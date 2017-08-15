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Руководство Азербайджана демонстрирует заинтересованность

в развитии институтов гражданского общества







В ходе построения открытого общества и достижения в нем подлинной гармонии возникает необходимость в создании гражданской культуры. И эту нелегкую в целом миссию чаще всего берут на себя неправительственные организации (НПО), нередко обобщенно именуемые третьим сектором.







Владимир СУХОЙ,

профессор МГИМО



Что касается Азербайджана, то формы и цели деятельности НПО во многом определяются историческими традициями азербайджанского народа, уровнем понимания населением гражданских прав и, прежде всего, политической структурой общества. Сам этап становления независимых общественных объединений в республике продолжается, но главный критерий их деятельности заключается в том, что НПО должны с пониманием относиться к основным задачам, стоящим перед государством в целом.



Новые возможности

для «третьего сектора»



С 1 января 2017 года в стране действует принцип «единого окна» для процесса выдачи грантов иностранными донорами на территории Азербайджана. В конце 2016 года президент Ильxам Aлиeв подписал указ об упрощении процедуры выдачи грантов в Азербайджане зарубежными донорами. Документ имеет своей целью открыть новые возможности для развития институтов гражданского общества, значительно упростить в стране работу «третьего сектора». На Западе, например, отношение граждан к «третьему сектору» гораздо более доверительное. В Великобритании, в частности, количество участников добровольных объединений и групп самопомощи в 20 раз превышает число членов политических партий. Третий сектор общества — это некоммерческие неправительственные организации, которые не относятся ни к государственной, ни к бизнес-сфере. В сегодняшнем азербайджанском обществе НПО играют отличительную и в основном независимую роль. Финансируются они преимущественно за счет грантов. НПО делятся на общественные объединения и фонды, которые не имеют права заниматься политикой.

В Азербайджане зарегистрировано и действует свыше тысячи НПО разных направлений. Указом президента Азербайджана от 13 декабря 2007 года был создан Совет государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики. Совет призван формировать в обществе новую модель отношений, модернизировать институты гражданского общества, способствовать росту гражданской инициативы, поощрять деятельность НПО в сфере защиты национальных интересов, финансировать важные для развития государства и общества программы и проекты.



Принцип «единого окна»



Указ президента о распространении принципа «единого окна» на иностранных доноров, наряду с решением как административных, так и юридических проблем, существенно упрощает процедуру получения грантов неправительственными организациями. Это означает, что они смогут обеспечить себе более удобную финансовую поддержку для реализации своих проектов.

Однако в последнее время из-за сложностей в получении иностранных грантов в работе азербайджанских НПО наблюдался очевидный регресс. Организации, которые рассчитывали на внутренних грантодателей, стали испытывать проблемы, так как бюджет Фонда поддержки НПО в разы сократился в условиях мирового энергетического кризиса.

Одним из моментов, вызывавших трудности у НПО и их иностранных доноров, была процедура получения заключения о целевом, с финансово-экономической точки зрения, использовании выделяемых грантов. Теперь эта процедура упрощена. Обсуждается и возможность проведения этой процедуры как на основании обращения иностранного донора, так и реципиента гранта. Таким образом вышеупомянутый указ президента призван способствовать оживлению деятельности неправительственных организаций.



У Запада еще на один аргумент меньше



Решение президента Азербайджана по упрощению выдачи иностранных грантов на территории страны — это, по сути, продолжение многовекторной политики официального Баку. Президент вновь открыл азербайджанские НПО для западных институтов. Если учесть, что одной из причин наблюдающихся ранее осложнений в отношениях Азербайджана и Запада было именно то, что Баку не разрешал иностранным донорам финансировать местные НПО, то тогда получается, что президент сделал шаг в сторону улучшения отношений с западными странами, открыв для них пространство гражданского общества. Надо сказать, что работу с азербайджанским гражданским обществом ведут не только западные организации, но и российские. В силу ряда объективных причин, в частности разности целей и направлений, НПО, работающих с западными фондами, было всегда больше.



Главное отличие российских НПО от западных заключается в том, что они занимаются культурно-гуманитарной и просветительской деятельностью и работают, в основном, с русскоязычной аудиторией. Западные же фонды и организации могут позволить себе работать и с азербайджаноязычным населением, и не только в Баку, но и в регионах страны. В целом же введение принципа «единого окна» в процедуру получения грантов неправительственными организациями Азербайджана снимает целый ряд конкретных препятствий в финансировании деятельности гражданского сектора иностранными донорами.

