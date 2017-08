Новости » Социум Введите слово для поиска : Социум Я в рабочие пойду



Министерство образования Азербайджана расширяет формат программы модернизации системы профессионального образования в стране, привлекая к процессу работодателей и общественные объединения, реализующие различные проекты в этой сфере. В диалоге между сторонами по вопросам развития профобразования возникают интересные предложения, появляются свежие идеи.







Реализация выдвигаемых предложений помогает изменить стереотип в общественном сознании об имидже профтеха, знакомит учащихся школ с новациями, внедряемыми в средних специальных учебных заведениях страны. На семинаре, организованном Минобразования с участием представителей гражданского общества и сотрудников Госагентства по профессиональному образованию, было сообщено об очередной акции, направленной на усиление партнерства в этой сфере.

Представители неправительственных организаций (НПО) и учащиеся бакинских школ №№45, 46, гуманитарно-технического лицея, интерната №11 совершили инфотур в Step IT Academy, приняли участие в тренингах по выбору специальности. Упомянутая международная академия готовит кадры по таким специальностям, как сетевые технологии и системное администрирование, компьютерная графика и дизайнерские программы обеспечения. В ходе инфотура председатель ассоциации «Образование для взрослых» Азер Рамазанов посоветовал учащимся получать профессиональное образование в ссузах, обладающих современной инфраструктурой.

Подобный инфотур был организован и для сотрудников медиа в профессиональное учреждение №5. В рамках информационных туров в профлицеи учащиеся и представители НПО ознакомились с современным образовательным учреждением, получили полезные советы по выбору будущей специальности. По мнению Рамазанова, необходимо проводить такие мероприятия не только в нашей стране, но и реализовывать программы обмена опытом для азербайджанской аудитории в ведущих странах Европы и Азии. Ассоциация уже имеет опыт организации подобных туров в Германию, Италию и Россию, в этом направлении она может сотрудничать с Госагентством по профобразованию.

Директор Центра обучения и развития Тельман Елчиев обратил внимание на необходимость развития связей ссузов с работодателями в деле трудоустройства выпускников профлицеев. Он подчеркнул важное значение тренингов по развитию социального партнерства между государством и частным сектором. В частности, у Минобразования налажено весьма продуктивное партнерство с British Council, а также с ведущими представителями туристической индустрии страны — отелями Absheron Hotel Group, Hilton Hotel, Fairmont Hotel, Four Seasons Hotel, Hyatt Regency Hotel, Marriott Hotel. В рамках такого формата сотрудничества реализован пилотный проект по подготовке учебных программ по специальностям «повар», «хозяйственные работы» и др. Кроме того, при содействии компании BP в рамках проекта «Подготовка новых профессиональных специальностей в сельском хозяйстве» готовятся учебные пособия для будущих специалистов по растениеводству, агросервису, а при поддержке ПРООН — учебное пособие по животноводству.

Важным моментом являются реализуемый совместно с норвежским образовательным и обучающим центром Rogaland (RTTM) проект «Усиление профессионального образования и развития» по подготовке учебных программ по ряду рабочих специальностей, создание Центра профобучения, финансируемого Корейским фондом экономического развития и сотрудничества. В этом году в магистратуру по специальности «управление профобразованием» в Германию, в университет Магдебурга, Минобразования отправлены пятеро азербайджанских студентов.

Еще одним результатом партнерства профильных структур главного образовательного ведомства страны с общественными объединениями стала подготовка концепции по развитию профобразования в Азербайджане и повышению его статуса. Ключевым моментом документа являются продвижение имиджа профобразования в средних общеобразовательных школах, необходимость проведения более активной и массовой работы в сфере выбора специальности и профориентации. Концепция призвана помочь учащимся лучше подготовиться к будущему, самостоятельно выбрать специальность по своим способностям и интересам, добиться в жизни успеха.

