Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Сабина АСАДОВА, заслуженная артистка Азербайджана:«Все должно быть на высшем уровне, соответствовать статусу фестиваля»



Недавно в азербайджанском городе Габале завершился очередной, девятый по счету, традиционный Международный музыкальный фестиваль под открытым небом, куда съехались всемирно известные музыканты и любители классической музыки. Фестиваль проходил с 29 июля по 3 августа, в нем приняли участие камерные и классические оркестры, музыканты, вокалисты и дирижеры. Информационно-аналитической онлайн-газете Yenicag.Ru удалось побеседовать с заслуженной артисткой Азербайджана, вокалисткой Сабиной АСАДОВОЙ, которая является менеджером

IX Габалинского международного музыкального фестиваля. Во время нашей беседы Сабина ханым поделилась своими впечатлениями о минувшем празднике музыки, который с большим успехом прошел в Габале.









— Сабина ханым, недавно завершился IX Габалинский международный музыкальный фестиваль. На протяжении пяти лет вы принимали в нем участие в качестве вокалистки. Как получилось, что вы стали менеджером этого праздника музыки, и как вы себя чувствуете в новом статусе?

— Уже 9 лет в азербайджанском городе Габале проводится международный музыкальный фестиваль, который организован при поддержке Фонда Гeйдapа Aлиeва и финансовой поддержке Gilan Hospitality Group.

Художественные руководители фестиваля — всемирно известные исполнители Фархад Бадалбейли и Дмитрий Яблонский. На протяжении пяти лет я принимала участие в этом фестивале как певица. Параллельно с этим помогала руководству в составлении программы. Уже три года, как я перешла в другой ранг. Теперь я глава организационного комитета и ответственный менеджер фестиваля.

Мне очень нравится эта работа. Я стараюсь создавать лучшие условия для участников фестиваля. Будучи музыкантом, я знаю, что, прежде всего, необходимо деятелям искусства и артистам. Стараюсь выбирать удобные рейсы, чтобы у музыкантов было время отдохнуть после длительного перелета, а также подбираю для них комфортабельный транспорт, лучшие отели. Это все длительный и кропотливый процесс.

— Интересно узнать ваш взгляд на фестиваль в качестве участника и менеджера-организатора.

— Уровень фестиваля очень высок. В нем принимают участие лучшие музыканты и коллективы, поэтому всегда нужно самой соответствовать этому уровню. Я всегда тщательно продумывала все детали — что спеть, что одеть и т.д.



Это взгляд на фестиваль как певицы, а как менеджер и глава оргкомитета я считаю, что нужно создавать лучшие условия для участников фестиваля, чем, собственно, и занимаюсь. Все должно быть на высшем уровне, соответствовать статусу фестиваля. Поэтому наш музыкальный праздник широко известен в мире и пользуется успехом.

— Чем нынешний фестиваль отличался от предыдущих в плане концертной программы и состава участников? На чем был сделан акцент на этот раз?

— Руководство фестиваля каждый год приглашает на фестиваль лучших музыкантов, известные симфонические оркестры. Искусство не знает границ. К нам на фестиваль приезжают музыканты со всего мира. За эти девять лет программа не повторялась ни разу. Обычно в рамках фестиваля обязательно бывает один вечер, посвященный величайшему азербайджанскому искусству мугама. Местная публика всегда с нетерпением ждет этого. В этом году новшеством фестиваля стала мугамная опера Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун». Дирижер — Джаваншир Джафаров, режиссер — Хафиз Кулиев. Она прозвучала в день открытия фестиваля и прошла с большим успехом. В этом году акцент был сделан на наших музыкантов. Новые имена фестиваля — это Айдан Кулиева, Мамед Раджабли, Энвер Керимов, Магеррам Гусейнов, Эльнара Мамедова, Рена Рагимова, Фаган Гасанлы, молодой дирижер Джавад Тагизаде, квартет «Фуриозо» под руководством Кямали Неймановой. Все эти ребята достойны выступать не только в нашей стране, но и представлять Азербайджан на крупных международных фестивалях и на самых известных музыкальных сценах мира.

— На этот раз еще большее число молодых азербайджанских музыкантов и вокалистов получило возможность выступить на фестивале. На ваш взгляд, им удалось проявить себя?