Азербайджанские власти продемонстрировали готовность сотрудничать с НПО и предпринимать реальные шаги для решения поднимаемых ими насущных вопросов. Указ президента — один из таких шагов, который еще и подтвердил, что между государством и НПО существует диалог. Напомним, что по итогам заседания гражданского общественного совета сторонников Платформы открытого правительства, прошедшего в октябре 2016 года, правительству был представлен пакет предложений. Эти предложения были рассмотрены и в конечном счете приняты. Президент Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана Рауф Зейни считает, что сейчас на организованной платформе по диалогу между гражданским сектором и государственными структурами обсуждаются и другие вопросы, касающиеся упрощения процедуры оказания помощи со стороны международных доноров. Многие из этих вопросов уже нашли свое решение благодаря президентскому указу.



Плоды поспешных решений



Сразу же после вступления в силу президентского указа были предприняты последовательные шаги по развязыванию тугих узлов, мешавших функционированию или затруднявших работу некоторых общественно-правовых организаций. Так, были решены ключевые вопросы по государственной регистрации коалиции Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (EITI), объединяющей 17 организаций, и регистрации ее соответствующих документов. Через государственную регистрацию прошли договоры о грантах от зарубежных доноров, которые получили пять НПО, входящих в коалицию, и в связи с этим в НПО были направлены соответствующие уведомления. Но и это не все. Были также решены налоговые и банковские проблемы некоторых членов коалиции, полностью сняты другие ограничения. То есть наиболее острые проблемы были практически сняты.



Хороший сигнал

для инвесторов



На самом деле указ президента — это очень важная инициатива, которая способна улучшить имидж страны, сбалансировать позицию Азербайджана в международной политике. НПО в Азербайджане, как уже было отмечено, в последнее время испытывали определенные затруднения, но после этого указа все может в корне поменяться. Особенно отношение к Азербайджану западных доноров. Данное решение может стать также хорошим сигналом для экономических инвесторов: международные инвесторы увидят, что в стране меняется отношение к гражданскому обществу. Меняется к лучшему и, стало быть, можно вкладывать в страну больше инвестиций.

Справедливости ради надо сказать, что международные НПО не торопились давать Азербайджану высокие оценки, анализируя критерии свободы ведения бизнеса и другие показатели независимого предпринимательства. Они отмечали, что получение грантов фактически зависит от положительного решения Минюста, а система регистрации самих НПО продолжает оставаться сложной и запутанной. Но указ президента и последовавшие за ним практические действия вполне способны поменять отношение зарубежных организаций, которые недооценивали уровень свободы азербайджанского бизнес-сообщества, и таким образом официальному Баку будет легче привлечь инвестиции под низкие процентные ставки. Ведь прежде чем инвестировать в те или иные страны, международные инвесторы в первую очередь обращают внимание на отчеты независимых НПО по этим странам. А в условиях, когда руководство Азербайджана приняло решение оздоровлять экономику, международные инвесторы нужны стране как никогда.



Основной вектор — поддержка НПО



Предпринимая решительные шаги, направленные на поддержку НПО, государство показывает, что оно заинтересовано в развитии институтов гражданского общества. Оказывая «третьему сектору» организационную и материальную поддержку, государство исходит из того, что основными направлениями деятельности НПО должны быть: создание экспертных групп для квалифицированного анализа законодательства в области прав человека; выработка рекомендаций по его улучшению и приведению в соответствие с требованиями международных актов; ликвидация недостатков в деятельности государственных органов; разработка образовательных программ для государственных служащих и различных социальных групп; издание литературы для повышения правовой сознательности граждан, а также оказание правовой помощи лицам, чьи права нарушены. Наконец в Азербайджане, как и в других странах, неправительственные объединения встречают вполне понятное сопротивление со стороны отдельных структур государственного сектора. Появившись на политической сцене в качестве новых субъектов, НПО заставляют потесниться традиционные субъекты политики, и этот процесс практически никогда не проходит безболезненно. Но вектор политики в отношении НПО намечен вполне четкий: всяческая поддержка их деятельности и содействие проведению их мероприятий. И эта поддержка оказывается по двум основным направлениям: Азербайджан сам посредством специализированных государственных организаций готов оказывать поддержку НПО. И плюс к этому — упрощена процедура оказания помощи НПО из-за рубежа.



