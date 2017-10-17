Новости » Экономика и финансы Введите слово для поиска : Экономика и финансы Прогнозы воодушевляют



Через пять лет ВВП Азербайджана может достичь

почти 100 миллиардов манатов







В 2022 году ВВП Азербайджана может составить 98,91 млрд манатов. Такой показатель содержится в статистических данных, опубликованных Международным валютным фондом (МВФ). По прогнозам организации, в долларовом эквиваленте экономика Азербайджана вырастет до $58,182 млрд. В общей сложности за пять лет экономика Азербайджана вырастет на 48,4%. При этом в текущем году ВВП страны, считают в МВФ, составит 66,652 млрд манатов ($39,207 млрд).





Ильгар РАГИМОВ



После весьма удручающих экономических показателей последних двух лет международные финансовые институты дают все более положительные прогнозы развития страны уже в нынешнем году и весьма воодушевляющие — в ближайшие пять лет. Согласно последним статистическим данным, обнародованным МВФ, доходы государственного бюджета Азербайджана в 2018 году ожидаются на уровне 26,242 млрд манатов, а расходы — 25,740 млрд. Таким образом фонд прогнозирует профицит госбюджета страны в 502 млн манатов.

Что касается нынешнего года, то МВФ прогнозирует дефицит государственного бюджета в 211 млн манатов (при доходах в 25,207 млрд и расходах — в 25,418 млрд). Причем, что примечательно, прогнозы фонда более оптимистичны, чем ожидания правительства Азербайджана. На этот год правительство утвердило доходы госбюджета в размере 16,766 млрд манатов, а расходы — в 17,941 млрд. То есть ожидаемый дефицит — на уровне 725 млн манатов.

У такого благоприятного для нас расклада несколько причин. Это и меры, принятые правительством для уменьшения зависимости экономики страны от состояния мирового рынка углеводородов, и, соответственно, подъема ее ненефтяного сегмента.

Это и рост цен на нефть, в том числе и благодаря решению ОПЕК об ограничениях на ее добычу, к которому присоединился и Азербайджан. Это и реализация крупных региональных энергетических и инфраструктурных проектов, включая подписание контракта нового века, гарантирующего разработку наших месторождений, а значит, и приток инвестиций и нефтедоходов до 2050 года. Все в совокупности и открывает нам путь к очередному серьезному прорыву.

Однако, отдавая должное собственным усилиям по преодолению кризиса последних лет, нельзя сбрасывать со счетов и в целом улучшающуюся ситуацию в мировой экономике, что, в общем-то, и понятно. Как ее глобальные потрясения не могли обойти нас стороной, так и начавшееся оздоровление не может не оказать влияния на состояние региональных и страновых экономик.

Именно об этом и шла речь на состоявшейся в Вашингтоне ежегодной встрече Всемирного банка и Международного валютного фонда. Все участники встречи позитивно оценили ситуацию в мировой экономике, однако риски того, что рост может затормозиться, остаются. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала международное сообщество проводить комплексные реформы, пока продолжается подъем мировой экономики и открыто «окно возможностей». Для обеспечения стабильного и устойчивого роста в фонде рекомендуют правительствам активно использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, включая монетарную политику, фискальные и структурные реформы. «Чинить крышу следует тогда, когда солнце ярче сияет», — заявила на пресс-конференции глава МВФ Кристин Лагард. Она призвала страны заняться починкой собственной «крыши», а также убедиться в надежности «международной крыши», призванной обеспечить им защиту в условиях глобализованной экономики. По словам госпожи Лагард, рост и экономики, и занятости позволяет приступить к назревшим реформам, реализация которых откладывалась из-за кризиса.

На фоне роста инвестиций, торговли и промышленного производства Международный валютный фонд ожидает, что оживление глобальной экономики в ближайшее время продолжится.

Однако в среднесрочной перспективе угрозы экономическому росту сохраняются — именно поэтому время «передышки» в фонде рекомендуют потратить на проведение необходимых структурных и фискальных реформ, сохраняя стимулирующую монетарную политику. И вновь предупреждают. Хотя краткосрочные риски в целом сбалансированы, отмечается в официальном коммюнике, не стоит предаваться самоуспокоению. В среднесрочной перспективе риски могут подорвать наметившийся рост на фоне возрастания геополитической напряженности.

