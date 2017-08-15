Новости » Главная Введите слово для поиска : Главная Посеявший ветер пожнет бурю



Имя российского ученого Олега Кузнецова хорошо известно в нашей стране. Он один из тех историков, кто, опираясь на достоверные источники, а не на «труды» армянского агитпропа, с профессиональной дотошностью разобрался в истоках и проблемах нагорно-карабахского конфликта. Доказательством тому — очередной труд ученого.







Элеонора АБАСКУЛИЕВА



Монография О.Кузнецова «История транснационального терроризма в ХХ столетии», изданная на русском и английском языках (презентация состоялась в Берлине) стала мощным ударом по армянскому мифотворчеству. В ней убедительно, с подлинно научной достоверностью доказывается, что в транснациональном терроризме прошлого века армяне играли, мягко говоря, далеко не последнюю роль. «Изучая армянский национализм, — пишет ученый, — я вышел на идеологию армянских политических партий начала XX века, которые провозгласили терроризм средством достижения или борьбы за обретение национальной государственности».

Было бы наивным думать, что армянский истеблишмент и его покровители за рубежом оставят без внимания появление книги, столь болезненной для их имиджа, и не пойдут в атаку. Тем более что, как известно, российский историк и правовед не раз на протяжении последних нескольких лет подвергался политическому преследованию со стороны армян. Но на этот раз они пошли дальше, вступив в правовое поле.

Адвокат Рубен Киракосян и группа его соплеменников, как пишет автор монографии, 10 июля пришли на личный прием граждан к руководителю Следственного комитета России (СКР) и в устной форме высказали жалобу на автора монографии, обвинив ученого в разжигании межнациональной розни. Кузнецов был приглашен к следователю по особо важным делам территориального подразделения СКР по Западному округу Москвы А.Берлеву, который по результатам проверки этого обращения 10 сентября в соответствии с процессуальными сроками должен вынести постановление. Команда О.Кузнецова, в которую помимо известного московского адвоката Эльмана Пашаева входят еще несколько не менее знаменитых московских адвокатов, будет действовать в зависимости от принятого следователем решения.

Что касается политического контекста претензий, то «ни для кого не секрет, — заявляет автор, — что все армянское лобби считает армян самой древней нацией и верхом человеческой цивилизации, а поэтому любую критику в свой адрес, любое совершенное ими преступление считает правым делом. Именно поэтому преступления армянского терроризма они считают геройством, а террористов — героями». Нельзя не согласиться с ученым и тогда, когда он говорит, что «реально дело не во мне, Рубен Киракосян по большому счету защищает придуманное армянами для себя право безнаказанно быть террористами, и ему все равно, что весь остальной мир этого права не признает и признавать не собирается». И еще на одну важную деталь обращает внимание историк, которого вынудили вступить на тропу войны. Он заявляет: «Призывая наказать меня за правду об армянском терроризме, Киракосян тем самым реабилитирует его, что в соответствии с п. 2 ст. 1 российского федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» является одним из признаков экстремизма». Кузнецов и его команда намерены, как только закончится проверка, подать на Киракосяна заявление с обвинением его в экстремистской деятельности.

Имя российского ученого Олега Кузнецова хорошо известно в нашей стране. Он один из тех историков, кто, опираясь на достоверные источники, а не на «труды» армянского агитпропа, с профессиональной дотошностью разобрался в истоках и проблемах нагорно-карабахского конфликта. Доказательством тому — очередной труд ученого.Монография О.Кузнецова «История транснационального терроризма в ХХ столетии», изданная на русском и английском языках (презентация состоялась в Берлине) стала мощным ударом по армянскому мифотворчеству. В ней убедительно, с подлинно научной достоверностью доказывается, что в транснациональном терроризме прошлого века армяне играли, мягко говоря, далеко не последнюю роль. «Изучая армянский национализм, — пишет ученый, — я вышел на идеологию армянских политических партий начала XX века, которые провозгласили терроризм средством достижения или борьбы за обретение национальной государственности».Было бы наивным думать, что армянский истеблишмент и его покровители за рубежом оставят без внимания появление книги, столь болезненной для их имиджа, и не пойдут в атаку. Тем более что, как известно, российский историк и правовед не раз на протяжении последних нескольких лет подвергался политическому преследованию со стороны армян. Но на этот раз они пошли дальше, вступив в правовое поле.Адвокат Рубен Киракосян и группа его соплеменников, как пишет автор монографии, 10 июля пришли на личный прием граждан к руководителю Следственного комитета России (СКР) и в устной форме высказали жалобу на автора монографии, обвинив ученого в разжигании межнациональной розни. Кузнецов был приглашен к следователю по особо важным делам территориального подразделения СКР по Западному округу Москвы А.Берлеву, который по результатам проверки этого обращения 10 сентября в соответствии с процессуальными сроками должен вынести постановление. Команда О.Кузнецова, в которую помимо известного московского адвоката Эльмана Пашаева входят еще несколько не менее знаменитых московских адвокатов, будет действовать в зависимости от принятого следователем решения.Что касается политического контекста претензий, то «ни для кого не секрет, — заявляет автор, — что все армянское лобби считает армян самой древней нацией и верхом человеческой цивилизации, а поэтому любую критику в свой адрес, любое совершенное ими преступление считает правым делом. Именно поэтому преступления армянского терроризма они считают геройством, а террористов — героями». Нельзя не согласиться с ученым и тогда, когда он говорит, что «реально дело не во мне, Рубен Киракосян по большому счету защищает придуманное армянами для себя право безнаказанно быть террористами, и ему все равно, что весь остальной мир этого права не признает и признавать не собирается». И еще на одну важную деталь обращает внимание историк, которого вынудили вступить на тропу войны. Он заявляет: «Призывая наказать меня за правду об армянском терроризме, Киракосян тем самым реабилитирует его, что в соответствии с п. 2 ст. 1 российского федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» является одним из признаков экстремизма». Кузнецов и его команда намерены, как только закончится проверка, подать на Киракосяна заявление с обвинением его в экстремистской деятельности. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 15.08.17 | Просмотров : 46



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