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на сайте Москва-Баку.ru

В ходе построения открытого общества и достижения в нем подлинной гармонии возникает необходимость в создании гражданской культуры. И эту нелегкую в целом миссию чаще всего берут на себя неправительственные организации (НПО), нередко обобщенно именуемые третьим сектором.Что касается Азербайджана, то формы и цели деятельности НПО во многом определяются историческими традициями азербайджанского народа, уровнем понимания населением гражданских прав и, прежде всего, политической структурой общества. Сам этап становления независимых общественных объединений в республике продолжается, но главный критерий их деятельности заключается в том, что НПО должны с пониманием относиться к основным задачам, стоящим перед государством в целом.С 1 января 2017 года в стране действует принцип «единого окна» для процесса выдачи грантов иностранными донорами на территории Азербайджана. В конце 2016 года президент Ильxам Aлиeв подписал указ об упрощении процедуры выдачи грантов в Азербайджане зарубежными донорами. Документ имеет своей целью открыть новые возможности для развития институтов гражданского общества, значительно упростить в стране работу «третьего сектора». На Западе, например, отношение граждан к «третьему сектору» гораздо более доверительное. В Великобритании, в частности, количество участников добровольных объединений и групп самопомощи в 20 раз превышает число членов политических партий. Третий сектор общества — это некоммерческие неправительственные организации, которые не относятся ни к государственной, ни к бизнес-сфере. В сегодняшнем азербайджанском обществе НПО играют отличительную и в основном независимую роль. Финансируются они преимущественно за счет грантов. НПО делятся на общественные объединения и фонды, которые не имеют права заниматься политикой.В Азербайджане зарегистрировано и действует свыше тысячи НПО разных направлений. Указом президента Азербайджана от 13 декабря 2007 года был создан Совет государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики. Совет призван формировать в обществе новую модель отношений, модернизировать институты гражданского общества, способствовать росту гражданской инициативы, поощрять деятельность НПО в сфере защиты национальных интересов, финансировать важные для развития государства и общества программы и проекты.Указ президента о распространении принципа «единого окна» на иностранных доноров, наряду с решением как административных, так и юридических проблем, существенно упрощает процедуру получения грантов неправительственными организациями. Это означает, что они смогут обеспечить себе более удобную финансовую поддержку для реализации своих проектов.Однако в последнее время из-за сложностей в получении иностранных грантов в работе азербайджанских НПО наблюдался очевидный регресс. Организации, которые рассчитывали на внутренних грантодателей, стали испытывать проблемы, так как бюджет Фонда поддержки НПО в разы сократился в условиях мирового энергетического кризиса.Одним из моментов, вызывавших трудности у НПО и их иностранных доноров, была процедура получения заключения о целевом, с финансово-экономической точки зрения, использовании выделяемых грантов. Теперь эта процедура упрощена. Обсуждается и возможность проведения этой процедуры как на основании обращения иностранного донора, так и реципиента гранта. Таким образом вышеупомянутый указ президента призван способствовать оживлению деятельности неправительственных организаций.Решение президента Азербайджана по упрощению выдачи иностранных грантов на территории страны — это, по сути, продолжение многовекторной политики официального Баку. Президент вновь открыл азербайджанские НПО для западных институтов. Если учесть, что одной из причин наблюдающихся ранее осложнений в отношениях Азербайджана и Запада было именно то, что Баку не разрешал иностранным донорам финансировать местные НПО, то тогда получается, что президент сделал шаг в сторону улучшения отношений с западными странами, открыв для них пространство гражданского общества. Надо сказать, что работу с азербайджанским гражданским обществом ведут не только западные организации, но и российские. В силу ряда объективных причин, в частности разности целей и направлений, НПО, работающих с западными фондами, было всегда больше.Главное отличие российских НПО от западных заключается в том, что они занимаются культурно-гуманитарной и просветительской деятельностью и работают, в основном, с русскоязычной аудиторией. Западные же фонды и организации могут позволить себе работать и с азербайджаноязычным населением, и не только в Баку, но и в регионах страны. В целом же введение принципа «единого окна» в процедуру получения грантов неправительственными организациями Азербайджана снимает целый ряд конкретных препятствий в финансировании деятельности гражданского сектора иностранными донорами.