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В стране по-прежнему наблюдается большой спрос на получение высшего образования и престижных специальностей







Завершилась очередная кампания по приему в высшие и средние специальные учебные заведения Азербайджана на 2017/2018 учебный год. По сообщению Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), в конкурсе по выбору специальностей приняли участие свыше 42 тыс. абитуриентов, из которых 36 381 стали студентами-первокурсниками университетов. 85% плановых мест в вузах заполнены.







Ирада АГАЕВА



Более 11 тыс. новоиспеченных студентов поступили на места по госзаказу, свыше 24 тыс. человек будут учиться на платной основе. По итогам нынешнего этапа конкурса вакантными остались 6423 места. С 15 августа начинается второй тур выбора специальностей на оставшиеся вакансии в вузах. Процесс этот будет осуществляться посредством Интернета до 19 августа. Абитуриенты в своих заявлениях, наряду с кодами специальностей на вакантные места в высших учебных заведениях, могут указать также коды специальностей и в средних специальных учебных заведениях (колледжах).

Нынешняя вступительная кампания отличается от предыдущих аналогичных мероприятий как по формату и содержанию, так и по количеству абсолютных победителей интеллектуального состязания — 700-балльников. В этом году вступительные экзамены прошли в два тура — весной и летом. Абитуриентам, участвующим в весенних экзаменах, дали возможность повторить попытку на летних испытаниях, с тем, чтобы набрать более высокие баллы и тем самым увеличить свои шансы на успешное участие в конкурсном отборе при поступлении в высшую школу. Любопытно отметить, что такой возможностью воспользовались свыше 62 тыс. из 65 тыс. абитуриентов, принявших участие в первом туре экзаменов.

Другим важным моментом стало снижение проходных баллов по всем группам специальностей, чтобы частные вузы не испытывали дефицита первокурсников. Не секрет, что подавляющее большинство абитуриентов традиционно выбирают государственные вузы, чьи дипломы высоко котируются у работодателей. Снижение проходного ценза коснулось, в частности, таких специальностей, как «почвоведение и агрохимия», «лесоводство», «агрономия», «инженер по мелиорации», «инженер по организации перевозок и управления на транспорте», «инженер по технологии лесоматериалов», «ветеринария», в университетах «Хазар», Западный, «Одлар юрду».

Однако наиболее значимым событием нынешней кампании бесспорно следует признать рекордное количество абитуриентов, набравших максимальные баллы. В этом году 15 юношей и девушек набрали 700 баллов. Многие из них являются выпускниками столичных и региональных лицеев, в которых обучение ведется по углубленной программе. Практически все они решили продолжить учебу в Азербайджане, выбрав престижные вузы. Выпускница агджабединской школы-лицея №3 Арзу Мамедзаде поступила в Государственный экономический университет. А выпускник средней школы поселка Лагыдж Исмаиллинского района Вахаб Джебраилов мечтает стать инженером-нефтяником и поступил в Бакинскую высшую школу нефти. Кстати, шесть из семи абитуриентов по I группе остановили свой выбор на этом вузе.

Безусловно, это большое достижение свидетельствует о росте качественного уровня приема студентов в вузы, положительных изменениях в сфере образования. Достаточно сказать, что в этом году на вступительных экзаменах 2464 человека набрали свыше 600 баллов. Нынешние результаты приемной кампании убедительно доказывают, что в стране сохраняется большой спрос на получение высшего образования и приобретение престижных специальностей. Для этого молодые люди усиленно занимаются, настойчиво идут к своим целям.

Завершилась очередная кампания по приему в высшие и средние специальные учебные заведения Азербайджана на 2017/2018 учебный год. По сообщению Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), в конкурсе по выбору специальностей приняли участие свыше 42 тыс. абитуриентов, из которых 36 381 стали студентами-первокурсниками университетов. 85% плановых мест в вузах заполнены.Более 11 тыс. новоиспеченных студентов поступили на места по госзаказу, свыше 24 тыс. человек будут учиться на платной основе. По итогам нынешнего этапа конкурса вакантными остались 6423 места. С 15 августа начинается второй тур выбора специальностей на оставшиеся вакансии в вузах. Процесс этот будет осуществляться посредством Интернета до 19 августа. Абитуриенты в своих заявлениях, наряду с кодами специальностей на вакантные места в высших учебных заведениях, могут указать также коды специальностей и в средних специальных учебных заведениях (колледжах).Нынешняя вступительная кампания отличается от предыдущих аналогичных мероприятий как по формату и содержанию, так и по количеству абсолютных победителей интеллектуального состязания — 700-балльников. В этом году вступительные экзамены прошли в два тура — весной и летом. Абитуриентам, участвующим в весенних экзаменах, дали возможность повторить попытку на летних испытаниях, с тем, чтобы набрать более высокие баллы и тем самым увеличить свои шансы на успешное участие в конкурсном отборе при поступлении в высшую школу. Любопытно отметить, что такой возможностью воспользовались свыше 62 тыс. из 65 тыс. абитуриентов, принявших участие в первом туре экзаменов.Другим важным моментом стало снижение проходных баллов по всем группам специальностей, чтобы частные вузы не испытывали дефицита первокурсников. Не секрет, что подавляющее большинство абитуриентов традиционно выбирают государственные вузы, чьи дипломы высоко котируются у работодателей. Снижение проходного ценза коснулось, в частности, таких специальностей, как «почвоведение и агрохимия», «лесоводство», «агрономия», «инженер по мелиорации», «инженер по организации перевозок и управления на транспорте», «инженер по технологии лесоматериалов», «ветеринария», в университетах «Хазар», Западный, «Одлар юрду».Однако наиболее значимым событием нынешней кампании бесспорно следует признать рекордное количество абитуриентов, набравших максимальные баллы. В этом году 15 юношей и девушек набрали 700 баллов. Многие из них являются выпускниками столичных и региональных лицеев, в которых обучение ведется по углубленной программе. Практически все они решили продолжить учебу в Азербайджане, выбрав престижные вузы. Выпускница агджабединской школы-лицея №3 Арзу Мамедзаде поступила в Государственный экономический университет. А выпускник средней школы поселка Лагыдж Исмаиллинского района Вахаб Джебраилов мечтает стать инженером-нефтяником и поступил в Бакинскую высшую школу нефти. Кстати, шесть из семи абитуриентов по I группе остановили свой выбор на этом вузе.Безусловно, это большое достижение свидетельствует о росте качественного уровня приема студентов в вузы, положительных изменениях в сфере образования. Достаточно сказать, что в этом году на вступительных экзаменах 2464 человека набрали свыше 600 баллов. Нынешние результаты приемной кампании убедительно доказывают, что в стране сохраняется большой спрос на получение высшего образования и приобретение престижных специальностей. Для этого молодые люди усиленно занимаются, настойчиво идут к своим целям. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 15.08.17 | Просмотров : 49



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