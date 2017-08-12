Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Страховка от безработицы



В стране последовательно формируется современная

модель социальной защиты населения







За последнее время в Азербайджане предпринят ряд важных мер, направленных на повышение занятости граждан, привлечение малоимущих категорий населения к малому бизнесу через проекты «Самозанятость» и «ABAD», усиление пенсионного обеспечения людей. Еще одной инициативой в этой сфере станет вступление в силу с 1 января 2018 года закона «О страховании от безработицы», о чем соответствующее распоряжение подписал президент Ильxам Aлиeв. В нем правительству поручено подготовить проект положения об ответственности за невыполнение утвержденного закона, а также обеспечить приведение необходимых правовых актов в соответствие с новым законом.







Ирада АГАЕВА



Закон «О страховании от безработицы» предусматривает два основных компонента — выплату полной или частичной компенсации потерявшему работу человеку в счет потерянной прибыли на период с момента потери им работы и до нового трудоустройства, а также оказание помощи по возвращению его на трудовой рынок. Новая система социальной поддержки безработных предполагает три вида выплаты — основная страховая выплата, дополнение к страховой выплате, минимальный страховой платеж.

Комментируя введение в стране новой системы страхования от безработицы, замминистра труда и социальной защиты Идрис Исаев заявил, что в рыночных условиях особое значение имеют не только обеспечение занятости людей, но и защита безработных и возвращение их на рынок труда. Организация и применение системы обязательного страхования от безработицы составляют важный пункт сотрудничества Азербайджанского правительства с Международной организацией труда.

«В рамках подготовки новой системы был изучен опыт 14 стран. В настоящее время страхование от безработицы в том или ином виде применяется в 72 государствах мира. Азербайджанская модель страхования от безработицы преследует две основные цели. Во-первых, обеспечить финансовую защиту безработных и, во-вторых, посредством различных обучающих курсов вернуть данных лиц на рынок труда», — отмечает Исаев.

Отчисления на обязательное страхование от безработицы будут аккумулироваться в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защиты населения. Как оговорено законом, ежемесячные взносы в размере 1% (с каждого работающего гражданина. — Ред.) будут выплачиваться двумя сторонами — работодателем в размере 0,5% от фонда заработной платы, а также самим наемным работником в размере 0,5% от зарплаты. Данные выплаты следует считать небольшими, с учетом того, что в некоторых странах такие отчисления достигают 3-4%.

В страховой стаж работника будут включены срок выплаты взносов по государственному соцстрахованию (до вступления в силу данного закона) и срок уплаты страховых взносов после начала его применения.

При наступлении страхового случая, которым считается закрытие предприятия или массовые увольнения по другим причинам, размер выплат будет зависеть от стажа страхового платежа. Так, оставшийся безработным (на указанных выше условиях) человек может рассчитывать на 50% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже от трех до пяти лет. При стаже страховых выплат от пяти до десяти лет размер компенсации составит 55% от потерянной зарплаты. И на 60% от ежемесячной зарплаты может рассчитывать человек, плативший страховые взносы по безработице более десяти лет. При страховом стаже до трех лет размер выплат будет соответствовать минимальному размеру заработной платы по стране.

«При первом обращении по страховым выплатам срок составит шесть месяцев, при повторном обращении — еще три месяца. В случае ненаступления страхового случая средства остаются в фонде, как, например, в случае страхования автомобиля», — отметил замминистра.

Что касается граждан, работающих нелегально, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью и не имеющих индивидуальный счет в ГФСЗ, то они окажутся за пределами системы и не смогут получать пособие, так как речь идет лишь о выплатах, которые будут осуществлять наемные работники и работодатели из фонда заработной платы. Однако они смогут зарегистрироваться на курсы повышения квалификации и искать себе новую потенциальную работу.

За последнее время в Азербайджане предпринят ряд важных мер, направленных на повышение занятости граждан, привлечение малоимущих категорий населения к малому бизнесу через проекты «Самозанятость» и «ABAD», усиление пенсионного обеспечения людей. Еще одной инициативой в этой сфере станет вступление в силу с 1 января 2018 года закона «О страховании от безработицы», о чем соответствующее распоряжение подписал президент Ильxам Aлиeв. В нем правительству поручено подготовить проект положения об ответственности за невыполнение утвержденного закона, а также обеспечить приведение необходимых правовых актов в соответствие с новым законом.Закон «О страховании от безработицы» предусматривает два основных компонента — выплату полной или частичной компенсации потерявшему работу человеку в счет потерянной прибыли на период с момента потери им работы и до нового трудоустройства, а также оказание помощи по возвращению его на трудовой рынок. Новая система социальной поддержки безработных предполагает три вида выплаты — основная страховая выплата, дополнение к страховой выплате, минимальный страховой платеж.Комментируя введение в стране новой системы страхования от безработицы, замминистра труда и социальной защиты Идрис Исаев заявил, что в рыночных условиях особое значение имеют не только обеспечение занятости людей, но и защита безработных и возвращение их на рынок труда. Организация и применение системы обязательного страхования от безработицы составляют важный пункт сотрудничества Азербайджанского правительства с Международной организацией труда.«В рамках подготовки новой системы был изучен опыт 14 стран. В настоящее время страхование от безработицы в том или ином виде применяется в 72 государствах мира. Азербайджанская модель страхования от безработицы преследует две основные цели. Во-первых, обеспечить финансовую защиту безработных и, во-вторых, посредством различных обучающих курсов вернуть данных лиц на рынок труда», — отмечает Исаев.Отчисления на обязательное страхование от безработицы будут аккумулироваться в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защиты населения. Как оговорено законом, ежемесячные взносы в размере 1% (с каждого работающего гражданина. — Ред.) будут выплачиваться двумя сторонами — работодателем в размере 0,5% от фонда заработной платы, а также самим наемным работником в размере 0,5% от зарплаты. Данные выплаты следует считать небольшими, с учетом того, что в некоторых странах такие отчисления достигают 3-4%.В страховой стаж работника будут включены срок выплаты взносов по государственному соцстрахованию (до вступления в силу данного закона) и срок уплаты страховых взносов после начала его применения.При наступлении страхового случая, которым считается закрытие предприятия или массовые увольнения по другим причинам, размер выплат будет зависеть от стажа страхового платежа. Так, оставшийся безработным (на указанных выше условиях) человек может рассчитывать на 50% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже от трех до пяти лет. При стаже страховых выплат от пяти до десяти лет размер компенсации составит 55% от потерянной зарплаты. И на 60% от ежемесячной зарплаты может рассчитывать человек, плативший страховые взносы по безработице более десяти лет. При страховом стаже до трех лет размер выплат будет соответствовать минимальному размеру заработной платы по стране.«При первом обращении по страховым выплатам срок составит шесть месяцев, при повторном обращении — еще три месяца. В случае ненаступления страхового случая средства остаются в фонде, как, например, в случае страхования автомобиля», — отметил замминистра.Что касается граждан, работающих нелегально, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью и не имеющих индивидуальный счет в ГФСЗ, то они окажутся за пределами системы и не смогут получать пособие, так как речь идет лишь о выплатах, которые будут осуществлять наемные работники и работодатели из фонда заработной платы. Однако они смогут зарегистрироваться на курсы повышения квалификации и искать себе новую потенциальную работу. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 12.08.17 | Просмотров : 59



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