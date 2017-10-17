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Наши шахматные команды выиграли медали Кубка европейских клубов







Кубок европейских клубов по шахматам в Анталье стал во многом памятным для азербайджанской команды «Одлар Юрду». Впервые в истории коллектив выиграл две медали, причем женская команда, завоевав «серебро» еврокубка, по результату даже превзошла мужскую (у них «бронза»).







Ниджат ЗАКИЕВ



На финише турнира женская команда переиграла турецкую «Мармару» со счетом 2,5:1,5. Определяющей стала партия на четвертой доске, где Ханым Баладжаева заставила капитулировать Эсе Озбай. Вообще, «хвост» команды сыграл в решающих поединках турнира очень убедительно: в предпоследнем туре Айдан Ходжатова на той же четвертой доске обыграла Баиру Кованову из «Югры» и спасла «Одлар Юрду» от поражения. А в седьмой игровой день та же Х.Баладжаева результативно сыграла против Анастасии Савиной и помогла своему клубу переиграть другой российский коллектив — Legacy Square.

Впрочем, вернемся к заключительному туру. Победа над «Мармарой» гарантировала «Одлар Юрду» медали, которые оказались с серебряным отливом. Команда набрала 11 очков, с таким же результатом финишировала «Нона», правда, дополнительные коэффициенты лучше оказались у клуба из Батуми. При том, что наши девушки обыграли рейтинг-фаворита по ходу турнира.

Так что «Одлар Юрду» вполне может чувствовать себя моральным победителем еврокубка. К тому же наши шахматистки в очередной раз показали, что за последние годы серьезно прибавили и могут дать бой любой звездной команде.

Что касается мужчин, то они до последнего момента претендовали на победу в Кубке европейских клубов, однако поражение в заключительном туре от чешского «Нови Бора» перечеркнуло все усилия команды. В пяти партиях из шести дело закончились мирным исходом, и все решилось на пятой доске, где Ниджат Аббасов уступил Кришнану Сашикирану. Несмотря на неудачу, «Одлар Юрду», смог попасть в призеры еврокубка, опередив по дополнительным коэффициентам «Нови Бор», хотя и уступив по этому показателю македонскому «Алкалоиду». А победу отпраздновал российский «Глобус» с Шахрияром Мамедъяровым в составе.

В любом случае, «Одлар Юрду» смог приятно удивить специалистов, так как, имея не самый высокий средний рейтинг, успешно сыграл с фаворитами. С «Глобусом» была зафиксирована ничья, затем оказался повержен другой коллектив из России — «Медный Всадник». Так что игра клубу, безусловно, удалась и он смог выполнить задачу-минимум. Хотя, конечно, перед последним туром шахматисты мечтали только о золоте. Что ж, попробовать завоевать титул теперь можно будет в следующем году.

Кубок европейских клубов по шахматам в Анталье стал во многом памятным для азербайджанской команды «Одлар Юрду». Впервые в истории коллектив выиграл две медали, причем женская команда, завоевав «серебро» еврокубка, по результату даже превзошла мужскую (у них «бронза»).На финише турнира женская команда переиграла турецкую «Мармару» со счетом 2,5:1,5. Определяющей стала партия на четвертой доске, где Ханым Баладжаева заставила капитулировать Эсе Озбай. Вообще, «хвост» команды сыграл в решающих поединках турнира очень убедительно: в предпоследнем туре Айдан Ходжатова на той же четвертой доске обыграла Баиру Кованову из «Югры» и спасла «Одлар Юрду» от поражения. А в седьмой игровой день та же Х.Баладжаева результативно сыграла против Анастасии Савиной и помогла своему клубу переиграть другой российский коллектив — Legacy Square.Впрочем, вернемся к заключительному туру. Победа над «Мармарой» гарантировала «Одлар Юрду» медали, которые оказались с серебряным отливом. Команда набрала 11 очков, с таким же результатом финишировала «Нона», правда, дополнительные коэффициенты лучше оказались у клуба из Батуми. При том, что наши девушки обыграли рейтинг-фаворита по ходу турнира.Так что «Одлар Юрду» вполне может чувствовать себя моральным победителем еврокубка. К тому же наши шахматистки в очередной раз показали, что за последние годы серьезно прибавили и могут дать бой любой звездной команде.Что касается мужчин, то они до последнего момента претендовали на победу в Кубке европейских клубов, однако поражение в заключительном туре от чешского «Нови Бора» перечеркнуло все усилия команды. В пяти партиях из шести дело закончились мирным исходом, и все решилось на пятой доске, где Ниджат Аббасов уступил Кришнану Сашикирану. Несмотря на неудачу, «Одлар Юрду», смог попасть в призеры еврокубка, опередив по дополнительным коэффициентам «Нови Бор», хотя и уступив по этому показателю македонскому «Алкалоиду». А победу отпраздновал российский «Глобус» с Шахрияром Мамедъяровым в составе.В любом случае, «Одлар Юрду» смог приятно удивить специалистов, так как, имея не самый высокий средний рейтинг, успешно сыграл с фаворитами. С «Глобусом» была зафиксирована ничья, затем оказался повержен другой коллектив из России — «Медный Всадник». Так что игра клубу, безусловно, удалась и он смог выполнить задачу-минимум. Хотя, конечно, перед последним туром шахматисты мечтали только о золоте. Что ж, попробовать завоевать титул теперь можно будет в следующем году. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 17.10.17 | Просмотров : 53



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