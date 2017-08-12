Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Военным преступлениям нет конца



Ереван настойчиво продолжает политику по дестабилизации и без того острой ситуации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. И вновь мишенью оккупантов становятся мирные граждане Азербайджана.







Натиг НАЗИМОГЛУ



На днях вооруженные силы Армении совершили очередное военное преступление. В результате осуществленного ими обстрела из крупнокалиберных орудий с оккупированных азербайджанских территорий приграничного с Арменией села Гаралар Товузского района получил осколочные ранения житель села 13-летний Юсифов Рамин Сабир оглу.

Официальный Баку возложил на армянскую сторону всю ответственность за последствия от чинимых ею регулярных военных преступлений, жертвами которых становятся и азербайджанские дети. Как заявил представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, Азербайджан будет предпринимать все необходимые шаги для предотвращения провокаций и атак со стороны Армении. Он напомнил, что 4 июля в результате осуществленного армянскими войсками намеренного обстрела с применением тяжелого вооружения села Алханлы в Физулинском районе Азербайджана погибли 51-летняя Сахиба Гулиева и ее полуторагодовалая внучка Захра Гулиева. «Несмотря на то, что это зверство со стороны Армении, и в особенности то, что мишенью стали ребенок и женщины, было резко осуждено международной общественностью, агрессор не сделал выводов из своих грязных действий и совершил новое варварское деяние, приведшее к ранению 13-летнего Рамина Юсифова. Жестокость, имеющая целью убийство мирного населения, в том числе и детей, — политика государственного терроризма, осуществляемая военно-политическим руководством Армении», — заявил Хикмет Гаджиев.

Таким образом, армянские вооруженные силы продолжают целенаправленно обстреливать мирных жителей азербайджанских населенных пунктов не только на оккупированных территориях, но и на линии государственной границы нашей страны с Арменией. Для сравнения заметим, что с начала военного конфликта не зафиксировано ни одного случая, когда объектом поражения со стороны азербайджанской армии были бы мирные армяне как в оккупированном Карабахе, так и вдоль азербайджано-армянской границы.

Очевидно, что убийствами мирных жителей, постоянными провокациями на линии соприкосновения войск Армения пытается, прежде всего, напугать азербайджанцев — жителей прифронтовой зоны. Вместе с тем преследуется и четкая политическая задача — затянуть процесс карабахского урегулирования, чреватый неизбежным изменением статус-кво в регионе конфликта. Именно по этой причине Ереван практически отказывается от проведения субстантивных переговоров, то есть переговоров по существу, к чему призывают не только Азербайджан, но и международные посредники в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Последние готовят новую встречу между лидерами Азербайджана и Армении. Однако официальный Баку дает понять, что он не согласится на проведение переговоров просто ради переговоров, а готов лишь к обсуждению реальных шагов, которые способны привести к долгосрочному решению конфликта. Ясно, что под приоритетным «реальным шагом» следует понимать отказ Армении от существующего статус-кво, сложившегося вследствие военной агрессии против Азербайджана и оккупации его земель. Иначе говоря, речь идет о деоккупации пятой части международно-признанной территории Азербайджана, как основополагающего условия на пути к установлению мира между сторонами нагорно-карабахского конфликта.

Если же Армения отказывается решать проблему на основе данного принципа, соответствующего международному праву и предлагаемого сопредседателями Минской группы в качестве одного из ключевых в мирном урегулировании конфликта, то Азербайджан оставляет за собой право освободить свои земли любым путем. Регулярные обстрелы мирного населения Азербайджана с армянской стороны лишь подтверждают правомерность такого подхода.

Ереван настойчиво продолжает политику по дестабилизации и без того острой ситуации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. И вновь мишенью оккупантов становятся мирные граждане Азербайджана.На днях вооруженные силы Армении совершили очередное военное преступление. В результате осуществленного ими обстрела из крупнокалиберных орудий с оккупированных азербайджанских территорий приграничного с Арменией села Гаралар Товузского района получил осколочные ранения житель села 13-летний Юсифов Рамин Сабир оглу.Официальный Баку возложил на армянскую сторону всю ответственность за последствия от чинимых ею регулярных военных преступлений, жертвами которых становятся и азербайджанские дети. Как заявил представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, Азербайджан будет предпринимать все необходимые шаги для предотвращения провокаций и атак со стороны Армении. Он напомнил, что 4 июля в результате осуществленного армянскими войсками намеренного обстрела с применением тяжелого вооружения села Алханлы в Физулинском районе Азербайджана погибли 51-летняя Сахиба Гулиева и ее полуторагодовалая внучка Захра Гулиева. «Несмотря на то, что это зверство со стороны Армении, и в особенности то, что мишенью стали ребенок и женщины, было резко осуждено международной общественностью, агрессор не сделал выводов из своих грязных действий и совершил новое варварское деяние, приведшее к ранению 13-летнего Рамина Юсифова. Жестокость, имеющая целью убийство мирного населения, в том числе и детей, — политика государственного терроризма, осуществляемая военно-политическим руководством Армении», — заявил Хикмет Гаджиев.Таким образом, армянские вооруженные силы продолжают целенаправленно обстреливать мирных жителей азербайджанских населенных пунктов не только на оккупированных территориях, но и на линии государственной границы нашей страны с Арменией. Для сравнения заметим, что с начала военного конфликта не зафиксировано ни одного случая, когда объектом поражения со стороны азербайджанской армии были бы мирные армяне как в оккупированном Карабахе, так и вдоль азербайджано-армянской границы.Очевидно, что убийствами мирных жителей, постоянными провокациями на линии соприкосновения войск Армения пытается, прежде всего, напугать азербайджанцев — жителей прифронтовой зоны. Вместе с тем преследуется и четкая политическая задача — затянуть процесс карабахского урегулирования, чреватый неизбежным изменением статус-кво в регионе конфликта. Именно по этой причине Ереван практически отказывается от проведения субстантивных переговоров, то есть переговоров по существу, к чему призывают не только Азербайджан, но и международные посредники в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ.Последние готовят новую встречу между лидерами Азербайджана и Армении. Однако официальный Баку дает понять, что он не согласится на проведение переговоров просто ради переговоров, а готов лишь к обсуждению реальных шагов, которые способны привести к долгосрочному решению конфликта. Ясно, что под приоритетным «реальным шагом» следует понимать отказ Армении от существующего статус-кво, сложившегося вследствие военной агрессии против Азербайджана и оккупации его земель. Иначе говоря, речь идет о деоккупации пятой части международно-признанной территории Азербайджана, как основополагающего условия на пути к установлению мира между сторонами нагорно-карабахского конфликта.Если же Армения отказывается решать проблему на основе данного принципа, соответствующего международному праву и предлагаемого сопредседателями Минской группы в качестве одного из ключевых в мирном урегулировании конфликта, то Азербайджан оставляет за собой право освободить свои земли любым путем. Регулярные обстрелы мирного населения Азербайджана с армянской стороны лишь подтверждают правомерность такого подхода. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 12.08.17 | Просмотров : 68



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