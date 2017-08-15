Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Валентин МАСЛАКОВ, экс-главный тренер сборной России по легкой атлетике:«Азербайджан всегда славился своими спринтерами!»

Вряд ли погрешим против истины, если скажем, что самой большой сенсацией завершившегося в минувшее воскресенье чемпионата мира по легкой атлетике стала блестящая победа нашего земляка Рамиля Гулиева в беге на 200 метров. С фантастическим успехом азербайджанского спринтера, выступающего за команду Турции, поздравили президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильxам Aлиeв. Выдающемуся результату азербайджанского спортсмена искренне рады и в России, так как к этой великой победе его привел русский тренер Олег Мухин. В эксклюзивном интервью порталу «Москва–Баку» о Рамиле Гулиеве рассказывает Валентин МАСЛАКОВ, в течение многих лет возглавлявший лекгоатлетическую сборную России.







— Валентин Михайлович, разумеется, вы смотрели финал в Лондоне на 200-метровке. Казалось бы, победа именно Рамиля Гулиева в каком-то смысле сенсационна, поскольку его личный рекорд уступал результатам сразу четырех соперников.

— На чемпионатах мира личные рекорды не очень принимаются во внимание, если речь не идет о таком человеке, как Усэйн Болт. А все остальные результаты у бежавших с Рамилем спринтеров были все-таки примерно одинаковыми, с незначительной разницей. Поэтому Рамиля изначально стоило рассматривать как вероятного претендента на победу. Конечно, большинство специалистов склонялись к мысли, что, скорее всего, он станет призером, а не чемпионом. Тем не менее это случилось! И победа Рамиля абсолютно справедлива: по бегу он ни в чем не уступал конкурентам и даже, как мы теперь знаем, сумел их превзойти.

— За счет чего, как вы считаете?

— Во-первых, Рамиль очень талантливый и способный парень. В Азербайджане всегда была сильная спринтерская школа, еще во времена Советского Союза азербайджанцы готовили спринтеров в сборную, и эти традиции сохранились. Так что Азербайджан всегда славился своими спринтерами. Поначалу Рамиля тренировал его отец, затем его взял Олег Мухин, российский тренер, который остается рядом с ним до сих пор. Олег — очень толковый тренер, кроме того, вместе с Мухиным с Рамилем работает замечательный специалист Октай Мирзоев, наш научный сотрудник, который работает со спринтерами в сборной России. Он азербайджанец, но еще много лет назад приехал в Россию. Вместе с личным тренером Рамиля они выстраивают и планируют всю работу на тренировках. У Олега Мухина множество своих собственных, очень интересных и новаторских разработок, это его личное ноу-хау, он применяет их в работе с Рамилем, и, как мы видим, небезуспешно, и при этом ничего не скрывает от наших специалистов, охотно выступает с докладами на конференциях в России.

— В свое время Рамиль Гулиев хотел принять российское гражданство, однако затем выбрал турецкое.

— Я прекрасно помню эту историю, наши переговоры с ним. И я, и тогдашний президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев были полностью «за» и готовы были оказать молодому, одаренному парню любую поддержку.



Мы предложили Рамилю и Олегу Мухину на выбор два тренировочных центра — в Саранске и Чебоксарах, но эти центры в свою очередь, увы, нас не поддержали, так и не сделав Олегу Мухину и его ученику конкретного предложения. Рамиль с его тренером ездил и в Мордовию, и в Чувашию, разговоры, переговоры состоялись, но ни к чему, устраивающему обе стороны, не привели. Возможно потому, что и в Чебоксарах, и в Саранске больше занимаются выносливостью, чем спринтом.

Мне очень жаль, что так получилось. Я очень сожалею, что тренера столь высокого уровня, со столь интересными, подчеркну, новаторскими идеями в результате Россия упустила, тем более, что он готов был приехать со своим учеником. Таким образом, они оказались в Турции, но связей с нами, как я уже говорил, не теряют, постоянно приезжают к нам на сборы и зимой, и летом, такое доверие с их стороны к нашим тренировочным базам очень приятно!

— Вы помните Рамиля Гулиева, когда он только появился, чем он обращал на себя внимание?

— Талант у него был виден сразу: быстрота движений, скорость отталкивания. Но одного таланта, как известно, недостаточно, важно, в какие руки он попадет, кто станет «гранильщиком» этого алмаза, который так легко загубить. К счастью для Рамиля, они с Олегом Мухиным нашли друг друга. Они очень много работали над техникой, у Олега есть специальные упражнения, неординарные приспособления, которые почти не используются в традиционной подготовке. Наши тренеры, глядя на Олега, только начинают потихоньку их применять, наверное, на все нужно время… Как бы там ни было, все идеи Мухина позволяют улучшить технику, что и было сделано в отношении Рамиля Гулиева, а техника в спринте играет огромную роль.

— Почему Рамиль Гулиев выбирает Россию для своей подготовки?

