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Есть необходимость в расширении программы студенческого кредитования







В Азербайджане в настоящее время 118 студентов из малоимущих семей получают образовательные кредиты, выделенные Студенческим кредитным фондом. Потребность в таких кредитах большая, есть необходимость в расширении данной программы, поэтому требуется государственная помощь. Об этом министр образования Микаил Джаббаров заявил на последнем заседании Кабинета министров по итогам социально-экономического развития Азербайджана за девять месяцев под председательством президента Ильxама Aлиeва.







Ирада АГАЗАДЕ



Студенческий кредитный фонд «Маарифчи» действует в стране с прошлого года. Его учредителями стали 14 ведущих отечественных вузов, в частности, Азербайджанский государственный педагогический университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Азербайджанский государственный экономический университет, Бакинский госуниверситет, Гянджинский и Сумгайытский госуниверситеты и ряд других, на средства которых был сформирован бюджет структуры. Основная цель этой инициативы — создание равных возможностей для получения высшего образования студентами из малообеспеченных семей посредством выделения льготных долгосрочных кредитов. Применяются два кредитных пакета: стандартный — под 8% годовых и льготный — под 6% годовых. Полученные деньги заемщики могут погасить в течение последующих десяти лет.

Предусматривалось, что ежегодно будут выделяться кредиты на обучение 350-400 студентов. Однако первые итоги проекта оказались скромными: услугами фонда воспользовались около 120 студентов. И тут, по мнению экспертов, три причины. Первая — условия выдачи кредита и требования к претендентам. Так, доход семьи студента-кандидата не должен превышать 10 тыс. манатов в год. Он должен представить информацию об успеваемости за предыдущие годы, показатель которой не должен быть меньше 71 балла. Вторая — недостаточная информированность студентов о новом проекте. И третья — неуверенность заемщика в том, что через год после окончания вуза он сможет трудоустроиться и стать платежеспособным. Ведь юноши по окончании университета идут в армию, а девушки ищут работу, причем не всегда удачно. Эти поиски могут продлиться больше года.

О финансовых трудностях студентов платных отделений, о необходимости их кредитования в Азербайджане говорят не первый год. Процесс коммерциализации высшего образования, высокие тарифы на обучение в вузах в стране делают недосягаемой мечту юношей и девушек из малообеспеченных семей стать врачом, юристом, экономистом и т.д. Ежегодно вузы повышают плату за обучение, порой эта сумма превышает европейские тарифы. Увеличивается и доля платных мест в структуре студенческих вакансий. Такой перекос приводит к дефициту обучаемых в высшей школе. Так, в прошлом году в университете «Хазар» вакансии были заполнены лишь на 49%, в университетах кооперации — на 36% и «Азербайджан» — на 45%. Совсем аховая ситуация сложилась в университете «Одлар юрду»: план приема был выполнен на 11,3%.

Нельзя сказать, что ситуация не волнует руководство вузов, юристов и парламентариев. Был даже разработан законопроект «Об образовательных кредитах». Как сообщил «Азербайджанским известиям» один из авторов документа, член комитета Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов, удельный вес платного обучения в системе образования страны быстро растет. Сегодня этот показатель превышает 80% в коммерческих и 70% — в государственных вузах. Иными словами, каждый второй студент у нас учится на собственные средства. Растет и плата за обучение. В этих условиях молодежь из малообеспеченных семей нередко сталкивается с трудностями в оплате собственного обучения, иногда им даже приходится прерывать учебу из-за отсутствия средств.

В документе предусматривается возврат образовательных кредитов коммерческого и социального характера в течение 20 лет. Из зарубежной практики известно, что при высоких процентных ставках и коротком сроке возврата возрастает доля невозвращенных кредитов, число их иногда достигает непомерного уровня. Поэтому наиболее оптимальным вариантом возвращения образовательных кредитов выбран срок в 20 лет — он признан наиболее отвечающим реалиям Азербайджана.

Однако принятие столь важного социально значимого законопроекта застопорилось. Документ был «торпедирован» лоббистами банковского сектора в парламенте. Его положили «под сукно», где он и пребывает уже шесть (!) лет. По словам Ахмедова, банки неохотно кредитуют студентов: это не самая надежная категория заемщиков, а низкие ставки, отсутствие залогов и отсрочка платежей на все время обучения и длительный срок его погашения делают невыгодными такие пакеты. В этом и причина отклонения законопроекта. Специализированные займы на образование не предусмотрены ни в одном банке страны. Часто образование в вузе оплачивается с помощью обычных потребительских кредитов, которые, как правило, получают родители студента под высокие проценты и на ограниченный срок, что далеко не всегда устраивает их. По оценкам независимых экспертов, около 5% потребительских кредитов берутся на оплату образования детей.

