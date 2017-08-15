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Фрагменты из книги «Туркестан

и Южный Кавказ XIX–XX вв.

Дашнаки от Ферганы до Карабаха»







Продолжение. Начало в №№83–88









Эти данные о жертвах «дашнакско-большевистского террора» в Туркестане, исполненного армянскими карателями по заданию большевиков, подтверждаются архивными материалами. Согласно только предварительным подсчетам, опубликованным в Национальной энциклопедии Узбекистана, за три месяца дашнаки в Ферганской долине убили 35 тыс. мирных жителей — женщин, стариков и детей. По архивным данным и со слов свидетелей тех лет, число жертв от голода и боевых действий превысило более миллиона. За десять лет были убиты 1 млн 700 тыс. местного населения. Эти данные о жертвах только Ферганской долины. По сообщениям узбекского историка Мансурхужа Ходжаева, советская власть для подавления национально-освободительного движения Туркестана в Ферганской долине использовала 260-270 тыс. солдат регулярной армии, вооруженных современным оружием. После подавления повстанческого движения с 1935 по 1939 год десятки тысяч мирных жителей были расстреляны и изгнаны из родной земли в Сибирь, на Дальний Восток и север России. По данным зарубежных источников, при установлении советской власти всего в Средней Азии число жертв составило 5 млн 600 тыс. человеческих жизней.

Октябрьский переворот в Петрограде в 1917 году, а также установление большевиками «революционной диктатуры» в Андижане, где до середины 1919 года доминировали дашнаки, открыли этим неоколониалистам доступ к богатым и разнообразным природным ресурсам Туркестана. Вместе с тем господство большевиков и дашнаков дало им возможность безнаказанно обирать местное население, у которого они реквизировали продовольствие и имущество.

Хотя формально колониальный строй Российской империи был повержен, в период правления большевиков колониальная политика не только не исчезла, но стала совершенствоваться. Местное население ожесточенно сопротивлялась новой колониальной политике, которая реквизировала все, что имеется у простого населения. В связи с этим в знак протеста, а также после разрушения дашнаками кишлаков многие жители Ферганской долины уходили в ряды национально-освободительного движения Туркестана. Здесь они вливались в боевые отряды ополченцев, которых советские идеологические и партийные работники необоснованно называли «бандитами» и «басмачами».

Итогом всего этого стало развернувшееся ранней весной 1918 года сначала в Ферганской долине, а затем и в остальном Туркестане полномасштабное национально-освободительное движение.

После разгрома Туркестанской автономии большевики приступили к грабежу местного населения. 28 февраля 1918 года был объявлен декрет Совнаркома Туркестанского края, которым конфисковался и объявлялся собственностью рабоче-крестьянского правительства Туркестанского края весь хлопок, в каком бы виде он ни был и где бы ни находился. Одним словом, этот декрет основательно дискредитировал большевиков в глазах местного населения. Было ясно, что большевики под видом освободителей пришли грабить.

По сведениям Мунавваркары Абдурашидхана, после событий января-февраля 1918 года тайные организации «Иттихади тараккий» («Прогрессивное единогласие», 1917-1920), «Миллий иттихад» («Национальное единогласие», 1920-1925), «Национальное освобождение» (1925-1929) и «Национальное единство Туркестана» (1921-1923, лидер — Ахмад Заки Валидий Тоган) развернули деятельность для того, чтобы взять власть в Туркестане. Поэтому они призывали свободолюбивый народ к борьбе за национальную независимость.

Начальный этап формирования военного движения за национальное освобождение, направленного против большевистского строя, связан с именами Кичик Эргаша (1885-1918) и Катта Эргаша (1880-1921). 27 февраля 1918 года в одном из боев против дашнаков у кишлака Бачкир в окрестностях Коканда смертью шахида погиб Кичик Эргаш. Его место предводителя занял Катта Эргаш (его также называли Мулла Эргаш), который поднял знамя освобождения против колониального режима большевиков в Ферганской долине.

В сражениях за родную землю ополченцы, несмотря на переброску против них все новых войск, бились храбро и успешно. Так, в конце февраля 1918 года в городе Асака Эргаш курбаши и 8000 его джигитов поклялись на Коране «сражаться с большевиками до последней капли крови». Сам он пал в бою за город Маргилан летом 1919 года. Его преемник Халходжа 22 августа 1919 года примкнул со своими бойцами к войскам Мадаминбека.

К концу марта 1918 года имя Катта Эргаша уже было на устах всех жителей Ферганской долины. Будучи патриотами своей родины, они понимали, что достижение независимости будет нелегким делом. Поэтому они все как один вооружились и участвовали в боевых операциях как против армянского засилья, организованного в Туркестане партией «Дашнакцутюн», так и против большевиков и красной армии. Однако, разрушив к этому времени Туркестанскую автономию, единолично властвовавшие в крае дашнаки прямым насилием и с применением оружия начали формировать в крае советскую систему управления.

