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Фрагменты из книги «Туркестан

и Южный Кавказ XIX–XX вв.

Дашнаки от Ферганы до Карабаха»







Продолжение. Начало в №№83–87









Направление армян-дашнаков в Туркестан для физического уничтожения мирного населения связано с тем, что именно в конце Первой мировой войны стало ясно, что покровительница армянских террористических организаций — Российская империя уступила свою роль новой власти — большевикам.

Одновременно империя лишилась Карсской области в Восточной Анатолии, где проживало большинство армян Османской империи. Причем Российская империя использовала армян на своей территории преимущественно в «мирных целях», а в Османской империи — в антиправительственных выступлениях. Однако большевикам, захватившим власть в России силой оружия, армяне были нужны, в первую очередь, именно из числа членов партии «Дашнакцутюн». Из них легко было подготовить террористов и карателей. И натравливали их, в первую очередь, против тюркоязычного мусульманского населения, как в Туркестане, так и на Кавказе.

Почему же Советы использовали в собственных интересах армян-дашнаков? Суть в том, что у Российской империи был свой отлаженный аппарат подавления и ликвидации любой опасности. Она не нуждалась в чьей-либо помощи, но у большевиков первоначально такого аппарата не было. Поэтому они сделали ставку на готовую террористическую структуру — национал-шовинистическую партию «Дашнакцутюн». Впоследствии, когда в СССР появился собственный мощный карательный аппарат, предназначенный для подавления народных масс, противоречащих советской власти, надобность в дашнаках отпала и «Дашнакцутюн» на советской территории запретили. Как говорится, «мавр сделал свое дело, мавр должен уйти!»

Истребление мирного населения Ферганской долины Туркестана со стороны армян-дашнаков и при содействии большевиков закономерно привело к ответной акции местного населения. Бесчеловечные и чудовищные действия дашнаков-большевиков детонировали взрыв народного недовольства местного населения, которое переформатировалось в идейно-политическую борьбу в качестве национально-освободительного движения Туркестана против большевиков. Причем характерной чертой национально-освободительных движений было то, что и в Туркестане, и на Кавказе борьба местного населения была нацелена против советской власти и большевиков-армян из «Дашнакцутюн», которые бесчинствовали, убивая мирное тюрко-мусульманское население этих регионов. В результате многолетней войны погибли миллионы местных жителей. В основном это были ни в чем не повинные мирные люди. Так использовали Советы в Туркестане и на Кавказе лозунг «Divide et impera!» («Разделяй и властвуй!»), стравив между собой местных жителей с армянами, а сами наблюдали с высоты советского Олимпа и собирали «урожай».

Узбекские ученые и публицисты систематически проводят специальные исследования с привлечением комплекса архивных материалов по поводу последствий большевистской политики в Туркестане. В результате исследований объективно оценивают события, связанные с большевиками-дашнаками, и последствия их бесчинств в Туркестане. По их мнению, масштабная национально-освободительная война в крае против большевиков в период с 1918 по 1935 год, а также имевшие место мелкие последующие стычки вплоть до

40-х годов подтвердили следующие конкретные причины о неизбежности восстания местного населения против большевиков.

Узбекские ученые называют следующие причины восстания местного населения против большевиков:

— в январе-феврале 1918 года, при разгроме Туркестанской автономии — легитимного государственного образования с официально провозглашенным правительством, в Туркестане была совершена заранее спланированная и хорошо подготовленная бойня местного населения. Большевики для истребления коренного населения края использовали армян-дашнаков. Именно их руками были совершены многочисленные убийства мирного местного населения Ферганской долины;

— чудовищная, антигуманная и бесчеловечная акция по истреблению мирных жителей Ферганской долины армянами-дашнаками вызвала взрыв национального возмущения у местного населения всего Туркестана. Это событие в дальнейшем послужило мощным детонатором для начала национально-освободительной войны местного населения против Советов, которая получила известность как «басмачество»;

— советско-большевистско-дашнакская диктатура совершала акции, целью которых была этническая чистка коренного местного населения Ферганской долины. Эта диктатура стала детонатором для взрыва многолетней войны, которая была причиной гибели миллионов мирных жителей по всей Центральной Азии;

— на начальном этапе деятельности правительства Советов в его составе не было представителей местного населения. Более того, игнорировались права и ущемлялась национальная гордость коренных жителей Туркестана;

— большевистская идеология с самого начала ее появления для народов Туркестана была непонятна и поэтому неприемлема. Местные народы, а это были мусульмане, активно противостояли безбожной большевистской антимусульманской идеологии. По этой причине оказалось много общего в вооруженных выступлениях за освобождение от власти Советов, независимо от того, в каком регионе они происходили и к какой нации принадлежали восставшие;

