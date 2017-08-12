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Археологические находки позволяют изучать историю

по образцам материальной культуры







Для большинства жителей зарубежных стран Азербайджан известен своей нефтью, но вот что касается археологов, то тут совсем другая картина. Раскопки, находки и открытия, сделанные за последние годы экспедициями Института археологии и этнографии НАНА и касающиеся античного периода, привлекли в нашу страну немало зарубежных исследователей. Самые свежие археологические обретения этого месяца — кладбище и поселение, относящиеся к V веку до н.э. Они обнаружены в результате археологических раскопок в селе Гюрдесар Лерикского района.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Археологические исследования на территории античного некрополя в Лерике проводятся уже в течение шести лет. Два года назад, по словам ведущего научного сотрудника института Джейхуна Эминли, появилась информация, что неподалеку находится также античное поселение. В ходе проведенных совместно с американскими учеными раскопок обнаружилось много интересного — оружие античной эпохи, бусы, украшения и предметы быта из фаянса. Найденные образцы материальной культуры свидетельствуют о культурном влиянии империй того времени.

Такие артефакты, проливающие свет не только на историю, особенности культурно-хозяйственной жизни и мировоззрения древнего населения Азербайджана, но и на связи, существовавшие здесь в античный период, появляются в руках ученых все чаще. Это связано, в первую очередь, с расширением объема исследований, которые ведут местные археологи, обнаруживая при этом все новые и новые уникальные артефакты.

Памятник археологии, относящийся к IV-III векам до н.э., был обнаружен весной нынешнего года, можно сказать, случайно. Местные жители, ремонтировавшие дорогу возле села Демирчи Шемахинского района, обнаружили древнее кладбище. Экспедиция археологов во главе с профессором Гафаром Джабиевым провела раскопки. Демирчинский некрополь представлял собой каменные могилы на глубине от 50 до 80 сантиметров. Длина могильных плит — 2 метра. В некоторых были найдены образцы стеклянных и металлических изделий, серебряная чаша, а самое главное — остатки ткани, которые являются самыми древними образцами текстильного производства, найденными в Азербайджане.

На территории государственного историко-культурного заповедника «Авей» в Газахском районе обнаружено около 2 тыс. предметов, датируемых неолитом и предшествующими ему периодами. В основном это орудия труда, сделанные из кремня и вулканического стекла. Ценные находки были отправлены для изучения в Японию. Об этом сообщил директор музея Токийского университета, профессор Йосихиро Нисияки, руководящий исследованиями на территории азербайджанского заповедника. Результаты исследований, проведенных в японских лабораториях, будут представлены широкой общественности.

В прошлом году Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, музей Токийского университета и Авейский государственный историко-культурный заповедник подписали меморандум сроком на пять лет. Согласно этому документу, международная азербайджано-японская экспедиция проводит на территории горы Авей археологические исследования.

«Мы ведем археологические раскопки в пещере Дамджылы, которая является одним из самых известных археологических памятников Азербайджана. Пол пещеры состоит из нескольких слоев, в различные периоды здесь жили люди. Между пещерой Дамджылы и поселением Гёйтепе в Товузском районе, относящемся к периоду неолита, есть ряд сходств. Можно сказать, что они относятся к одному и тому же периоду. Существует вероятность, что пещера Дамджылы даже несколько древнее», — отметил японский ученый. По окончании срока действия меморандума экспонаты, обнаруженные за это время на территории заповедника, будут представлены в музее под открытым небом, который планируется открыть здесь же.

Этим летом продолжались археологические раскопки на территории Ходжавендского района на Наргизтепе. По словам руководителя археологической группы, доктора философии по истории Тевеккюля Aлиeва, в ходе последних раскопок здесь было обнаружено свыше 300 могил, составлен их топографический план. На надгробных камнях имеются различные знаки, надписи и узоры. С XIII-XIV вв. на надгробных камнях на азербайджанском языке арабской графикой высекались эпиграфические тексты. По мнению ученых, исследования артефактов, найденных в Наргизтепе, помогут пролить свет на целый этап истории Азербайджана. Здесь отчетливо видны следы античной истории и истории раннего средневекового древнего государства на территории Азербайджана — Кавказской Албании.

