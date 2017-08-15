Известный азербайджанский фотограф с потрясающей
точностью воспроизводит исторические снимки
Один
из самых талантливых фотомастеров нашей страны Камал Багирли в своих
путешествиях воспроизводит старинные фотографии спустя десятки лет. Его
проект называется «Окно в прошлое», и у него в социальных сетях уже
несколько тысяч поклонников.
Камал Багирли работает в одном из бакинских рекламных агентств, а в свободное время любит заниматься фотографией. Пару лет назад он просматривал старый семейный альбом и наткнулся на фотографию своей тети на фоне Дворца Гeйдapа Aлиeва. Багирли решил воспроизвести этот снимок. Хотя с тех пор фотографии своих родственников он больше не выставлял, тем не менее именно с того кадра начался его масштабный проект — «Окно в прошлое».
В поисках объектов для осуществления своей цели он посетил уже с десяток европейских городов — Москву, Мадрид, Париж, Барселону, Лиссабон и т.д. Каждому путешествию предшествует серьезная подготовка: фотограф отбирает снимки за много дней до поездки и ему важно, чтобы на них были не только исторические здания, но и люди.
Последний снимок, который Камал сделал в Милане,
6 августа вошел в топ популярного новостного сайта Reddit. Оригинальную фотографию создал в 1964 году французский фотограф Бруно Барби. Спустя более чем полвека азербайджанскому фотографу Камалу Багирли удалось со скрупулезной точностью воспроизвести снимок: у платформы все так же стоят поезда, не изменился и внешний вид Центрального вокзала Милана. «Возможно, это лучший кадр из всех, что я делал. Этой фотографии не было бы, если бы в 1964 году на вокзале в Милане не оказался один из лучших фотографов того времени», — рассказывает Камал.
Пользователей Reddit снимок бакинца сильно впечатлил. Многие оценили точность воспроизведения, кто-то же решил, что это было не так сложно, поскольку за последние полвека на итальянских железных дорогах мало что изменилось.
Снимки Камал Багирли выкладывает в своем инстаграме, у которого больше восьми тысяч подписчиков. Изображения Багирли получаются максимально точными, потому что за каждым из них скрывается кропотливая работа. Для полного совпадения фотограф с точностью до сантиметра пытается найти точку, с которой был сделан оригинальный кадр.
Хотя Камал занимается «Окном в прошлое» уже несколько лет, только в последнее время его проект начал набирать популярность. Багирли надеется, что когда-нибудь найдутся и герои фотографий, которых он воспроизводит в рамках своего проекта. В ближайшем будущем фотограф планирует отправиться в Токио, Лондон и Нью-Йорк.