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В Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил Азербайджана состоялась церемония закрытия конкурса «Кубок моря-2017», организованного в рамках «Международных армейских игр-2017». По итогам общих оценок, которые дала судейская коллегия, экипажи сторожевого корабля G-124 ВМС Азербайджана и малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России, набрав в общем зачете по 246 баллов, стали победителями конкурса.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



В «Кубке моря-2017», проведенном в акватории Каспия, в территориальных водах нашей страны, принимали участие 300 человек личного состава. Соревнования проводились в три этапа — артиллерийские стрельбы, организация борьбы за живучесть судна, морская готовность и работа по спасению. По словам главного судьи соревнований, капитана первого ранга Шахина Мамедова, для проведения конкурса на высоком уровне портовые мосты, учебно-тренировочные комплексы и другие обучающие центры были приведены в состояние полной готовности. В отличие от прошлогодних соревнований, на этот раз к экипажам кораблей ВМС Азербайджана, России и Казахстана присоединились представители ВМС Ирана. В «Кубке моря-2017» участвовали сторожевые корабли ВМС Азербайджана G-124, G-122, один из которых и стал победителем соревнований.

В ходе первого этапа корабли стран-участниц отработали на полигонах Каспийского моря конкурсные задания, которые были далеко непростыми. Заняв определенный район, корабли выполнили стрельбы по воздушным целям, умение захватить которые должны были продемонстрировать экипажи. Несмотря на то, что в состязаниях участвовали команды четырех стран, борьба, надо сказать, оказалась достаточно напряженной. Оценивалась как слаженность работы экипажей кораблей, так и мастерство корабельных боевых расчетов. Поставленные в ходе конкурса задачи важны еще и потому, что моряки конкурирующих флотов должны добиваться высокого уровня взаимопонимания и обмениваться опытом в вопросах эксплуатации техники, вверенного вооружения, считают военные эксперты. Иными словами, условия максимально приближены к боевым.

В ходе второго этапа конкурса «Кубок моря-2017» «Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке» представителями ВМС четырех стран был выполнен эпизод — «Борьба с поступлением воды» на береговом тренажерном комплексе. Военным морякам, участвовавшим в эпизоде по использованию спасательных средств, для преодоления дистанции в соответствии с правилами пришлось на скорости надевать морские спасательные комбинезоны, преодолевать 25 метров по воде до спасательного плота, взбираться на него, а затем с использованием весел добираться до места старта вновь с преодолением 25 метров водной поверхности. Первое место по итогам выполнения упражнения было присуждено команде артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана, второе — «G-124» ВМС Азербайджана, третье — команде РФ.

Соревнования по профессиональному мастерству военных моряков проходили в сложных условиях. Волнение на море и низкая облачность стали причиной переноса артиллерийской дуэли и отражения налета авиации на другое время. Однако в «АРМИ-2017» вели борьбу не только азербайджанские моряки. Наши военнослужащие участвовали также в турнирах «Танковый биатлон», «Полевая кухня», «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня». Эти военно-прикладные конкурсы позволяют продемонстрировать умения и навыки солдат и офицеров, относящихся к разным видам и родам войск.

В Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил Азербайджана состоялась церемония закрытия конкурса «Кубок моря-2017», организованного в рамках «Международных армейских игр-2017». По итогам общих оценок, которые дала судейская коллегия, экипажи сторожевого корабля G-124 ВМС Азербайджана и малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России, набрав в общем зачете по 246 баллов, стали победителями конкурса.В «Кубке моря-2017», проведенном в акватории Каспия, в территориальных водах нашей страны, принимали участие 300 человек личного состава. Соревнования проводились в три этапа — артиллерийские стрельбы, организация борьбы за живучесть судна, морская готовность и работа по спасению. По словам главного судьи соревнований, капитана первого ранга Шахина Мамедова, для проведения конкурса на высоком уровне портовые мосты, учебно-тренировочные комплексы и другие обучающие центры были приведены в состояние полной готовности. В отличие от прошлогодних соревнований, на этот раз к экипажам кораблей ВМС Азербайджана, России и Казахстана присоединились представители ВМС Ирана. В «Кубке моря-2017» участвовали сторожевые корабли ВМС Азербайджана G-124, G-122, один из которых и стал победителем соревнований.В ходе первого этапа корабли стран-участниц отработали на полигонах Каспийского моря конкурсные задания, которые были далеко непростыми. Заняв определенный район, корабли выполнили стрельбы по воздушным целям, умение захватить которые должны были продемонстрировать экипажи. Несмотря на то, что в состязаниях участвовали команды четырех стран, борьба, надо сказать, оказалась достаточно напряженной. Оценивалась как слаженность работы экипажей кораблей, так и мастерство корабельных боевых расчетов. Поставленные в ходе конкурса задачи важны еще и потому, что моряки конкурирующих флотов должны добиваться высокого уровня взаимопонимания и обмениваться опытом в вопросах эксплуатации техники, вверенного вооружения, считают военные эксперты. Иными словами, условия максимально приближены к боевым.В ходе второго этапа конкурса «Кубок моря-2017» «Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке» представителями ВМС четырех стран был выполнен эпизод — «Борьба с поступлением воды» на береговом тренажерном комплексе. Военным морякам, участвовавшим в эпизоде по использованию спасательных средств, для преодоления дистанции в соответствии с правилами пришлось на скорости надевать морские спасательные комбинезоны, преодолевать 25 метров по воде до спасательного плота, взбираться на него, а затем с использованием весел добираться до места старта вновь с преодолением 25 метров водной поверхности. Первое место по итогам выполнения упражнения было присуждено команде артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана, второе — «G-124» ВМС Азербайджана, третье — команде РФ.Соревнования по профессиональному мастерству военных моряков проходили в сложных условиях. Волнение на море и низкая облачность стали причиной переноса артиллерийской дуэли и отражения налета авиации на другое время. Однако в «АРМИ-2017» вели борьбу не только азербайджанские моряки. Наши военнослужащие участвовали также в турнирах «Танковый биатлон», «Полевая кухня», «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня». Эти военно-прикладные конкурсы позволяют продемонстрировать умения и навыки солдат и офицеров, относящихся к разным видам и родам войск. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 12.08.17 | Просмотров : 73



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