— В этом году в Азгосфилармонии стартовал новый проект «Gяnclяrя dяstяk» (поддержка молодежи) под руководством народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде. Благодаря этому проекту открываются новые имена нашей талантливой молодежи. Я рада, что у нас столько талантливых ребят, которые могут достойно представлять нашу страну. Мы решили в этом году пригласить ребят и на фестиваль. Выступление на международном фестивале для них — это огромная ответственность. Скажу, что ребята все большие молодцы. Это — Зулейха Усубова, Айтен Ибрагимова, Шейда Алескерова, Джамиля Аскерзаде, Махир Тагизаде, кларнетный квартет «КЛАРТЕ» под руководством Анара Мамедова. В составе квартета талантливые музыканты Мамед Раджабли, Эмиль Багиров, Шариф Багиров, Анар Мамедов. Отмечу, что выступление квартета прошло с большим успехом.

— Насколько важно для молодежи участие в подобных грандиозных событиях?

— Очень важно, ведь подобные мероприятия предоставляют прекрасную возможность для молодых талантливых музыкантов проявить себя и показать свои способности. А это, в свою очередь, может стать поворотным шагом в их творчестве и карьере.

— И напоследок, расскажите о команде, которая работала над организацией IX Габалинского международного музыкального фестиваля.

— Всем известно, что успех фестиваля зависит не только от участников или программы, но также и от команды, которая организует этот праздник. Я рада, что собралась прекрасная команда. Все ее члены — профессионалы своего дела. Мы на связи друг с другом все 24 часа. Работаем вместе уже много лет. Хочу каждому из них выразить свою особую благодарность и признательность: Афят Микаилов (замдиректора Азгосфилармонии), Лейла Бабаева (музредактор филармонии), Айла Закерия-Керимова (музредактор филармонии), Фарид Дибиров (Gilan Hospitality Group), Фуад Ханкишиев (Sky Travel), Эвелина Кучмаева (Sky Travel), Орхан Кухмазов (Sky Travel), Эльгюн Мамедов (президент Gilan Hospitality Group). Эти люди всегда остаются за кадром, но результат их работы у нас перед глазами.

Хочу также выразить отдельную благодарность людям, создающим на протяжении девяти лет все условия в Габале для проведения данного международного музыкального фестиваля на высочайшем уровне. Это председатель Совета старейшин Азербайджана, депутат Милли меджлиса Фаттах Гeйдapов и глава исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, которые присутствуют на каждом концерте, проходящем в рамках этого праздника музыки. В этом году фестиваль посетили высокопоставленные гости, в числе которых были послы Израиля, Индии и других стран, представители дипломатических миссий, творческой интеллигенции и многие другие. В следующем году состоится юбилейный — X Габалинский международный музыкальный фестиваль. Уже есть некоторые идеи по программе, но это пока секрет (улыбается).

— Сабина ханым, большое спасибо за интересную беседу. Мы вам желаем удачи и успехов в профессиональной деятельности.

— Спасибо!