В феврале 1919 года боевые части национально-освободительного движения Туркестана начали военные действия в Андижане. Местный гарнизон, состоявший, в основном, из армян, возложил ответственность за это на мирных мусульманских жителей старого города Андижана. После этого ложного заявления в течение недели армянские каратели проводили в домах местных мусульман обыски, сопровождавшиеся грабежами, убийствами и изнасилованиями. Огромное количество молодых девушек из старого города дашнаки увозили в Андижанскую крепость целыми телегами.

22 сентября 1919 года на курултае курбаши в памирском ауле Иркештам было создано «Фаргона муваккат мухторият хукумати» — Ферганское временное автономное правительство. В его состав вошли шесть мусульман и восемь русских. Главой правительства и главнокомандующим его войсками утвердили Мадаминбека.

Участие в национально-освободительном движении такого способного полководца, каким являлся Мадаминбек, имело большое значение. Будучи хорошим организатором, он смог объединить курбаши повстанческих отрядов Ферганской долины в одном сводном полку. После этого Мадаминбек провел переговоры с бухарским эмиром и хивинским ханом об организации совместной борьбы против красной армии. Затем он отправил своих представителей к руководителям борцов за независимость Самаркандской области — Бахрам беку и Ачил беку. Доверенные лица были направлены также в Афганистан и Турцию.

Мадаминбек через бывшего российского консула в Кашгаре Успенского и главного консула Великобритании Эсертона обратился к мировому сообществу с призывом признать национально-освободительное движение в Туркестане. Это было важно для получения финансовой и военной помощи США и Западной Европы. При этом он заявил, что как признание, так и помощь ему необходимы для борьбы с большевиками.

Одновременно Мадаминбек старался объединить все оппозиционные силы в единый фронт борьбы против деспотического советско-большевистского режима в Ферганской долине. В связи с этим он четко сформировал свои политические принципы. В результате его организаторский и управленческий опыт переняли и другие предводители, в том числе Катта Эргаш и Шермухаммадбек в Ферганской долине, Ибрагимбек Лакай, Мулла Абдулкаххар, Энвер паша и Салим паша в Бухарской Республике, Джунейид хан в Хорезмской Республике.

Весной 1920 года в Хорезмском оазисе развернулась повстанческая борьба против невиданных грабежей и насилия красноармейцев. Отряды дехкан и ремесленников выступили против них в Куня-Ургенче, Илялли, Ташаузе, Мангыте, Кушкупире, Чимбае, Кунграде и Турткуле. В Хорезме некоторые отряды продолжали национально-освободительную борьбу против большевиков вплоть до 1935 года. То же самое происходило, с небольшими перерывами, в Восточной Бухаре и Ферганской долине.