В 2022 году ВВП Азербайджана может составить 98,91 млрд манатов. Такой показатель содержится в статистических данных, опубликованных Международным валютным фондом (МВФ). По прогнозам организации, в долларовом эквиваленте экономика Азербайджана вырастет до $58,182 млрд. В общей сложности за пять лет экономика Азербайджана вырастет на 48,4%. При этом в текущем году ВВП страны, считают в МВФ, составит 66,652 млрд манатов ($39,207 млрд).После весьма удручающих экономических показателей последних двух лет международные финансовые институты дают все более положительные прогнозы развития страны уже в нынешнем году и весьма воодушевляющие — в ближайшие пять лет. Согласно последним статистическим данным, обнародованным МВФ, доходы государственного бюджета Азербайджана в 2018 году ожидаются на уровне 26,242 млрд манатов, а расходы — 25,740 млрд. Таким образом фонд прогнозирует профицит госбюджета страны в 502 млн манатов.Что касается нынешнего года, то МВФ прогнозирует дефицит государственного бюджета в 211 млн манатов (при доходах в 25,207 млрд и расходах — в 25,418 млрд). Причем, что примечательно, прогнозы фонда более оптимистичны, чем ожидания правительства Азербайджана. На этот год правительство утвердило доходы госбюджета в размере 16,766 млрд манатов, а расходы — в 17,941 млрд. То есть ожидаемый дефицит — на уровне 725 млн манатов.У такого благоприятного для нас расклада несколько причин. Это и меры, принятые правительством для уменьшения зависимости экономики страны от состояния мирового рынка углеводородов, и, соответственно, подъема ее ненефтяного сегмента.Это и рост цен на нефть, в том числе и благодаря решению ОПЕК об ограничениях на ее добычу, к которому присоединился и Азербайджан. Это и реализация крупных региональных энергетических и инфраструктурных проектов, включая подписание контракта нового века, гарантирующего разработку наших месторождений, а значит, и приток инвестиций и нефтедоходов до 2050 года. Все в совокупности и открывает нам путь к очередному серьезному прорыву.Однако, отдавая должное собственным усилиям по преодолению кризиса последних лет, нельзя сбрасывать со счетов и в целом улучшающуюся ситуацию в мировой экономике, что, в общем-то, и понятно. Как ее глобальные потрясения не могли обойти нас стороной, так и начавшееся оздоровление не может не оказать влияния на состояние региональных и страновых экономик.Именно об этом и шла речь на состоявшейся в Вашингтоне ежегодной встрече Всемирного банка и Международного валютного фонда. Все участники встречи позитивно оценили ситуацию в мировой экономике, однако риски того, что рост может затормозиться, остаются. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала международное сообщество проводить комплексные реформы, пока продолжается подъем мировой экономики и открыто «окно возможностей». Для обеспечения стабильного и устойчивого роста в фонде рекомендуют правительствам активно использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, включая монетарную политику, фискальные и структурные реформы. «Чинить крышу следует тогда, когда солнце ярче сияет», — заявила на пресс-конференции глава МВФ Кристин Лагард. Она призвала страны заняться починкой собственной «крыши», а также убедиться в надежности «международной крыши», призванной обеспечить им защиту в условиях глобализованной экономики. По словам госпожи Лагард, рост и экономики, и занятости позволяет приступить к назревшим реформам, реализация которых откладывалась из-за кризиса.На фоне роста инвестиций, торговли и промышленного производства Международный валютный фонд ожидает, что оживление глобальной экономики в ближайшее время продолжится.Однако в среднесрочной перспективе угрозы экономическому росту сохраняются — именно поэтому время «передышки» в фонде рекомендуют потратить на проведение необходимых структурных и фискальных реформ, сохраняя стимулирующую монетарную политику. И вновь предупреждают. Хотя краткосрочные риски в целом сбалансированы, отмечается в официальном коммюнике, не стоит предаваться самоуспокоению. В среднесрочной перспективе риски могут подорвать наметившийся рост на фоне возрастания геополитической напряженности. TEXT + TEXT - Печать Опубликовано : 17.10.17 | Просмотров : 53



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