— в результате ущемления прав местного населения сформировалось совместное народное вооруженное сопротивление, в первую очередь дехкан и ремесленников. Они никак не могли согласиться с безбожным большевистским строем, который активно боролся против мусульман;

— большевистская власть использовала для карательных операций против местного мирного мусульманского населения армян-дашнаков, которые исповедовали христианство григорианской церкви. Большевистская власть повсеместно приветствовала армян-дашнаков и ставила их во главе государственных структур. Армяне-дашнаки назначались властными руководителями тех регионов, где проживали только мусульмане и тюрки;

— массовая бойня мирного местного населения армянами-дашнаками, которые вскоре оказались во главе местной советской власти, породила всеобщее противостояние, ибо для местного населения Туркестана большевики, советы, дашнаки стали общим олицетворением зла, насилия, жестокости, которые способствовали установлению большевистского режима;

— с первых же дней установления большевистского режима начались грабежи местного населения, новая власть игнорировала традиции, обычаи и обряды местных народов, которые формировались веками. Попирались национальные ценности, были реквизированы вакуфные земли и запрещены все формы владения имуществом. Иными словами, многовековой уклад, в том числе национальная гордость, ислам и нормы шариата не только принижались, а именно уничтожались повсеместно, при помощи большевистских отрядов дашнаков;

— социально-политическое положение населения Туркестана не улучшилось и после смены режима в 1918 году. Поэтому с самого начала советизации края стало ясно, что советский строй, установленный большевиками в Туркестане, — это новая форма колониального режима, основы которого были заложены Российской империей задолго до появления большевиков;

— по сообщениям узбекского историка Ш.А.Шамагдиева из газеты «Улуг Туркистан», издаваемой местной интеллигенцией тех лет, дашнаки в течение 1918-1919 годов не только истребляли местных жителей, но также разграбили и уничтожили почти все города в Ферганской долине и 180 селений. В одном только Коканде за три дня они убили 10 тыс. человек, Маргилане — 7 тыс., Андижане — 6 тыс., Намангане — 2 тыс., в местности между Базаркурганом и Кокандом — 4,5 тыс. мирных жителей. Также сообщается о жертвах в селах, где были полностью истреблены местные жители. По сообщениям узбекского историка К.К.Раджабова, было вырезано 2 тыс. местных жителей старого города Оша и расчленены тела детей. В городе Чусте вырезаны 1,5 тыс. мирных жителей.