На днях Милли меджлис выступил с новой инициативой — внести изменения в закон «Об образовании», предусматривающие выдачу кредитов не только бакалаврам (как сейчас), но и магистрам и докторантам. По словам председателя профильного комитета Исы Габиббейли, в новой редакции закона будут четко оговорены права кредиторов, льготы для спонсоров и ответственность и обязательства заемщиков.

















Кредит может стать и грантом



В Норвегии финансовую поддержку студентам оказывает Государственный фонд кредитования образования. Каждый учащийся может получить максимум чуть больше 100 000 NOK/10 000 евро. Эта сумма считается в стране прожиточным минимумом. Деньги выплачиваются равными частями ежемесячно (10 месяцев, кроме июня и июля).

Если студент учится бесплатно (в государственных учреждениях), эти средства можно потратить на оплату жилья, на взносы в студенческие организации, на покрытие транспортных и других регулярных расходов.

Процентная ставка, по сравнению с другими видами кредитов, по образовательному займу низкая. В январе этого года она составила около 3% годовых. Проценты начисляются только после того, как студент закончил учебное заведение. А первый платеж обычно вносится через семь месяцев после получения диплома. Предполагается, что за это время молодой специалист найдет работу с полной занятостью и, соответственно, большей зарплатой, а значит, сможет выплачивать кредит. В случае непредвиденных обстоятельств или отсутствия работы выпускник может получить отсрочку в погашении долга (до 36 месяцев). На погашение студенческого займа отводятся 20 лет.

Однако личные обстоятельства заемщика могут стать основанием для того, чтобы часть кредитных средств была преобразована в грант, который выделяется безвозмездно. Пример таких «личных обстоятельств» — проживание учащегося отдельно от родителей. Здесь до 40% суммы кредита может стать безвозмездной помощью. Для того, чтобы большая часть кредита превратилась в грант, нужно: успешно сдать экзамены; зарабатывать менее 168 059 NOK/17 843 евро (на 2016 год), иметь активы в сумме, не превышающей 382 339 NOK /40 595 евро (на 2016 год).

Если у студента меняются обстоятельства обучения, он обязан сразу же известить об этом фонд Lanekassen. Изменение обстоятельств означает, что учащийся имеет право на большую или меньшую сумму (кредитной части и/или гранта), чем заявленная ранее.

Оставшаяся сумма займа (которая не была признана грантом) подлежит выплате. Как только студент переходит в статус выпускника, он получает документ о финальной сумме выплат и предполагаемом сроке погашения (до 20 лет).

