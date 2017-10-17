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В галерее Art Tower открылась фотовыставка «Исследуй Азербайджан»







Величественные горы, вершины которых уходят к самому небу, прозрачные озера, таинственные вулканы и маковые поля, на которые не ступала нога человека. Вся красота Страны огней — в фотовыставке под названием «Исследуй Азербайджан», открывшейся в галерее Art Tower в Ичеришэхэр.







Самира КЯЗИМОВА



Выставка организована Arts Council Azerbaijan, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришэхэр» и Министерством культуры и туризма Азербайджана. Цель фотовыставки — продемонстрировать красоту природы Азербайджана, усилить интерес к туристическому потенциалу регионов и привлечь внимание к пейзажной фотографии.

На снимках можно увидеть практически самые живописные уголки Азербайджана. Как отмечает куратор выставки Рустам Гусейнов, в Азербайджане потрясающая природа, большое количество разнообразных природных мест, где можно снять волшебные кадры. При отборе работ для этой экспозиции он делал основной упор на уникальность и разнообразие представленных мест: «Задача выставки показать природное разнообразие нашей страны максимально ярко и лаконично», — говорит он.

И, действительно, в экспозиции — самые разные природные ландшафты Азербайджана — от пустынь до альпийских лугов, от равнин и низменностей до высокогорий. Причем акцент сделан на труднодоступные места, куда сложно дойти даже хорошо тренированным спортсменам. А качество работ создает их потрясающую трансформацию в живописные полотна.

В экспозицию вошли фотографии Илькина Кенгерли, Дениса Свечникова, Айдына Садыхова, Аурелии Насировой, Тофика Рашидова, Александра Карягина, Эмиля Гази, Алексея Кочерыгина, Николая Щеглова, Рустама Гусейнова, Дмитрия Рябченко, Максима Скупова и Гусейна Ибрагимова.

Две работы — «Ранняя зима в Алтыагачском лесу» и «Хызинские горы» экспонирует Эмиль Гази. «Я хотел показать красоту азербайджанской природы. Надеюсь, мне удалось передать посредством фотографии все великолепие гор, неба и высоченных деревьев, растущих в лесах», — говорит он.

Фотографии Александра Карягина посвящены грязевым вулканам Гобустана, которые ему удалось заснять во время заката. А Аурелия Насирова запечатлела затерянное в горах и невероятно красивое озеро Маралгель. Илькин Кенгерли представил фотографии сказочно-красивой долины реки Велвеличай, а Николай Щеглов — рассвета на озере Ченлибель. Фотовыставка «Исследуй Азербайджан» продлится до 19 октября.

Величественные горы, вершины которых уходят к самому небу, прозрачные озера, таинственные вулканы и маковые поля, на которые не ступала нога человека. Вся красота Страны огней — в фотовыставке под названием «Исследуй Азербайджан», открывшейся в галерее Art Tower в Ичеришэхэр.Выставка организована Arts Council Azerbaijan, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришэхэр» и Министерством культуры и туризма Азербайджана. Цель фотовыставки — продемонстрировать красоту природы Азербайджана, усилить интерес к туристическому потенциалу регионов и привлечь внимание к пейзажной фотографии.На снимках можно увидеть практически самые живописные уголки Азербайджана. Как отмечает куратор выставки Рустам Гусейнов, в Азербайджане потрясающая природа, большое количество разнообразных природных мест, где можно снять волшебные кадры. При отборе работ для этой экспозиции он делал основной упор на уникальность и разнообразие представленных мест: «Задача выставки показать природное разнообразие нашей страны максимально ярко и лаконично», — говорит он.И, действительно, в экспозиции — самые разные природные ландшафты Азербайджана — от пустынь до альпийских лугов, от равнин и низменностей до высокогорий. Причем акцент сделан на труднодоступные места, куда сложно дойти даже хорошо тренированным спортсменам. А качество работ создает их потрясающую трансформацию в живописные полотна.В экспозицию вошли фотографии Илькина Кенгерли, Дениса Свечникова, Айдына Садыхова, Аурелии Насировой, Тофика Рашидова, Александра Карягина, Эмиля Гази, Алексея Кочерыгина, Николая Щеглова, Рустама Гусейнова, Дмитрия Рябченко, Максима Скупова и Гусейна Ибрагимова.Две работы — «Ранняя зима в Алтыагачском лесу» и «Хызинские горы» экспонирует Эмиль Гази. «Я хотел показать красоту азербайджанской природы. Надеюсь, мне удалось передать посредством фотографии все великолепие гор, неба и высоченных деревьев, растущих в лесах», — говорит он.Фотографии Александра Карягина посвящены грязевым вулканам Гобустана, которые ему удалось заснять во время заката. А Аурелия Насирова запечатлела затерянное в горах и невероятно красивое озеро Маралгель. Илькин Кенгерли представил фотографии сказочно-красивой долины реки Велвеличай, а Николай Щеглов — рассвета на озере Ченлибель. Фотовыставка «Исследуй Азербайджан» продлится до 19 октября. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 17.10.17 | Просмотров : 55



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