— У нас хорошие условия, наши базы не уступают международным, уровень подготовки в России, как я считаю, растет, очень вырос в последние годы, как и сам уровень тренировочных баз. Вот уже несколько лет они регулярно приезжают к нам, по-видимому, все нравится.

— Валентин Михайлович, как бы вы в целом оценили ситуацию в мужском спринте после ухода Усэйна Болта?

— Высокий международный класс присутствует, он был и есть. Конечно, явной звездой, явным лидером долгие годы был Болт. Все, кто до сих пор появлялся рядом с ним, ему проигрывали. Сложилось устойчивое мнение, что Болт и его соперники словно с разных планет, есть Болт и есть вся остальная легкая атлетика, и это мнение подтверждалось неопровержимыми фактами. Сейчас все стало непредсказуемо. Раньше был лидер, на которого все ставили, за ним, как говорится, гонялись, на него равнялись, старались до него дотянуться — это двигало вперед. Но в то же время и сейчас есть талантливые ребята, чемпионат мира это показал. Только уже трудно сказать, кто выиграет. Сегодня это Рамиль Гулиев, а завтра — кто знает?

— По-своему, стало даже интереснее. В силу непредсказуемости.

— В какой-то степени это так, но я не вполне согласен, что это интереснее. Болт был мотором, который тащил за собой всех остальных, он находился за гранью человеческих возможностей и заставлял других переходить или пытаться перейти свой предел, свой внутренний рубикон, отмеренный природой. Это всегда особенно интересно. Конечно, нельзя говорить, что с уходом Болта легкая атлетика катастрофически проиграет. Просто пока приходится констатировать, что такого бесспорного фаворита больше нет. Должно пройти какое-то время. И такой фаворит обязательно появится.

— Пока говорить о том, что им может стать Рамиль Гулиев, преждевременно?

— Да, не стоит торопиться с такими далеко идущими выводами. Сейчас Рамиль выиграл чемпионат мира, это его звездный час, как долго он продлится — зависит от многих вещей, и от самого Рамиля в том числе. Но то, что он выиграл, будучи белым, это уже огромное достижение.

— Спринт давно считается вотчиной чернокожих легкоатлетов, с которыми белым очень трудно бороться.

— Трудно, но все-таки возможно. Помимо Рамиля Гулиева это получается у замечательного француза Лемэтра.

— В Азербайджане сейчас очень жалеют о том, что Рамиль выступает не за азербайджанскую сборную. Чисто теоретически, если Азербайджан захочет вернуть свою звезду, с юридической точки зрения это возможно?

— Да, возможно, при желании он может сменить спортивное гражданство, вот только смена гражданства подразумевает «карантин», запрет на выступления длиной в несколько лет. Один карантин Рамиль уже выдержал, второй, в самом расцвете сил и лет, боюсь, может погубить его как спортсмена. Сейчас, после этой победы ему нужно бегать, выступать, доказывать, расти, снова и снова заявлять о себе! Но его великолепная победа в любом случае принадлежит и Азербайджану, где он родился и вырос, и весь мир видел, как Рамиль вынес на чествование азербайджанский флаг, высоко подняв его над головой…

