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В мире наблюдается кризис сливочного масла







Мировые цены на молочные продукты растут три последних месяца подряд. В июле 2017 года они были на 52,2% выше, чем в июне 2016 года. Сейчас средняя цена на сливочное масло в ЕС достигла самой высокой рекордной отметки за 18 лет, превысив 6000 евро за тонну. По сравнению со второй половиной 2014 года, когда цена на сливочное масло составляла 3000 евро за тонну, произошел рост в два раза.







Сабина АЛИЕВА



В мире начался кризис сливочного масла. Так, с начала года цены на сливочное масло в Европе выросли на 100%. Только в июне сливочное масло подорожало на 14%. В качестве причины указываются сокращение объемов производства молока и рост спроса на данный продукт. Пищевые компании Европы заявляют о предстоящем дефиците и росте цен на сливочное масло и в ближайшие месяцы. В июле главный исполнительный директор крупнейшего европейского производителя молочной продукции Arla Педер Турборг отметил, что сейчас индекс цен ФАО на сливочное масло превысил 400 пунктов, в то время как в 2016 году был равен 200 пунктам. Он также предсказал рост цен на кондитерские изделия в ближайшие дни.

Согласно индексу продовольственных цен ФАО, международные цены на сливочное масло, сыры и цельное сухое молоко увеличились, а на обезжиренное сухое молоко — снизились. Сокращение экспортных возможностей привело к росту цен на сливочное масло, которые в июле достигли нового максимального уровня, и разрыв между котировками на сливочное масло и другие виды молочной продукции увеличился. Аналитики в то же время заявляют о серьезном сокращении глобальных запасов сливочного масла. Так, в Европейском союзе по состоянию на 1 июня запасы упали до 1396 тонн. Следует отметить, что эта цифра на 1 июня 2016 года составляла 92 548 тонн.

Цены на сливочное масло на мировом молочном рынке продолжат расти, считает ведущий аналитик молочных рынков аналитического агентства «ИНФАГРО» Максим Фастеев. «Стоимость товара в основных экспортных регионах (Европа, Океания, США) перегрета. Соответственно, высокие цены наблюдаются и в остальном мире, как у импортеров, так и экспортеров. Почему наблюдается такая картина? Первая и основная причина — мировой дисбаланс по молочным жирам и белкам. Снижение производства молока в основных регионах ограничило выпуск количества молочных жиров (масла, молочного жира, сыров) в 2016-2017 годах, что на фоне высокого спроса на те же масло и сыры сгенерировало малые запасы товара на рынке к лету 2017 года. В Европе в мае закончились объемы, участвовавшие в программе приватного хранения, высокий экспортный спрос не позволяет накопить остатки», — утверждает эксперт.

В США происходит очень интересная история, ведь еще в 2012-2013 годах цены на масло и молочные жиры были низкими относительно мирового рынка. «Но уже в 2014-2015 годах стоимость масла в США взлетела до небес, чем напугала всех молочных аналитиков. Основная причина — бум на животные жиры (в т.ч. молочные) внутри страны якобы после «заявлений американских ученых», что масло, оказывается, полезный продукт», — говорит российский эксперт.

Повышение цен на масло не обошло и Азербайджан. Как сообщает информагентство Oxu.Az, цена сливочного масла Ankor в торговых сетях уже выросла с 14,8 маната до 15,2 маната за килограмм.

Мировые цены на молочные продукты растут три последних месяца подряд. В июле 2017 года они были на 52,2% выше, чем в июне 2016 года. Сейчас средняя цена на сливочное масло в ЕС достигла самой высокой рекордной отметки за 18 лет, превысив 6000 евро за тонну. По сравнению со второй половиной 2014 года, когда цена на сливочное масло составляла 3000 евро за тонну, произошел рост в два раза.В мире начался кризис сливочного масла. Так, с начала года цены на сливочное масло в Европе выросли на 100%. Только в июне сливочное масло подорожало на 14%. В качестве причины указываются сокращение объемов производства молока и рост спроса на данный продукт. Пищевые компании Европы заявляют о предстоящем дефиците и росте цен на сливочное масло и в ближайшие месяцы. В июле главный исполнительный директор крупнейшего европейского производителя молочной продукции Arla Педер Турборг отметил, что сейчас индекс цен ФАО на сливочное масло превысил 400 пунктов, в то время как в 2016 году был равен 200 пунктам. Он также предсказал рост цен на кондитерские изделия в ближайшие дни.Согласно индексу продовольственных цен ФАО, международные цены на сливочное масло, сыры и цельное сухое молоко увеличились, а на обезжиренное сухое молоко — снизились. Сокращение экспортных возможностей привело к росту цен на сливочное масло, которые в июле достигли нового максимального уровня, и разрыв между котировками на сливочное масло и другие виды молочной продукции увеличился. Аналитики в то же время заявляют о серьезном сокращении глобальных запасов сливочного масла. Так, в Европейском союзе по состоянию на 1 июня запасы упали до 1396 тонн. Следует отметить, что эта цифра на 1 июня 2016 года составляла 92 548 тонн.Цены на сливочное масло на мировом молочном рынке продолжат расти, считает ведущий аналитик молочных рынков аналитического агентства «ИНФАГРО» Максим Фастеев. «Стоимость товара в основных экспортных регионах (Европа, Океания, США) перегрета. Соответственно, высокие цены наблюдаются и в остальном мире, как у импортеров, так и экспортеров. Почему наблюдается такая картина? Первая и основная причина — мировой дисбаланс по молочным жирам и белкам. Снижение производства молока в основных регионах ограничило выпуск количества молочных жиров (масла, молочного жира, сыров) в 2016-2017 годах, что на фоне высокого спроса на те же масло и сыры сгенерировало малые запасы товара на рынке к лету 2017 года. В Европе в мае закончились объемы, участвовавшие в программе приватного хранения, высокий экспортный спрос не позволяет накопить остатки», — утверждает эксперт.В США происходит очень интересная история, ведь еще в 2012-2013 годах цены на масло и молочные жиры были низкими относительно мирового рынка. «Но уже в 2014-2015 годах стоимость масла в США взлетела до небес, чем напугала всех молочных аналитиков. Основная причина — бум на животные жиры (в т.ч. молочные) внутри страны якобы после «заявлений американских ученых», что масло, оказывается, полезный продукт», — говорит российский эксперт.Повышение цен на масло не обошло и Азербайджан. Как сообщает информагентство Oxu.Az, цена сливочного масла Ankor в торговых сетях уже выросла с 14,8 маната до 15,2 маната за килограмм. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 12.08.17 | Просмотров : 60



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