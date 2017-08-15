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Оборонпром Азербайджана ускоренными темпами

осваивает производство современного вооружения







Азербайджан предпринимает все необходимые меры для наращивания своего военного потенциала. Причины этого всем известны: наша страна находится в состоянии войны с соседней Арменией. В любой момент по приказу Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильxама Aлиeва азербайджанская армия, имеющая высокий уровень боевой выучки личного состава, современную технику и вооружение, готова приступить к решительным действиям по освобождению оккупированных армянами территорий.







Борис ЛЯШКО



Успех в боевых операциях, конечно же, в огромной степени зависит от уровня укомплектованности наших войсковых подразделений современной боевой техникой и вооружением, это аксиома. Поэтому государство не жалеет средств на военную сферу: увеличиваются бюджетные отчисления, эффективно, с большой самоотдачей работает Миноборонпром, укрепляются его международные связи.

Недавно состоялось заседание коллегии Министерства оборонной промышленности республики по итогам первого полугодия текущего года. Глава ведомства Явер Джамалов в своем выступлении отметил, что продукция азербайджанского оборонпрома сегодня экспортируется в более чем 10 стран, объем производства продукции оборонного назначения возрос почти на 34%. Ассортимент выпускаемой продукции достиг солидной цифры и составляет 1200 наименований.

Весьма важно, что интенсивно развивается и укрепляется международное сотрудничество в области оборонной промышленности между Азербайджаном и другими странами — производителями боевой техники, вооружения и боеприпасов. Крупнейшим нашим партнером в этой области является Российская Федерация. Еще в феврале 2003 года в Баку было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве между странами, а спустя три года — соглашение о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества.

В начале лета текущего года Азербайджан получил очередную партию военной техники из России в соответствии с межправительственным соглашением и в рамках военно-технического сотрудничества между странами. Это вооружение «усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений ВС Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника», заявили в Минобороны АР, добавив, что поставки российской военной техники и вооружения будут продолжены. «Главным нашим партнером в этом деле является РФ, — заявил президент Азербайджана Ильxам Aлиeв представителям СМИ. — Большое число контрактов уже реализовано. Сегодня вооружение азербайджанской армии — это, в основном, российское. И мы довольны этим сотрудничеством».

Особые отношения у Азербайджана сложились с братской Турцией в сфере военно-технического сотрудничества. Недавно сайт Минобороны привел слова министра генерал-полковника Закира Гасанова, который подчеркнул расширение азербайджано-турецких связей в военной и военно-технической сфере, а также в области военного образования. Более 20 турецких компаний — производителей военно-технической продукции тесно сотрудничает со своими азербайджанскими партнерами. В качестве примера можно привести компанию Roketsan, которая совместно с научно-производственным объединением Iqlim Министерства оборонной промышленности Азербайджана освоило производство многоствольных ракетных установок.

Военное сотрудничество Азербайджана с Израилем также доказало свою эффективность. За последнее десятилетие Израиль в рамках двусторонних соглашений официально продал Баку широкий спектр оружия летального и нелетального действия — от стрелкового оружия, бронетехники, минометов до беспилотных летательных аппаратов различного рода, радаров и систем ПВО, а также ракетных артиллерийских систем. В определенной степени это сотрудничество также эволюционировало — некоторые системы вооружения, первоначально приобретенные нашей страной, в настоящее время производятся на предприятиях оборонпрома Азербайджана в соответствии с лицензиями, выданными израильской военной промышленностью.

Мало кто знает, что Азербайджан в военной сфере сотрудничает с такой экзотической для нас страной, как Южно-Африканская Республика. Речь идет о совместном производстве бронемашин «Матадор» и «Мародер» и их экспорте в страны Центральной Азии и СНГ. Проект реализуется южноафриканской компанией Paramount Group и Министерством оборонной промышленности Азербайджана. Что примечательно: на данный момент ни РФ, ни Украина, ни Беларусь, как основные поставщики колесной и гусеничной техники на постсоветском пространстве, не имеют аналогов «Матадора» и «Мародера». Это дает возможность Азербайджану стать активным участником рынка вооружений не только в качестве потребителя, но и поставщика военной техники особого профиля.