Продолжение следует

Продолжение. Начало в №№83–88Эти данные о жертвах «дашнакско-большевистского террора» в Туркестане, исполненного армянскими карателями по заданию большевиков, подтверждаются архивными материалами. Согласно только предварительным подсчетам, опубликованным в Национальной энциклопедии Узбекистана, за три месяца дашнаки в Ферганской долине убили 35 тыс. мирных жителей — женщин, стариков и детей. По архивным данным и со слов свидетелей тех лет, число жертв от голода и боевых действий превысило более миллиона. За десять лет были убиты 1 млн 700 тыс. местного населения. Эти данные о жертвах только Ферганской долины. По сообщениям узбекского историка Мансурхужа Ходжаева, советская власть для подавления национально-освободительного движения Туркестана в Ферганской долине использовала 260-270 тыс. солдат регулярной армии, вооруженных современным оружием. После подавления повстанческого движения с 1935 по 1939 год десятки тысяч мирных жителей были расстреляны и изгнаны из родной земли в Сибирь, на Дальний Восток и север России. По данным зарубежных источников, при установлении советской власти всего в Средней Азии число жертв составило 5 млн 600 тыс. человеческих жизней.Октябрьский переворот в Петрограде в 1917 году, а также установление большевиками «революционной диктатуры» в Андижане, где до середины 1919 года доминировали дашнаки, открыли этим неоколониалистам доступ к богатым и разнообразным природным ресурсам Туркестана. Вместе с тем господство большевиков и дашнаков дало им возможность безнаказанно обирать местное население, у которого они реквизировали продовольствие и имущество.Хотя формально колониальный строй Российской империи был повержен, в период правления большевиков колониальная политика не только не исчезла, но стала совершенствоваться. Местное население ожесточенно сопротивлялась новой колониальной политике, которая реквизировала все, что имеется у простого населения. В связи с этим в знак протеста, а также после разрушения дашнаками кишлаков многие жители Ферганской долины уходили в ряды национально-освободительного движения Туркестана. Здесь они вливались в боевые отряды ополченцев, которых советские идеологические и партийные работники необоснованно называли «бандитами» и «басмачами».Итогом всего этого стало развернувшееся ранней весной 1918 года сначала в Ферганской долине, а затем и в остальном Туркестане полномасштабное национально-освободительное движение.После разгрома Туркестанской автономии большевики приступили к грабежу местного населения. 28 февраля 1918 года был объявлен декрет Совнаркома Туркестанского края, которым конфисковался и объявлялся собственностью рабоче-крестьянского правительства Туркестанского края весь хлопок, в каком бы виде он ни был и где бы ни находился. Одним словом, этот декрет основательно дискредитировал большевиков в глазах местного населения. Было ясно, что большевики под видом освободителей пришли грабить.По сведениям Мунавваркары Абдурашидхана, после событий января-февраля 1918 года тайные организации «Иттихади тараккий» («Прогрессивное единогласие», 1917-1920), «Миллий иттихад» («Национальное единогласие», 1920-1925), «Национальное освобождение» (1925-1929) и «Национальное единство Туркестана» (1921-1923, лидер — Ахмад Заки Валидий Тоган) развернули деятельность для того, чтобы взять власть в Туркестане. Поэтому они призывали свободолюбивый народ к борьбе за национальную независимость.Начальный этап формирования военного движения за национальное освобождение, направленного против большевистского строя, связан с именами Кичик Эргаша (1885-1918) и Катта Эргаша (1880-1921). 27 февраля 1918 года в одном из боев против дашнаков у кишлака Бачкир в окрестностях Коканда смертью шахида погиб Кичик Эргаш. Его место предводителя занял Катта Эргаш (его также называли Мулла Эргаш), который поднял знамя освобождения против колониального режима большевиков в Ферганской долине.В сражениях за родную землю ополченцы, несмотря на переброску против них все новых войск, бились храбро и успешно. Так, в конце февраля 1918 года в городе Асака Эргаш курбаши и 8000 его джигитов поклялись на Коране «сражаться с большевиками до последней капли крови». Сам он пал в бою за город Маргилан летом 1919 года. Его преемник Халходжа 22 августа 1919 года примкнул со своими бойцами к войскам Мадаминбека.К концу марта 1918 года имя Катта Эргаша уже было на устах всех жителей Ферганской долины. Будучи патриотами своей родины, они понимали, что достижение независимости будет нелегким делом. Поэтому они все как один вооружились и участвовали в боевых операциях как против армянского засилья, организованного в Туркестане партией «Дашнакцутюн», так и против большевиков и красной армии. Однако, разрушив к этому времени Туркестанскую автономию, единолично властвовавшие в крае дашнаки прямым насилием и с применением оружия начали формировать в крае советскую систему управления.В феврале 1919 года боевые части национально-освободительного движения Туркестана начали военные действия в Андижане. Местный гарнизон, состоявший, в основном, из армян, возложил ответственность за это на мирных мусульманских жителей старого города Андижана. После этого ложного заявления в течение недели армянские каратели проводили в домах местных мусульман обыски, сопровождавшиеся грабежами, убийствами и изнасилованиями. Огромное количество молодых девушек из старого города дашнаки увозили в Андижанскую крепость целыми телегами.22 сентября 1919 года на курултае курбаши в памирском ауле Иркештам было создано «Фаргона муваккат мухторият хукумати» — Ферганское временное автономное правительство. В его состав вошли шесть мусульман и восемь русских. Главой правительства и главнокомандующим его войсками утвердили Мадаминбека.Участие в национально-освободительном движении такого способного полководца, каким являлся Мадаминбек, имело большое значение. Будучи хорошим организатором, он смог объединить курбаши повстанческих отрядов Ферганской долины в одном сводном полку. После этого Мадаминбек провел переговоры с бухарским эмиром и хивинским ханом об организации совместной борьбы против красной армии. Затем он отправил своих представителей к руководителям борцов за независимость Самаркандской области — Бахрам беку и Ачил беку. Доверенные лица были направлены также в Афганистан и Турцию.Мадаминбек через бывшего российского консула в Кашгаре Успенского и главного консула Великобритании Эсертона обратился к мировому сообществу с призывом признать национально-освободительное движение в Туркестане. Это было важно для получения финансовой и военной помощи США и Западной Европы. При этом он заявил, что как признание, так и помощь ему необходимы для борьбы с большевиками.Одновременно Мадаминбек старался объединить все оппозиционные силы в единый фронт борьбы против деспотического советско-большевистского режима в Ферганской долине. В связи с этим он четко сформировал свои политические принципы. В результате его организаторский и управленческий опыт переняли и другие предводители, в том числе Катта Эргаш и Шермухаммадбек в Ферганской долине, Ибрагимбек Лакай, Мулла Абдулкаххар, Энвер паша и Салим паша в Бухарской Республике, Джунейид хан в Хорезмской Республике.Весной 1920 года в Хорезмском оазисе развернулась повстанческая борьба против невиданных грабежей и насилия красноармейцев. Отряды дехкан и ремесленников выступили против них в Куня-Ургенче, Илялли, Ташаузе, Мангыте, Кушкупире, Чимбае, Кунграде и Турткуле. В Хорезме некоторые отряды продолжали национально-освободительную борьбу против большевиков вплоть до 1935 года. То же самое происходило, с небольшими перерывами, в Восточной Бухаре и Ферганской долине. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 15.08.17 | Просмотров : 36



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