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НАНА впервые будет проводить научные

исследования на каспийских островах







Национальная академия наук Азербайджана впервые будет проводить научные исследования на островах Каспийского моря. В ходе исследований Институтом нефти и газа будут изучены процесс почвообразования и вулканизм на островах Каспия, а Институтом зоологии — флора, фауна и ландшафты островов.







Сабина ГУСЕЙНОВА



Следует отметить, что 80% этих островов имеют вулканическое происхождение. Поэтому для реализации поставленной перед учеными инициативы впервые будет использован дроновый аппарат. С его помощью проведут мониторинг территории островов, изучат количество и виды растений, животных и птиц. Эти исследования, проводимые на Каспии, являются большим событием в истории НАНА, так как флора и фауна островов Каспийского моря ранее никогда не были изучены. Как ожидается, экспедиция, в которую вошли 12 человек — почвоведы, геологи, ландшафтоведы и геоботаники, продлится два года.

Первоначальные исследования уже стартовали на острове Чилов, площадь которого составляет всего 6 кв. км. Он сложен из песчано-глинистых пород и покрыт ракушечным песком и скудной степной растительностью. Другое название этого же острова — Жилой. Название символичное, поскольку в отличие от других каспийских архипелагов он действительно обитаемый. Так, с 1950 по 1993 год здесь располагался зенитно-ракетный дивизион ПВО вооруженных сил бывшего СССР. А сегодня здесь проживают около 800 человек, которые занимаются добычей нефти на месторождении «Чилов».

После завершения исследования Чилова ученые обратят внимание и на другие острова Каспия — Кюр Дили, Хара Зира, Беюк Тава, Кичик Тава и Гиль. Самый крупный остров Азербайджана — Кюр Дили, его площадь составляет 45 кв. км, и он образовался как остров дельты Куры. До XX века это был полуостров, который с поднятием вод Каспийского моря превратился в остров. У архипелага равнинный рельеф и полупустынный климат, а часть его занята Гызылагаджским заповедником. В восточной части острова в советское время размещались коневодческие хозяйства. Оставшиеся после закрытия хозяйств лошади живут свободно.

Еще один из исследуемых островов — Хара Зира расположен у юго-восточного побережья Азербайджана. Площадь острова составляет 3,5 кв. км. Почва здесь глинистая, местность холмистая, на юге имеется свой риф. Кроме того, на Хара Зира есть грязевой вулкан, а еще здесь обитают джейраны.

Беюк Тава находится недалеко от полуострова Пираллахи — его длина составляет 550 м, а ширина менее 180 м. Южная часть острова сложена из песка, а северная представляет собой сплошную каменную плиту, что, по-видимому, и определило его название. На западе имеется небольшая бухточка, хорошо защищенная от всех ветров. Рядом с ним расположен и остров Кичик Тава, где преобладает равнинный рельеф.

Остров Гиль расположен у юго-восточного побережья Азербайджана. Почва у архипелага глинистая, что и дало название острову. Он является местом гнездования различных видов чаек и крачек, куликов и уток, а в период зимовки и пролета его водная акватория становится местом значительной концентрации водоплавающих птиц. Именно по этой причине остров Гиль имеет статус птичьего заказника.

Национальная академия наук Азербайджана впервые будет проводить научные исследования на островах Каспийского моря. В ходе исследований Институтом нефти и газа будут изучены процесс почвообразования и вулканизм на островах Каспия, а Институтом зоологии — флора, фауна и ландшафты островов.Следует отметить, что 80% этих островов имеют вулканическое происхождение. Поэтому для реализации поставленной перед учеными инициативы впервые будет использован дроновый аппарат. С его помощью проведут мониторинг территории островов, изучат количество и виды растений, животных и птиц. Эти исследования, проводимые на Каспии, являются большим событием в истории НАНА, так как флора и фауна островов Каспийского моря ранее никогда не были изучены. Как ожидается, экспедиция, в которую вошли 12 человек — почвоведы, геологи, ландшафтоведы и геоботаники, продлится два года.Первоначальные исследования уже стартовали на острове Чилов, площадь которого составляет всего 6 кв. км. Он сложен из песчано-глинистых пород и покрыт ракушечным песком и скудной степной растительностью. Другое название этого же острова — Жилой. Название символичное, поскольку в отличие от других каспийских архипелагов он действительно обитаемый. Так, с 1950 по 1993 год здесь располагался зенитно-ракетный дивизион ПВО вооруженных сил бывшего СССР. А сегодня здесь проживают около 800 человек, которые занимаются добычей нефти на месторождении «Чилов».После завершения исследования Чилова ученые обратят внимание и на другие острова Каспия — Кюр Дили, Хара Зира, Беюк Тава, Кичик Тава и Гиль. Самый крупный остров Азербайджана — Кюр Дили, его площадь составляет 45 кв. км, и он образовался как остров дельты Куры. До XX века это был полуостров, который с поднятием вод Каспийского моря превратился в остров. У архипелага равнинный рельеф и полупустынный климат, а часть его занята Гызылагаджским заповедником. В восточной части острова в советское время размещались коневодческие хозяйства. Оставшиеся после закрытия хозяйств лошади живут свободно.Еще один из исследуемых островов — Хара Зира расположен у юго-восточного побережья Азербайджана. Площадь острова составляет 3,5 кв. км. Почва здесь глинистая, местность холмистая, на юге имеется свой риф. Кроме того, на Хара Зира есть грязевой вулкан, а еще здесь обитают джейраны.Беюк Тава находится недалеко от полуострова Пираллахи — его длина составляет 550 м, а ширина менее 180 м. Южная часть острова сложена из песка, а северная представляет собой сплошную каменную плиту, что, по-видимому, и определило его название. На западе имеется небольшая бухточка, хорошо защищенная от всех ветров. Рядом с ним расположен и остров Кичик Тава, где преобладает равнинный рельеф.Остров Гиль расположен у юго-восточного побережья Азербайджана. Почва у архипелага глинистая, что и дало название острову. Он является местом гнездования различных видов чаек и крачек, куликов и уток, а в период зимовки и пролета его водная акватория становится местом значительной концентрации водоплавающих птиц. Именно по этой причине остров Гиль имеет статус птичьего заказника. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 12.08.17 | Просмотров : 57



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