Продолжение следует

Продолжение. Начало в №№83–87Направление армян-дашнаков в Туркестан для физического уничтожения мирного населения связано с тем, что именно в конце Первой мировой войны стало ясно, что покровительница армянских террористических организаций — Российская империя уступила свою роль новой власти — большевикам.Одновременно империя лишилась Карсской области в Восточной Анатолии, где проживало большинство армян Османской империи. Причем Российская империя использовала армян на своей территории преимущественно в «мирных целях», а в Османской империи — в антиправительственных выступлениях. Однако большевикам, захватившим власть в России силой оружия, армяне были нужны, в первую очередь, именно из числа членов партии «Дашнакцутюн». Из них легко было подготовить террористов и карателей. И натравливали их, в первую очередь, против тюркоязычного мусульманского населения, как в Туркестане, так и на Кавказе.Почему же Советы использовали в собственных интересах армян-дашнаков? Суть в том, что у Российской империи был свой отлаженный аппарат подавления и ликвидации любой опасности. Она не нуждалась в чьей-либо помощи, но у большевиков первоначально такого аппарата не было. Поэтому они сделали ставку на готовую террористическую структуру — национал-шовинистическую партию «Дашнакцутюн». Впоследствии, когда в СССР появился собственный мощный карательный аппарат, предназначенный для подавления народных масс, противоречащих советской власти, надобность в дашнаках отпала и «Дашнакцутюн» на советской территории запретили. Как говорится, «мавр сделал свое дело, мавр должен уйти!»Истребление мирного населения Ферганской долины Туркестана со стороны армян-дашнаков и при содействии большевиков закономерно привело к ответной акции местного населения. Бесчеловечные и чудовищные действия дашнаков-большевиков детонировали взрыв народного недовольства местного населения, которое переформатировалось в идейно-политическую борьбу в качестве национально-освободительного движения Туркестана против большевиков. Причем характерной чертой национально-освободительных движений было то, что и в Туркестане, и на Кавказе борьба местного населения была нацелена против советской власти и большевиков-армян из «Дашнакцутюн», которые бесчинствовали, убивая мирное тюрко-мусульманское население этих регионов. В результате многолетней войны погибли миллионы местных жителей. В основном это были ни в чем не повинные мирные люди. Так использовали Советы в Туркестане и на Кавказе лозунг «Divide et impera!» («Разделяй и властвуй!»), стравив между собой местных жителей с армянами, а сами наблюдали с высоты советского Олимпа и собирали «урожай».Узбекские ученые и публицисты систематически проводят специальные исследования с привлечением комплекса архивных материалов по поводу последствий большевистской политики в Туркестане. В результате исследований объективно оценивают события, связанные с большевиками-дашнаками, и последствия их бесчинств в Туркестане. По их мнению, масштабная национально-освободительная война в крае против большевиков в период с 1918 по 1935 год, а также имевшие место мелкие последующие стычки вплоть до40-х годов подтвердили следующие конкретные причины о неизбежности восстания местного населения против большевиков.Узбекские ученые называют следующие причины восстания местного населения против большевиков:— в январе-феврале 1918 года, при разгроме Туркестанской автономии — легитимного государственного образования с официально провозглашенным правительством, в Туркестане была совершена заранее спланированная и хорошо подготовленная бойня местного населения. Большевики для истребления коренного населения края использовали армян-дашнаков. Именно их руками были совершены многочисленные убийства мирного местного населения Ферганской долины;— чудовищная, антигуманная и бесчеловечная акция по истреблению мирных жителей Ферганской долины армянами-дашнаками вызвала взрыв национального возмущения у местного населения всего Туркестана. Это событие в дальнейшем послужило мощным детонатором для начала национально-освободительной войны местного населения против Советов, которая получила известность как «басмачество»;— советско-большевистско-дашнакская диктатура совершала акции, целью которых была этническая чистка коренного местного населения Ферганской долины. Эта диктатура стала детонатором для взрыва многолетней войны, которая была причиной гибели миллионов мирных жителей по всей Центральной Азии;— на начальном этапе деятельности правительства Советов в его составе не было представителей местного населения. Более того, игнорировались права и ущемлялась национальная гордость коренных жителей Туркестана;— большевистская идеология с самого начала ее появления для народов Туркестана была непонятна и поэтому неприемлема. Местные народы, а это были мусульмане, активно противостояли безбожной большевистской антимусульманской идеологии. По этой причине оказалось много общего в вооруженных выступлениях за освобождение от власти Советов, независимо от того, в каком регионе они происходили и к какой нации принадлежали восставшие;— в результате ущемления прав местного населения сформировалось совместное народное вооруженное сопротивление, в первую очередь дехкан и ремесленников. Они никак не могли согласиться с безбожным большевистским строем, который активно боролся против мусульман;— большевистская власть использовала для карательных операций против местного мирного мусульманского населения армян-дашнаков, которые исповедовали христианство григорианской церкви. Большевистская власть повсеместно приветствовала армян-дашнаков и ставила их во главе государственных структур. Армяне-дашнаки назначались властными руководителями тех регионов, где проживали только мусульмане и тюрки;— массовая бойня мирного местного населения армянами-дашнаками, которые вскоре оказались во главе местной советской власти, породила всеобщее противостояние, ибо для местного населения Туркестана большевики, советы, дашнаки стали общим олицетворением зла, насилия, жестокости, которые способствовали установлению большевистского режима;— с первых же дней установления большевистского режима начались грабежи местного населения, новая власть игнорировала традиции, обычаи и обряды местных народов, которые формировались веками. Попирались национальные ценности, были реквизированы вакуфные земли и запрещены все формы владения имуществом. Иными словами, многовековой уклад, в том числе национальная гордость, ислам и нормы шариата не только принижались, а именно уничтожались повсеместно, при помощи большевистских отрядов дашнаков;— социально-политическое положение населения Туркестана не улучшилось и после смены режима в 1918 году. Поэтому с самого начала советизации края стало ясно, что советский строй, установленный большевиками в Туркестане, — это новая форма колониального режима, основы которого были заложены Российской империей задолго до появления большевиков;— по сообщениям узбекского историка Ш.А.Шамагдиева из газеты «Улуг Туркистан», издаваемой местной интеллигенцией тех лет, дашнаки в течение 1918-1919 годов не только истребляли местных жителей, но также разграбили и уничтожили почти все города в Ферганской долине и 180 селений. В одном только Коканде за три дня они убили 10 тыс. человек, Маргилане — 7 тыс., Андижане — 6 тыс., Намангане — 2 тыс., в местности между Базаркурганом и Кокандом — 4,5 тыс. мирных жителей. Также сообщается о жертвах в селах, где были полностью истреблены местные жители. По сообщениям узбекского историка К.К.Раджабова, было вырезано 2 тыс. местных жителей старого города Оша и расчленены тела детей. В городе Чусте вырезаны 1,5 тыс. мирных жителей. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 12.08.17 | Просмотров : 58



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