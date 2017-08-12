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Сегодня ночью нас ожидает самый

красивый метеоритный дождь







Жители нашей страны станут свидетелями грандиозного астрономического феномена. Как сообщили в Национальной академии наук Азербайджана, в ночь с 12 на 13 августа метеоритный дождь Персеиды достигнет в этом году своей максимальной интенсивности. По прогнозам ученых, в небе ожидается до 10-20 метеоров в час. А искать их лучше в северо-восточной части неба, высоко над горизонтом, чуть южнее созвездия Кассиопеи.









Солмаз АЛИЕВА



Текущая неделя оказалась весьма насыщенной у астрономов и звездочетов. В понедельник, 7 августа жители Азербайджана, как и многих других стран мира, могли наблюдать за лунным затмением. Луна стала бордово-красной, и именно из-за этого характерного цвета данное явление называют «кровавой Луной».

А сегодня вечером всех жителей планеты ждет еще одно захватывающее астрономическое шоу, во время которого у любителей загадывать желания появится уникальная возможность провести за своим любимым занятием несколько часов. Звездочеты по всей Европе ожидают ежегодный метеоритный душ Персеиды. Это явление выглядит как сплошные светлые полосы на небе, а за его долгосрочной экспозицией может проследить каждый.

Как объясняют ученые, в Солнечной системе есть миллион астероидов и еще больше метеоритов. Душ Персеиды — самый красивый метеоритный дождь. Его природа невероятно проста. Персеиды являются остатками хвоста кометы Свифта — Таттла. Эти фрагменты пересекаются каждый год с орбитой Земли, образуя «звездный дождь». Остатки кометы, которые очень малы, вспыхивают во время контакта с земной атмосферой и озаряют ночное небо. Большинство фрагментов размером с песчинку, поэтому они не представляют никакой опасности.

Метеоритный дождь Персеиды происходит каждый год с 17 июля по 24 августа. Лучшее время для его наблюдения — с 11 по 14 августа. В течение часа можно увидеть в среднем 80 метеоритов, но в прошлом году, например, астрономы зафиксировали аж 200 метеоритов в час. Они будут появляться один за другим с определенным интервалом. Ярко светящиеся частички пыли и льда входят в атмосферу нашей планеты на скорости более 100 000 км/час.

К сожалению, в отличие от прошлого года, в 2017-м можно увидеть меньше «падающих звезд». Причиной тому — яркая Луна, которая скроет часть метеоритов. Однако самые яркие метеоры, которыми и характеризуется поток Персеиды, разглядеть удастся. В свою очередь процесс падения звезд состоит из двух периодов. Первый из них длится меньше, чем второй, поскольку звезды сгорают в атмосфере Земли, так что вам придется сосредоточиться, чтобы увидеть их. Хорошей новостью является то, что желающим не нужен телескоп: насладиться красотой ночного неба можно будет невооруженным глазом в любом месте. Кстати, следующий подобный метеоритный дождь ожидается через 96 лет.

Отметим, что метеорный поток Персеиды известен человечеству вот уже около двух тысяч лет. Первые упоминания о них содержатся в китайских исторических анналах, датируемых 36 годом н.э., когда «более ста метеоров вспыхнули под утро». Персеиды часто упоминались в японских и корейских летописях VIII-XI веков. В Европе их называли «слезами Святого Лаврентия», так как фестиваль Святого Лаврентия, который проходит в Италии, приходится на самый активный период метеорного дождя — 10 августа. Официально считается, что открывателем ежегодного метеорного дождя Персеиды является бельгийский математик, астроном, метеоролог Адольф Кетеле, который сообщил об этом зрелище в августе 1835 года.

Впервые количество метеоров, вспыхивающих в течение каждого часа, подсчитали в 1839 году. Максимальное количество метеоров за один час тогда составило 160!

Метеорные потоки повторяются строго через год, потому что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом. Земля пересекает эту область не сразу, а в течение нескольких дней или даже недель, так как рой кометных частиц имеет большие размеры. Активность Персеид от года к году непостоянна. Теория предсказывает, что активность всплесков должна слабеть по мере увеличения расстояния между кометой и Землей.

