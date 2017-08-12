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Всемирный банк финансировал реализацию полусотни

различных проектов в Азербайджане







В этом году исполняется 25 лет установлению партнерских связей между Азербайджаном и Всемирным банком (ВБ). За минувшие четверть века один из крупнейших в мире финансовых институтов выделил $3,78 млрд на реализацию в нашей стране 50 проектов инфраструктурного, институционального и отраслевого назначений.







Ильгар РАГИМОВ



Из упомянутых полусотни проектов 41 общим бюджетом $1,7 млрд уже завершен. Сейчас в рабочем режиме находятся еще девять проектов, совокупная смета которых составляет более $2 млрд.

О продуктивности и целесообразности сотрудничества нашей страны с ВБ можно судить по реализации на протяжении последних нескольких лет проекта «Азербайджанские сельские инициативы» (AzRIP). По словам главы Бакинского офиса банка Навида Хассана Нагви, примерно через девять месяцев завершится его вторая фаза, которая стартовала в 2012 году.

Стоимость третьей фазы проекта может составить порядка $50-100 млн: «Окончательный объем финансирования и работ, которые будут осуществлены в рамках проекта, станут известны по итогам переговоров ВБ с правительством Азербайджана».

Что касается второй фазы проекта, то ее стоимость составляет $53,6 млн, еще $50 млн были выделены в 2014 году в рамках дополнительного финансирования. На этой стадии будут реализованы 1270 микропроектов, а всего бенефициарами AzRIP-2 станут около 3,5 млн человек. Данный проект выполняется на основе результатов первой фазы, которая способствовала увеличению доходов 600 тыс. азербайджанских фермеров, улучшению ирригационных услуг для 700 тыс. человек и обеспечению безопасной питьевой водой 150 сельских жителей. Проект охватывает пять основных зон — равнинный Ширван, Муган-Сальянскую, Нахчыванскую, Северную и Северо-западную зоны.

Между тем ВБ изъявил о своей готовности сотрудничать с нашей страной и в столь важной для Азербайджана энергетической сфере. Так, в случае запроса от правительства Азербайджана банк может выделить дополнительный кредит на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Стоит напомнить, что совет директоров ВБ в конце 2016 года уже выделил под этот проект $800 млн — по $400 млн ЗАО «Южный газовый коридор» (Азербайджан) и компании BOTAS (Турция).

Привлекательно выглядит и предложение Всемирного банка по организации предпринимательской деятельности в университетах Азербайджана. По словам Нагви, в этом направлении уже проделана определенная работа: «Мы провели переговоры с министром образования Азербайджана, который всячески поддерживает эту идею. Поэтому мы продолжим переговоры и посмотрим, где именно можем предложить нашу помощь».

Глава Бакинского офиса ВБ отметил, что другим направлением, в котором Всемирный банк хочет работать в этом году, является помощь правительству Азербайджана по развитию экономики страны: привлечение международных экспертов, обсуждение различных элементов, которые могут помочь ускорить развитие экономики и возобновить ее рост, и так далее.

Банк, продолжил Нагви, будет совместно работать для проведения диагностики рабочих мест, рассматривать, какие виды рабочих мест доступны сегодня, а какие могут быть доступны при развитии той или иной отрасли экономики, какие работы можно совершить для устранения преград в сфере занятости. В целом, как считают в ВБ, реализуемые правительством Азербайджана реформы имеют действенный потенциал для оказания позитивного влияния на экономику страны.

В этом году исполняется 25 лет установлению партнерских связей между Азербайджаном и Всемирным банком (ВБ). За минувшие четверть века один из крупнейших в мире финансовых институтов выделил $3,78 млрд на реализацию в нашей стране 50 проектов инфраструктурного, институционального и отраслевого назначений.Из упомянутых полусотни проектов 41 общим бюджетом $1,7 млрд уже завершен. Сейчас в рабочем режиме находятся еще девять проектов, совокупная смета которых составляет более $2 млрд.О продуктивности и целесообразности сотрудничества нашей страны с ВБ можно судить по реализации на протяжении последних нескольких лет проекта «Азербайджанские сельские инициативы» (AzRIP). По словам главы Бакинского офиса банка Навида Хассана Нагви, примерно через девять месяцев завершится его вторая фаза, которая стартовала в 2012 году.Стоимость третьей фазы проекта может составить порядка $50-100 млн: «Окончательный объем финансирования и работ, которые будут осуществлены в рамках проекта, станут известны по итогам переговоров ВБ с правительством Азербайджана».Что касается второй фазы проекта, то ее стоимость составляет $53,6 млн, еще $50 млн были выделены в 2014 году в рамках дополнительного финансирования. На этой стадии будут реализованы 1270 микропроектов, а всего бенефициарами AzRIP-2 станут около 3,5 млн человек. Данный проект выполняется на основе результатов первой фазы, которая способствовала увеличению доходов 600 тыс. азербайджанских фермеров, улучшению ирригационных услуг для 700 тыс. человек и обеспечению безопасной питьевой водой 150 сельских жителей. Проект охватывает пять основных зон — равнинный Ширван, Муган-Сальянскую, Нахчыванскую, Северную и Северо-западную зоны.Между тем ВБ изъявил о своей готовности сотрудничать с нашей страной и в столь важной для Азербайджана энергетической сфере. Так, в случае запроса от правительства Азербайджана банк может выделить дополнительный кредит на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Стоит напомнить, что совет директоров ВБ в конце 2016 года уже выделил под этот проект $800 млн — по $400 млн ЗАО «Южный газовый коридор» (Азербайджан) и компании BOTAS (Турция).Привлекательно выглядит и предложение Всемирного банка по организации предпринимательской деятельности в университетах Азербайджана. По словам Нагви, в этом направлении уже проделана определенная работа: «Мы провели переговоры с министром образования Азербайджана, который всячески поддерживает эту идею. Поэтому мы продолжим переговоры и посмотрим, где именно можем предложить нашу помощь».Глава Бакинского офиса ВБ отметил, что другим направлением, в котором Всемирный банк хочет работать в этом году, является помощь правительству Азербайджана по развитию экономики страны: привлечение международных экспертов, обсуждение различных элементов, которые могут помочь ускорить развитие экономики и возобновить ее рост, и так далее.Банк, продолжил Нагви, будет совместно работать для проведения диагностики рабочих мест, рассматривать, какие виды рабочих мест доступны сегодня, а какие могут быть доступны при развитии той или иной отрасли экономики, какие работы можно совершить для устранения преград в сфере занятости. В целом, как считают в ВБ, реализуемые правительством Азербайджана реформы имеют действенный потенциал для оказания позитивного влияния на экономику страны. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 12.08.17 | Просмотров : 100



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