В Азербайджане в настоящее время 118 студентов из малоимущих семей получают образовательные кредиты, выделенные Студенческим кредитным фондом. Потребность в таких кредитах большая, есть необходимость в расширении данной программы, поэтому требуется государственная помощь. Об этом министр образования Микаил Джаббаров заявил на последнем заседании Кабинета министров по итогам социально-экономического развития Азербайджана за девять месяцев под председательством президента Ильxама Aлиeва.Студенческий кредитный фонд «Маарифчи» действует в стране с прошлого года. Его учредителями стали 14 ведущих отечественных вузов, в частности, Азербайджанский государственный педагогический университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Азербайджанский государственный экономический университет, Бакинский госуниверситет, Гянджинский и Сумгайытский госуниверситеты и ряд других, на средства которых был сформирован бюджет структуры. Основная цель этой инициативы — создание равных возможностей для получения высшего образования студентами из малообеспеченных семей посредством выделения льготных долгосрочных кредитов. Применяются два кредитных пакета: стандартный — под 8% годовых и льготный — под 6% годовых. Полученные деньги заемщики могут погасить в течение последующих десяти лет.Предусматривалось, что ежегодно будут выделяться кредиты на обучение 350-400 студентов. Однако первые итоги проекта оказались скромными: услугами фонда воспользовались около 120 студентов. И тут, по мнению экспертов, три причины. Первая — условия выдачи кредита и требования к претендентам. Так, доход семьи студента-кандидата не должен превышать 10 тыс. манатов в год. Он должен представить информацию об успеваемости за предыдущие годы, показатель которой не должен быть меньше 71 балла. Вторая — недостаточная информированность студентов о новом проекте. И третья — неуверенность заемщика в том, что через год после окончания вуза он сможет трудоустроиться и стать платежеспособным. Ведь юноши по окончании университета идут в армию, а девушки ищут работу, причем не всегда удачно. Эти поиски могут продлиться больше года.О финансовых трудностях студентов платных отделений, о необходимости их кредитования в Азербайджане говорят не первый год. Процесс коммерциализации высшего образования, высокие тарифы на обучение в вузах в стране делают недосягаемой мечту юношей и девушек из малообеспеченных семей стать врачом, юристом, экономистом и т.д. Ежегодно вузы повышают плату за обучение, порой эта сумма превышает европейские тарифы. Увеличивается и доля платных мест в структуре студенческих вакансий. Такой перекос приводит к дефициту обучаемых в высшей школе. Так, в прошлом году в университете «Хазар» вакансии были заполнены лишь на 49%, в университетах кооперации — на 36% и «Азербайджан» — на 45%. Совсем аховая ситуация сложилась в университете «Одлар юрду»: план приема был выполнен на 11,3%.Нельзя сказать, что ситуация не волнует руководство вузов, юристов и парламентариев. Был даже разработан законопроект «Об образовательных кредитах». Как сообщил «Азербайджанским известиям» один из авторов документа, член комитета Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов, удельный вес платного обучения в системе образования страны быстро растет. Сегодня этот показатель превышает 80% в коммерческих и 70% — в государственных вузах. Иными словами, каждый второй студент у нас учится на собственные средства. Растет и плата за обучение. В этих условиях молодежь из малообеспеченных семей нередко сталкивается с трудностями в оплате собственного обучения, иногда им даже приходится прерывать учебу из-за отсутствия средств.В документе предусматривается возврат образовательных кредитов коммерческого и социального характера в течение 20 лет. Из зарубежной практики известно, что при высоких процентных ставках и коротком сроке возврата возрастает доля невозвращенных кредитов, число их иногда достигает непомерного уровня. Поэтому наиболее оптимальным вариантом возвращения образовательных кредитов выбран срок в 20 лет — он признан наиболее отвечающим реалиям Азербайджана.Однако принятие столь важного социально значимого законопроекта застопорилось. Документ был «торпедирован» лоббистами банковского сектора в парламенте. Его положили «под сукно», где он и пребывает уже шесть (!) лет. По словам Ахмедова, банки неохотно кредитуют студентов: это не самая надежная категория заемщиков, а низкие ставки, отсутствие залогов и отсрочка платежей на все время обучения и длительный срок его погашения делают невыгодными такие пакеты. В этом и причина отклонения законопроекта. Специализированные займы на образование не предусмотрены ни в одном банке страны. Часто образование в вузе оплачивается с помощью обычных потребительских кредитов, которые, как правило, получают родители студента под высокие проценты и на ограниченный срок, что далеко не всегда устраивает их. По оценкам независимых экспертов, около 5% потребительских кредитов берутся на оплату образования детей.На днях Милли меджлис выступил с новой инициативой — внести изменения в закон «Об образовании», предусматривающие выдачу кредитов не только бакалаврам (как сейчас), но и магистрам и докторантам. По словам председателя профильного комитета Исы Габиббейли, в новой редакции закона будут четко оговорены права кредиторов, льготы для спонсоров и ответственность и обязательства заемщиков.В Норвегии финансовую поддержку студентам оказывает Государственный фонд кредитования образования. Каждый учащийся может получить максимум чуть больше 100 000 NOK/10 000 евро. Эта сумма считается в стране прожиточным минимумом. Деньги выплачиваются равными частями ежемесячно (10 месяцев, кроме июня и июля).Если студент учится бесплатно (в государственных учреждениях), эти средства можно потратить на оплату жилья, на взносы в студенческие организации, на покрытие транспортных и других регулярных расходов.Процентная ставка, по сравнению с другими видами кредитов, по образовательному займу низкая. В январе этого года она составила около 3% годовых. Проценты начисляются только после того, как студент закончил учебное заведение. А первый платеж обычно вносится через семь месяцев после получения диплома. Предполагается, что за это время молодой специалист найдет работу с полной занятостью и, соответственно, большей зарплатой, а значит, сможет выплачивать кредит. В случае непредвиденных обстоятельств или отсутствия работы выпускник может получить отсрочку в погашении долга (до 36 месяцев). На погашение студенческого займа отводятся 20 лет.Однако личные обстоятельства заемщика могут стать основанием для того, чтобы часть кредитных средств была преобразована в грант, который выделяется безвозмездно. Пример таких «личных обстоятельств» — проживание учащегося отдельно от родителей. Здесь до 40% суммы кредита может стать безвозмездной помощью. Для того, чтобы большая часть кредита превратилась в грант, нужно: успешно сдать экзамены; зарабатывать менее 168 059 NOK/17 843 евро (на 2016 год), иметь активы в сумме, не превышающей 382 339 NOK /40 595 евро (на 2016 год).Если у студента меняются обстоятельства обучения, он обязан сразу же известить об этом фонд Lanekassen. Изменение обстоятельств означает, что учащийся имеет право на большую или меньшую сумму (кредитной части и/или гранта), чем заявленная ранее.Оставшаяся сумма займа (которая не была признана грантом) подлежит выплате. Как только студент переходит в статус выпускника, он получает документ о финальной сумме выплат и предполагаемом сроке погашения (до 20 лет). TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 17.10.17 | Просмотров : 57



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