Азербайджан предпринимает все необходимые меры для наращивания своего военного потенциала. Причины этого всем известны: наша страна находится в состоянии войны с соседней Арменией. В любой момент по приказу Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Ильxама Aлиeва азербайджанская армия, имеющая высокий уровень боевой выучки личного состава, современную технику и вооружение, готова приступить к решительным действиям по освобождению оккупированных армянами территорий.Успех в боевых операциях, конечно же, в огромной степени зависит от уровня укомплектованности наших войсковых подразделений современной боевой техникой и вооружением, это аксиома. Поэтому государство не жалеет средств на военную сферу: увеличиваются бюджетные отчисления, эффективно, с большой самоотдачей работает Миноборонпром, укрепляются его международные связи.Недавно состоялось заседание коллегии Министерства оборонной промышленности республики по итогам первого полугодия текущего года. Глава ведомства Явер Джамалов в своем выступлении отметил, что продукция азербайджанского оборонпрома сегодня экспортируется в более чем 10 стран, объем производства продукции оборонного назначения возрос почти на 34%. Ассортимент выпускаемой продукции достиг солидной цифры и составляет 1200 наименований.Весьма важно, что интенсивно развивается и укрепляется международное сотрудничество в области оборонной промышленности между Азербайджаном и другими странами — производителями боевой техники, вооружения и боеприпасов. Крупнейшим нашим партнером в этой области является Российская Федерация. Еще в феврале 2003 года в Баку было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве между странами, а спустя три года — соглашение о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и полученные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества.В начале лета текущего года Азербайджан получил очередную партию военной техники из России в соответствии с межправительственным соглашением и в рамках военно-технического сотрудничества между странами. Это вооружение «усилит боевые и маневренные возможности передовых подразделений ВС Азербайджана по поражению бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, малоскоростных воздушных целей, живой силы и других объектов противника», заявили в Минобороны АР, добавив, что поставки российской военной техники и вооружения будут продолжены. «Главным нашим партнером в этом деле является РФ, — заявил президент Азербайджана Ильxам Aлиeв представителям СМИ. — Большое число контрактов уже реализовано. Сегодня вооружение азербайджанской армии — это, в основном, российское. И мы довольны этим сотрудничеством».Особые отношения у Азербайджана сложились с братской Турцией в сфере военно-технического сотрудничества. Недавно сайт Минобороны привел слова министра генерал-полковника Закира Гасанова, который подчеркнул расширение азербайджано-турецких связей в военной и военно-технической сфере, а также в области военного образования. Более 20 турецких компаний — производителей военно-технической продукции тесно сотрудничает со своими азербайджанскими партнерами. В качестве примера можно привести компанию Roketsan, которая совместно с научно-производственным объединением Iqlim Министерства оборонной промышленности Азербайджана освоило производство многоствольных ракетных установок.Военное сотрудничество Азербайджана с Израилем также доказало свою эффективность. За последнее десятилетие Израиль в рамках двусторонних соглашений официально продал Баку широкий спектр оружия летального и нелетального действия — от стрелкового оружия, бронетехники, минометов до беспилотных летательных аппаратов различного рода, радаров и систем ПВО, а также ракетных артиллерийских систем. В определенной степени это сотрудничество также эволюционировало — некоторые системы вооружения, первоначально приобретенные нашей страной, в настоящее время производятся на предприятиях оборонпрома Азербайджана в соответствии с лицензиями, выданными израильской военной промышленностью.Мало кто знает, что Азербайджан в военной сфере сотрудничает с такой экзотической для нас страной, как Южно-Африканская Республика. Речь идет о совместном производстве бронемашин «Матадор» и «Мародер» и их экспорте в страны Центральной Азии и СНГ. Проект реализуется южноафриканской компанией Paramount Group и Министерством оборонной промышленности Азербайджана. Что примечательно: на данный момент ни РФ, ни Украина, ни Беларусь, как основные поставщики колесной и гусеничной техники на постсоветском пространстве, не имеют аналогов «Матадора» и «Мародера». Это дает возможность Азербайджану стать активным участником рынка вооружений не только в качестве потребителя, но и поставщика военной техники особого профиля. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 15.08.17 | Просмотров : 49



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