Азербайджанские власти продемонстрировали готовность сотрудничать с НПО и предпринимать реальные шаги для решения поднимаемых ими насущных вопросов. Указ президента — один из таких шагов, который еще и подтвердил, что между государством и НПО существует диалог. Напомним, что по итогам заседания гражданского общественного совета сторонников Платформы открытого правительства, прошедшего в октябре 2016 года, правительству был представлен пакет предложений. Эти предложения были рассмотрены и в конечном счете приняты. Президент Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана Рауф Зейни считает, что сейчас на организованной платформе по диалогу между гражданским сектором и государственными структурами обсуждаются и другие вопросы, касающиеся упрощения процедуры оказания помощи со стороны международных доноров. Многие из этих вопросов уже нашли свое решение благодаря президентскому указу.Сразу же после вступления в силу президентского указа были предприняты последовательные шаги по развязыванию тугих узлов, мешавших функционированию или затруднявших работу некоторых общественно-правовых организаций. Так, были решены ключевые вопросы по государственной регистрации коалиции Инициативы по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (EITI), объединяющей 17 организаций, и регистрации ее соответствующих документов. Через государственную регистрацию прошли договоры о грантах от зарубежных доноров, которые получили пять НПО, входящих в коалицию, и в связи с этим в НПО были направлены соответствующие уведомления. Но и это не все. Были также решены налоговые и банковские проблемы некоторых членов коалиции, полностью сняты другие ограничения. То есть наиболее острые проблемы были практически сняты.На самом деле указ президента — это очень важная инициатива, которая способна улучшить имидж страны, сбалансировать позицию Азербайджана в международной политике. НПО в Азербайджане, как уже было отмечено, в последнее время испытывали определенные затруднения, но после этого указа все может в корне поменяться. Особенно отношение к Азербайджану западных доноров. Данное решение может стать также хорошим сигналом для экономических инвесторов: международные инвесторы увидят, что в стране меняется отношение к гражданскому обществу. Меняется к лучшему и, стало быть, можно вкладывать в страну больше инвестиций.Справедливости ради надо сказать, что международные НПО не торопились давать Азербайджану высокие оценки, анализируя критерии свободы ведения бизнеса и другие показатели независимого предпринимательства. Они отмечали, что получение грантов фактически зависит от положительного решения Минюста, а система регистрации самих НПО продолжает оставаться сложной и запутанной. Но указ президента и последовавшие за ним практические действия вполне способны поменять отношение зарубежных организаций, которые недооценивали уровень свободы азербайджанского бизнес-сообщества, и таким образом официальному Баку будет легче привлечь инвестиции под низкие процентные ставки. Ведь прежде чем инвестировать в те или иные страны, международные инвесторы в первую очередь обращают внимание на отчеты независимых НПО по этим странам. А в условиях, когда руководство Азербайджана приняло решение оздоровлять экономику, международные инвесторы нужны стране как никогда.Предпринимая решительные шаги, направленные на поддержку НПО, государство показывает, что оно заинтересовано в развитии институтов гражданского общества. Оказывая «третьему сектору» организационную и материальную поддержку, государство исходит из того, что основными направлениями деятельности НПО должны быть: создание экспертных групп для квалифицированного анализа законодательства в области прав человека; выработка рекомендаций по его улучшению и приведению в соответствие с требованиями международных актов; ликвидация недостатков в деятельности государственных органов; разработка образовательных программ для государственных служащих и различных социальных групп; издание литературы для повышения правовой сознательности граждан, а также оказание правовой помощи лицам, чьи права нарушены. Наконец в Азербайджане, как и в других странах, неправительственные объединения встречают вполне понятное сопротивление со стороны отдельных структур государственного сектора. Появившись на политической сцене в качестве новых субъектов, НПО заставляют потесниться традиционные субъекты политики, и этот процесс практически никогда не проходит безболезненно. Но вектор политики в отношении НПО намечен вполне четкий: всяческая поддержка их деятельности и содействие проведению их мероприятий. И эта поддержка оказывается по двум основным направлениям: Азербайджан сам посредством специализированных государственных организаций готов оказывать поддержку НПО. И плюс к этому — упрощена процедура оказания помощи НПО из-за рубежа. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 15.08.17 | Просмотров : 47



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