане, и в Азербайджане строятся и в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию новые морские торговые порты. Одним из обсуждаемых вопросов было также строительство железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, которая в значительной степени повысит транзитные возможности Азербайджана и Туркменистана». Гурбангулы Бердымухамедов также заявил, что доволен итогами визита. «Особо хочу подчеркнуть конструктивные и содержательные переговоры, которые прошли в условиях взаимного доверия, что является традицией для наших стран». Президент Туркменистана пригласил своего азербайджанского коллегу на церемонию открытия V Азиатских игр, которая состоится в Ашгабате 17 сентября.
TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 10.08.17 | Просмотров : 61

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