Для большинства жителей зарубежных стран Азербайджан известен своей нефтью, но вот что касается археологов, то тут совсем другая картина. Раскопки, находки и открытия, сделанные за последние годы экспедициями Института археологии и этнографии НАНА и касающиеся античного периода, привлекли в нашу страну немало зарубежных исследователей. Самые свежие археологические обретения этого месяца — кладбище и поселение, относящиеся к V веку до н.э. Они обнаружены в результате археологических раскопок в селе Гюрдесар Лерикского района.Археологические исследования на территории античного некрополя в Лерике проводятся уже в течение шести лет. Два года назад, по словам ведущего научного сотрудника института Джейхуна Эминли, появилась информация, что неподалеку находится также античное поселение. В ходе проведенных совместно с американскими учеными раскопок обнаружилось много интересного — оружие античной эпохи, бусы, украшения и предметы быта из фаянса. Найденные образцы материальной культуры свидетельствуют о культурном влиянии империй того времени.Такие артефакты, проливающие свет не только на историю, особенности культурно-хозяйственной жизни и мировоззрения древнего населения Азербайджана, но и на связи, существовавшие здесь в античный период, появляются в руках ученых все чаще. Это связано, в первую очередь, с расширением объема исследований, которые ведут местные археологи, обнаруживая при этом все новые и новые уникальные артефакты.Памятник археологии, относящийся к IV-III векам до н.э., был обнаружен весной нынешнего года, можно сказать, случайно. Местные жители, ремонтировавшие дорогу возле села Демирчи Шемахинского района, обнаружили древнее кладбище. Экспедиция археологов во главе с профессором Гафаром Джабиевым провела раскопки. Демирчинский некрополь представлял собой каменные могилы на глубине от 50 до 80 сантиметров. Длина могильных плит — 2 метра. В некоторых были найдены образцы стеклянных и металлических изделий, серебряная чаша, а самое главное — остатки ткани, которые являются самыми древними образцами текстильного производства, найденными в Азербайджане.На территории государственного историко-культурного заповедника «Авей» в Газахском районе обнаружено около 2 тыс. предметов, датируемых неолитом и предшествующими ему периодами. В основном это орудия труда, сделанные из кремня и вулканического стекла. Ценные находки были отправлены для изучения в Японию. Об этом сообщил директор музея Токийского университета, профессор Йосихиро Нисияки, руководящий исследованиями на территории азербайджанского заповедника. Результаты исследований, проведенных в японских лабораториях, будут представлены широкой общественности.В прошлом году Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, музей Токийского университета и Авейский государственный историко-культурный заповедник подписали меморандум сроком на пять лет. Согласно этому документу, международная азербайджано-японская экспедиция проводит на территории горы Авей археологические исследования.«Мы ведем археологические раскопки в пещере Дамджылы, которая является одним из самых известных археологических памятников Азербайджана. Пол пещеры состоит из нескольких слоев, в различные периоды здесь жили люди. Между пещерой Дамджылы и поселением Гёйтепе в Товузском районе, относящемся к периоду неолита, есть ряд сходств. Можно сказать, что они относятся к одному и тому же периоду. Существует вероятность, что пещера Дамджылы даже несколько древнее», — отметил японский ученый. По окончании срока действия меморандума экспонаты, обнаруженные за это время на территории заповедника, будут представлены в музее под открытым небом, который планируется открыть здесь же.Этим летом продолжались археологические раскопки на территории Ходжавендского района на Наргизтепе. По словам руководителя археологической группы, доктора философии по истории Тевеккюля Aлиeва, в ходе последних раскопок здесь было обнаружено свыше 300 могил, составлен их топографический план. На надгробных камнях имеются различные знаки, надписи и узоры. С XIII-XIV вв. на надгробных камнях на азербайджанском языке арабской графикой высекались эпиграфические тексты. По мнению ученых, исследования артефактов, найденных в Наргизтепе, помогут пролить свет на целый этап истории Азербайджана. Здесь отчетливо видны следы античной истории и истории раннего средневекового древнего государства на территории Азербайджана — Кавказской Албании. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 12.08.17 | Просмотров : 62



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