Вряд ли погрешим против истины, если скажем, что самой большой сенсацией завершившегося в минувшее воскресенье чемпионата мира по легкой атлетике стала блестящая победа нашего земляка Рамиля Гулиева в беге на 200 метров. С фантастическим успехом азербайджанского спринтера, выступающего за команду Турции, поздравили президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильxам Aлиeв. Выдающемуся результату азербайджанского спортсмена искренне рады и в России, так как к этой великой победе его привел русский тренер Олег Мухин. В эксклюзивном интервью порталу «Москва–Баку» о Рамиле Гулиеве рассказывает Валентин МАСЛАКОВ, в течение многих лет возглавлявший лекгоатлетическую сборную России.— На чемпионатах мира личные рекорды не очень принимаются во внимание, если речь не идет о таком человеке, как Усэйн Болт. А все остальные результаты у бежавших с Рамилем спринтеров были все-таки примерно одинаковыми, с незначительной разницей. Поэтому Рамиля изначально стоило рассматривать как вероятного претендента на победу. Конечно, большинство специалистов склонялись к мысли, что, скорее всего, он станет призером, а не чемпионом. Тем не менее это случилось! И победа Рамиля абсолютно справедлива: по бегу он ни в чем не уступал конкурентам и даже, как мы теперь знаем, сумел их превзойти.— Во-первых, Рамиль очень талантливый и способный парень. В Азербайджане всегда была сильная спринтерская школа, еще во времена Советского Союза азербайджанцы готовили спринтеров в сборную, и эти традиции сохранились. Так что Азербайджан всегда славился своими спринтерами. Поначалу Рамиля тренировал его отец, затем его взял Олег Мухин, российский тренер, который остается рядом с ним до сих пор. Олег — очень толковый тренер, кроме того, вместе с Мухиным с Рамилем работает замечательный специалист Октай Мирзоев, наш научный сотрудник, который работает со спринтерами в сборной России. Он азербайджанец, но еще много лет назад приехал в Россию. Вместе с личным тренером Рамиля они выстраивают и планируют всю работу на тренировках. У Олега Мухина множество своих собственных, очень интересных и новаторских разработок, это его личное ноу-хау, он применяет их в работе с Рамилем, и, как мы видим, небезуспешно, и при этом ничего не скрывает от наших специалистов, охотно выступает с докладами на конференциях в России.— Я прекрасно помню эту историю, наши переговоры с ним. И я, и тогдашний президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев были полностью «за» и готовы были оказать молодому, одаренному парню любую поддержку.Мы предложили Рамилю и Олегу Мухину на выбор два тренировочных центра — в Саранске и Чебоксарах, но эти центры в свою очередь, увы, нас не поддержали, так и не сделав Олегу Мухину и его ученику конкретного предложения. Рамиль с его тренером ездил и в Мордовию, и в Чувашию, разговоры, переговоры состоялись, но ни к чему, устраивающему обе стороны, не привели. Возможно потому, что и в Чебоксарах, и в Саранске больше занимаются выносливостью, чем спринтом.Мне очень жаль, что так получилось. Я очень сожалею, что тренера столь высокого уровня, со столь интересными, подчеркну, новаторскими идеями в результате Россия упустила, тем более, что он готов был приехать со своим учеником. Таким образом, они оказались в Турции, но связей с нами, как я уже говорил, не теряют, постоянно приезжают к нам на сборы и зимой, и летом, такое доверие с их стороны к нашим тренировочным базам очень приятно!— Талант у него был виден сразу: быстрота движений, скорость отталкивания. Но одного таланта, как известно, недостаточно, важно, в какие руки он попадет, кто станет «гранильщиком» этого алмаза, который так легко загубить. К счастью для Рамиля, они с Олегом Мухиным нашли друг друга. Они очень много работали над техникой, у Олега есть специальные упражнения, неординарные приспособления, которые почти не используются в традиционной подготовке. Наши тренеры, глядя на Олега, только начинают потихоньку их применять, наверное, на все нужно время… Как бы там ни было, все идеи Мухина позволяют улучшить технику, что и было сделано в отношении Рамиля Гулиева, а техника в спринте играет огромную роль.— У нас хорошие условия, наши базы не уступают международным, уровень подготовки в России, как я считаю, растет, очень вырос в последние годы, как и сам уровень тренировочных баз. Вот уже несколько лет они регулярно приезжают к нам, по-видимому, все нравится.— Высокий международный класс присутствует, он был и есть. Конечно, явной звездой, явным лидером долгие годы был Болт. Все, кто до сих пор появлялся рядом с ним, ему проигрывали. Сложилось устойчивое мнение, что Болт и его соперники словно с разных планет, есть Болт и есть вся остальная легкая атлетика, и это мнение подтверждалось неопровержимыми фактами. Сейчас все стало непредсказуемо. Раньше был лидер, на которого все ставили, за ним, как говорится, гонялись, на него равнялись, старались до него дотянуться — это двигало вперед. Но в то же время и сейчас есть талантливые ребята, чемпионат мира это показал. Только уже трудно сказать, кто выиграет. Сегодня это Рамиль Гулиев, а завтра — кто знает?— В какой-то степени это так, но я не вполне согласен, что это интереснее. Болт был мотором, который тащил за собой всех остальных, он находился за гранью человеческих возможностей и заставлял других переходить или пытаться перейти свой предел, свой внутренний рубикон, отмеренный природой. Это всегда особенно интересно. Конечно, нельзя говорить, что с уходом Болта легкая атлетика катастрофически проиграет. Просто пока приходится констатировать, что такого бесспорного фаворита больше нет. Должно пройти какое-то время. И такой фаворит обязательно появится.— Да, не стоит торопиться с такими далеко идущими выводами. Сейчас Рамиль выиграл чемпионат мира, это его звездный час, как долго он продлится — зависит от многих вещей, и от самого Рамиля в том числе. Но то, что он выиграл, будучи белым, это уже огромное достижение.— Трудно, но все-таки возможно. Помимо Рамиля Гулиева это получается у замечательного француза Лемэтра.— Да, возможно, при желании он может сменить спортивное гражданство, вот только смена гражданства подразумевает «карантин», запрет на выступления длиной в несколько лет. Один карантин Рамиль уже выдержал, второй, в самом расцвете сил и лет, боюсь, может погубить его как спортсмена. Сейчас, после этой победы ему нужно бегать, выступать, доказывать, расти, снова и снова заявлять о себе! Но его великолепная победа в любом случае принадлежит и Азербайджану, где он родился и вырос, и весь мир видел, как Рамиль вынес на чествование азербайджанский флаг, высоко подняв его над головой… TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 15.08.17 | Просмотров : 47



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