Жители нашей страны станут свидетелями грандиозного астрономического феномена. Как сообщили в Национальной академии наук Азербайджана, в ночь с 12 на 13 августа метеоритный дождь Персеиды достигнет в этом году своей максимальной интенсивности. По прогнозам ученых, в небе ожидается до 10-20 метеоров в час. А искать их лучше в северо-восточной части неба, высоко над горизонтом, чуть южнее созвездия Кассиопеи.Текущая неделя оказалась весьма насыщенной у астрономов и звездочетов. В понедельник, 7 августа жители Азербайджана, как и многих других стран мира, могли наблюдать за лунным затмением. Луна стала бордово-красной, и именно из-за этого характерного цвета данное явление называют «кровавой Луной».А сегодня вечером всех жителей планеты ждет еще одно захватывающее астрономическое шоу, во время которого у любителей загадывать желания появится уникальная возможность провести за своим любимым занятием несколько часов. Звездочеты по всей Европе ожидают ежегодный метеоритный душ Персеиды. Это явление выглядит как сплошные светлые полосы на небе, а за его долгосрочной экспозицией может проследить каждый.Как объясняют ученые, в Солнечной системе есть миллион астероидов и еще больше метеоритов. Душ Персеиды — самый красивый метеоритный дождь. Его природа невероятно проста. Персеиды являются остатками хвоста кометы Свифта — Таттла. Эти фрагменты пересекаются каждый год с орбитой Земли, образуя «звездный дождь». Остатки кометы, которые очень малы, вспыхивают во время контакта с земной атмосферой и озаряют ночное небо. Большинство фрагментов размером с песчинку, поэтому они не представляют никакой опасности.Метеоритный дождь Персеиды происходит каждый год с 17 июля по 24 августа. Лучшее время для его наблюдения — с 11 по 14 августа. В течение часа можно увидеть в среднем 80 метеоритов, но в прошлом году, например, астрономы зафиксировали аж 200 метеоритов в час. Они будут появляться один за другим с определенным интервалом. Ярко светящиеся частички пыли и льда входят в атмосферу нашей планеты на скорости более 100 000 км/час.К сожалению, в отличие от прошлого года, в 2017-м можно увидеть меньше «падающих звезд». Причиной тому — яркая Луна, которая скроет часть метеоритов. Однако самые яркие метеоры, которыми и характеризуется поток Персеиды, разглядеть удастся. В свою очередь процесс падения звезд состоит из двух периодов. Первый из них длится меньше, чем второй, поскольку звезды сгорают в атмосфере Земли, так что вам придется сосредоточиться, чтобы увидеть их. Хорошей новостью является то, что желающим не нужен телескоп: насладиться красотой ночного неба можно будет невооруженным глазом в любом месте. Кстати, следующий подобный метеоритный дождь ожидается через 96 лет.Отметим, что метеорный поток Персеиды известен человечеству вот уже около двух тысяч лет. Первые упоминания о них содержатся в китайских исторических анналах, датируемых 36 годом н.э., когда «более ста метеоров вспыхнули под утро». Персеиды часто упоминались в японских и корейских летописях VIII-XI веков. В Европе их называли «слезами Святого Лаврентия», так как фестиваль Святого Лаврентия, который проходит в Италии, приходится на самый активный период метеорного дождя — 10 августа. Официально считается, что открывателем ежегодного метеорного дождя Персеиды является бельгийский математик, астроном, метеоролог Адольф Кетеле, который сообщил об этом зрелище в августе 1835 года.Впервые количество метеоров, вспыхивающих в течение каждого часа, подсчитали в 1839 году. Максимальное количество метеоров за один час тогда составило 160!Метеорные потоки повторяются строго через год, потому что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом. Земля пересекает эту область не сразу, а в течение нескольких дней или даже недель, так как рой кометных частиц имеет большие размеры. Активность Персеид от года к году непостоянна. Теория предсказывает, что активность всплесков должна слабеть по мере увеличения расстояния между кометой и Землей. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 12.08.17 | Просмотров : 58



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