Недавно в азербайджанском городе Габале завершился очередной, девятый по счету, традиционный Международный музыкальный фестиваль под открытым небом, куда съехались всемирно известные музыканты и любители классической музыки. Фестиваль проходил с 29 июля по 3 августа, в нем приняли участие камерные и классические оркестры, музыканты, вокалисты и дирижеры. Информационно-аналитической онлайн-газете Yenicag.Ru удалось побеседовать с заслуженной артисткой Азербайджана, вокалисткой Сабиной АСАДОВОЙ, которая является менеджеромIX Габалинского международного музыкального фестиваля. Во время нашей беседы Сабина ханым поделилась своими впечатлениями о минувшем празднике музыки, который с большим успехом прошел в Габале.— Уже 9 лет в азербайджанском городе Габале проводится международный музыкальный фестиваль, который организован при поддержке Фонда Гeйдapа Aлиeва и финансовой поддержке Gilan Hospitality Group.Художественные руководители фестиваля — всемирно известные исполнители Фархад Бадалбейли и Дмитрий Яблонский. На протяжении пяти лет я принимала участие в этом фестивале как певица. Параллельно с этим помогала руководству в составлении программы. Уже три года, как я перешла в другой ранг. Теперь я глава организационного комитета и ответственный менеджер фестиваля.Мне очень нравится эта работа. Я стараюсь создавать лучшие условия для участников фестиваля. Будучи музыкантом, я знаю, что, прежде всего, необходимо деятелям искусства и артистам. Стараюсь выбирать удобные рейсы, чтобы у музыкантов было время отдохнуть после длительного перелета, а также подбираю для них комфортабельный транспорт, лучшие отели. Это все длительный и кропотливый процесс.— Уровень фестиваля очень высок. В нем принимают участие лучшие музыканты и коллективы, поэтому всегда нужно самой соответствовать этому уровню. Я всегда тщательно продумывала все детали — что спеть, что одеть и т.д.Это взгляд на фестиваль как певицы, а как менеджер и глава оргкомитета я считаю, что нужно создавать лучшие условия для участников фестиваля, чем, собственно, и занимаюсь. Все должно быть на высшем уровне, соответствовать статусу фестиваля. Поэтому наш музыкальный праздник широко известен в мире и пользуется успехом.— Руководство фестиваля каждый год приглашает на фестиваль лучших музыкантов, известные симфонические оркестры. Искусство не знает границ. К нам на фестиваль приезжают музыканты со всего мира. За эти девять лет программа не повторялась ни разу. Обычно в рамках фестиваля обязательно бывает один вечер, посвященный величайшему азербайджанскому искусству мугама. Местная публика всегда с нетерпением ждет этого. В этом году новшеством фестиваля стала мугамная опера Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун». Дирижер — Джаваншир Джафаров, режиссер — Хафиз Кулиев. Она прозвучала в день открытия фестиваля и прошла с большим успехом. В этом году акцент был сделан на наших музыкантов. Новые имена фестиваля — это Айдан Кулиева, Мамед Раджабли, Энвер Керимов, Магеррам Гусейнов, Эльнара Мамедова, Рена Рагимова, Фаган Гасанлы, молодой дирижер Джавад Тагизаде, квартет «Фуриозо» под руководством Кямали Неймановой. Все эти ребята достойны выступать не только в нашей стране, но и представлять Азербайджан на крупных международных фестивалях и на самых известных музыкальных сценах мира.— В этом году в Азгосфилармонии стартовал новый проект «Gяnclяrя dяstяk» (поддержка молодежи) под руководством народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде. Благодаря этому проекту открываются новые имена нашей талантливой молодежи. Я рада, что у нас столько талантливых ребят, которые могут достойно представлять нашу страну. Мы решили в этом году пригласить ребят и на фестиваль. Выступление на международном фестивале для них — это огромная ответственность. Скажу, что ребята все большие молодцы. Это — Зулейха Усубова, Айтен Ибрагимова, Шейда Алескерова, Джамиля Аскерзаде, Махир Тагизаде, кларнетный квартет «КЛАРТЕ» под руководством Анара Мамедова. В составе квартета талантливые музыканты Мамед Раджабли, Эмиль Багиров, Шариф Багиров, Анар Мамедов. Отмечу, что выступление квартета прошло с большим успехом.— Очень важно, ведь подобные мероприятия предоставляют прекрасную возможность для молодых талантливых музыкантов проявить себя и показать свои способности. А это, в свою очередь, может стать поворотным шагом в их творчестве и карьере.— Всем известно, что успех фестиваля зависит не только от участников или программы, но также и от команды, которая организует этот праздник. Я рада, что собралась прекрасная команда. Все ее члены — профессионалы своего дела. Мы на связи друг с другом все 24 часа. Работаем вместе уже много лет. Хочу каждому из них выразить свою особую благодарность и признательность: Афят Микаилов (замдиректора Азгосфилармонии), Лейла Бабаева (музредактор филармонии), Айла Закерия-Керимова (музредактор филармонии), Фарид Дибиров (Gilan Hospitality Group), Фуад Ханкишиев (Sky Travel), Эвелина Кучмаева (Sky Travel), Орхан Кухмазов (Sky Travel), Эльгюн Мамедов (президент Gilan Hospitality Group). Эти люди всегда остаются за кадром, но результат их работы у нас перед глазами.Хочу также выразить отдельную благодарность людям, создающим на протяжении девяти лет все условия в Габале для проведения данного международного музыкального фестиваля на высочайшем уровне. Это председатель Совета старейшин Азербайджана, депутат Милли меджлиса Фаттах Гeйдapов и глава исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, которые присутствуют на каждом концерте, проходящем в рамках этого праздника музыки. В этом году фестиваль посетили высокопоставленные гости, в числе которых были послы Израиля, Индии и других стран, представители дипломатических миссий, творческой интеллигенции и многие другие. В следующем году состоится юбилейный — X Габалинский международный музыкальный фестиваль. Уже есть некоторые идеи по программе, но это пока секрет (улыбается).— Спасибо! TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 12.08.17 | Просмотров : 64



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