НАНА впервые будет проводить научные
исследования на каспийских островах
Национальная
академия наук Азербайджана впервые будет проводить научные исследования
на островах Каспийского моря. В ходе исследований Институтом нефти и
газа будут изучены процесс почвообразования и вулканизм на островах
Каспия, а Институтом зоологии — флора, фауна и ландшафты островов.
Сабина ГУСЕЙНОВА
Следует отметить, что 80% этих островов имеют вулканическое происхождение. Поэтому для реализации поставленной перед учеными инициативы впервые будет использован дроновый аппарат. С его помощью проведут мониторинг территории островов, изучат количество и виды растений, животных и птиц. Эти исследования, проводимые на Каспии, являются большим событием в истории НАНА, так как флора и фауна островов Каспийского моря ранее никогда не были изучены. Как ожидается, экспедиция, в которую вошли 12 человек — почвоведы, геологи, ландшафтоведы и геоботаники, продлится два года.
Первоначальные исследования уже стартовали на острове Чилов, площадь которого составляет всего 6 кв. км. Он сложен из песчано-глинистых пород и покрыт ракушечным песком и скудной степной растительностью. Другое название этого же острова — Жилой. Название символичное, поскольку в отличие от других каспийских архипелагов он действительно обитаемый. Так, с 1950 по 1993 год здесь располагался зенитно-ракетный дивизион ПВО вооруженных сил бывшего СССР. А сегодня здесь проживают около 800 человек, которые занимаются добычей нефти на месторождении «Чилов».
После завершения исследования Чилова ученые обратят внимание и на другие острова Каспия — Кюр Дили, Хара Зира, Беюк Тава, Кичик Тава и Гиль. Самый крупный остров Азербайджана — Кюр Дили, его площадь составляет 45 кв. км, и он образовался как остров дельты Куры. До XX века это был полуостров, который с поднятием вод Каспийского моря превратился в остров. У архипелага равнинный рельеф и полупустынный климат, а часть его занята Гызылагаджским заповедником. В восточной части острова в советское время размещались коневодческие хозяйства. Оставшиеся после закрытия хозяйств лошади живут свободно.
Еще один из исследуемых островов — Хара Зира расположен у юго-восточного побережья Азербайджана. Площадь острова составляет 3,5 кв. км. Почва здесь глинистая, местность холмистая, на юге имеется свой риф. Кроме того, на Хара Зира есть грязевой вулкан, а еще здесь обитают джейраны.
Беюк Тава находится недалеко от полуострова Пираллахи — его длина составляет 550 м, а ширина менее 180 м. Южная часть острова сложена из песка, а северная представляет собой сплошную каменную плиту, что, по-видимому, и определило его название. На западе имеется небольшая бухточка, хорошо защищенная от всех ветров. Рядом с ним расположен и остров Кичик Тава, где преобладает равнинный рельеф.
Остров Гиль расположен у юго-восточного побережья Азербайджана. Почва у архипелага глинистая, что и дало название острову. Он является местом гнездования различных видов чаек и крачек, куликов и уток, а в период зимовки и пролета его водная акватория становится местом значительной концентрации водоплавающих птиц. Именно по этой причине остров Гиль имеет статус птичьего заказника.