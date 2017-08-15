Новости » Спорт Введите слово для поиска : Спорт Соскучились по голам



Первый тур чемпионата страны порадовал результативностью







Довольно результативным оказался первый тур стартовавшего в минувший уик-энд чемпионата Азербайджана по футболу. Было забито тринадцать голов в четырех встречах, причем три матча завершились со счетом 2:1. Именно с таким результатом «Габала» одолела «Интер», «Зиря» переиграла «Сабаил», а «Сумгайыт» огорчил «Кяпаз».







Ага АСЛАНОВ



После вылета из Лиги Европы «Габала» сосредоточилась на внутреннем первенстве и обыграла в дебютном матче «банкиров» — 2:1. Уже к 24-й минуте гостевого для себя поединка серебряный призер минувшего первенства вел с преимуществом в два мяча после ударов Эльвина Мамедова и Филипа Озобича. Лишь незадолго до конца встречи хозяева ответили выстрелом Пардиса Фарджат-Азада, но уйти от поражения не смогли.

Несмотря на победу, главный тренер «Габалы» Роман Григорчук признался, что у него все еще есть вопросы по игре некоторых своих футболистов. А его визави Заур Сванадзе в свою очередь отметил, что его команда имела шанс на ничью. «Сыграли неплохо, надеюсь, что добьемся положительного результата в последующих турах», — подчеркнул грузинский специалист.

Недавний дебютант Лиги Европы «Зиря» на своем поле довольно уверенно переиграла новичка премьер-лиги «Сабаил» — 2:1. Уже на 2-й минуте хозяевам удался быстрый гол в исполнении Милана Дюрича, а вскоре свое имя на табло вписал и Ричард Гадзе. «Сабаилу» удалось отквитать один гол усилиями Вугара Надырова, но на большее рассчитывать не приходилось.

«Сумгайыт» на своем поле переиграл «Кяпаз» — 2:1. На гол «химика» Джавида Имамвердиева ответил форвард гянджинцев Виктор Осегейл, и равновесие держалось вплоть до 74-й минуты, когда Амиль Юнусов принес хозяевам поля победу.

«Гарабах» начал защиту титула, уверенно выиграв у «Нефтчи» — 3:1. Дубль оформил Маир Мадатов. Впрочем, сейчас агдамцы сосредоточены на матчах раунда плей-офф против датского «Копенгагена», которые могут стать для них важнейшими в сезоне.

Довольно результативным оказался первый тур стартовавшего в минувший уик-энд чемпионата Азербайджана по футболу. Было забито тринадцать голов в четырех встречах, причем три матча завершились со счетом 2:1. Именно с таким результатом «Габала» одолела «Интер», «Зиря» переиграла «Сабаил», а «Сумгайыт» огорчил «Кяпаз».После вылета из Лиги Европы «Габала» сосредоточилась на внутреннем первенстве и обыграла в дебютном матче «банкиров» — 2:1. Уже к 24-й минуте гостевого для себя поединка серебряный призер минувшего первенства вел с преимуществом в два мяча после ударов Эльвина Мамедова и Филипа Озобича. Лишь незадолго до конца встречи хозяева ответили выстрелом Пардиса Фарджат-Азада, но уйти от поражения не смогли.Несмотря на победу, главный тренер «Габалы» Роман Григорчук признался, что у него все еще есть вопросы по игре некоторых своих футболистов. А его визави Заур Сванадзе в свою очередь отметил, что его команда имела шанс на ничью. «Сыграли неплохо, надеюсь, что добьемся положительного результата в последующих турах», — подчеркнул грузинский специалист.Недавний дебютант Лиги Европы «Зиря» на своем поле довольно уверенно переиграла новичка премьер-лиги «Сабаил» — 2:1. Уже на 2-й минуте хозяевам удался быстрый гол в исполнении Милана Дюрича, а вскоре свое имя на табло вписал и Ричард Гадзе. «Сабаилу» удалось отквитать один гол усилиями Вугара Надырова, но на большее рассчитывать не приходилось.«Сумгайыт» на своем поле переиграл «Кяпаз» — 2:1. На гол «химика» Джавида Имамвердиева ответил форвард гянджинцев Виктор Осегейл, и равновесие держалось вплоть до 74-й минуты, когда Амиль Юнусов принес хозяевам поля победу.«Гарабах» начал защиту титула, уверенно выиграв у «Нефтчи» — 3:1. Дубль оформил Маир Мадатов. Впрочем, сейчас агдамцы сосредоточены на матчах раунда плей-офф против датского «Копенгагена», которые могут стать для них важнейшими в сезоне. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 15.08.17 | Просмотров : 41



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